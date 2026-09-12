Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

Freddie Potts blijft voorlopig een discussiepunt bij Club Brugge. De middenvelder kwam deze zomer voor 10 miljoen euro over van West Ham United en stond sindsdien elke wedstrijd in de basis, maar volgens Franky Van der Elst brengt hij nog niet wat er van hem verwacht wordt.

Bij Het Nieuwsblad wijst Van der Elst vooral op zijn keuzes aan de bal. “Potts moet durven vooruit voetballen. Dat gebeurt nu niet”, klinkt het. Hij verwijst daarbij naar een passingmap die Gert Verheyen op televisie toonde. Daaruit bleek dat Potts amper vier passes vooruit gaf en dat geen enkele daarvan aankwam.

“Dat is gewoon te weinig”, vindt Van der Elst. “Ik irriteerde mij ook aan al die balletjes achteruit. Het lijkt alsof Potts niet weet dat hij kan doordraaien, vooruit kan spelen of van flank kan wisselen.”

Potts moet meer durven

Volgens Van der Elst moet de middenvelder vooral beter leren scannen. “Hij moet beter zijn omgeving scannen. Misschien is het ook een gebrek aan vertrouwen of een gebrek aan de situatie aanvoelen. Of een combinatie van dat alles.”

Hij ziet daarin ook een duidelijke opdracht voor Ivan Leko. De trainer kan volgens hem met beelden aantonen waar Potts andere keuzes had kunnen maken. Ook op training moet dat gedrag voortdurend worden uitgelokt.

“Laat hem doordraaien en vooruit passen. Je kan dat trainen”, stelt Van der Elst. Een foute pass hoeft daarbij geen probleem te zijn. “Dat overkomt iedereen wel eens.”



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Voorbeeld aan Stankovic

Van der Elst vindt dat die vooruitziende passing net belangrijk is tegen ploegen die laag verdedigen. Club Brugge krijgt daar regelmatig mee te maken, zoals recent tegen KAA Gent.

“Zeker tegen zulke ploegen moet je tussen de lijnen durven spelen, gaten zoeken en sneller spelen ook”, zegt hij. Op dat vlak ziet Van der Elst een duidelijk referentiepunt. “Hij kan een voorbeeld nemen aan Stankovic.”

Potts kwam bij West Ham tot 28 wedstrijden, maar zoekt in Brugge nog naar zijn beste vorm. Zijn basisplaats staat voorlopig niet ter discussie, maar volgens Van der Elst moet zijn spel wel duidelijk directer en verticaler worden.