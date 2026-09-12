OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Cercle Brugge heeft tijdelijk afscheid genomen van Heriberto Jurado. De 21-jarige Mexicaan wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Puebla, dat uitkomt op het hoogste niveau in Mexico. Voor Jurado betekent het een terugkeer naar zijn thuisland na anderhalf jaar in België.

Dat meldt de Vereniging op zijn clubwebsite. Het haalde de linksbuiten in februari 2025 voor 1,65 miljoen euro weg bij Necaxa. Jurado arriveerde toen als een jonge Mexicaanse jeugdinternational met offensieve kwaliteiten, maar een echte doorbraak in Brugge bleef voorlopig uit.

In totaal kwam hij twaalf keer in actie voor Cercle. Daarin wist hij één keer te scoren. Vooral vorig seizoen moest Jurado het stellen met korte invalbeurten en een plaats op de bank. Ook dit seizoen veranderde zijn situatie niet meteen.

Jurado verdween uit de selectie

Tijdens de eerste twee competitiewedstrijden zat Jurado nog op de bank, maar daarna viel hij volledig uit de wedstrijdselectie. Een uitleenbeurt lag daardoor voor de hand, zodat hij opnieuw regelmatiger aan spelen kan toekomen.

Met Puebla krijgt hij die kans nu in een vertrouwde omgeving. Jurado ligt bij Cercle nog tot juni 2028 onder contract, waardoor de Vereniging hem voorlopig niet definitief laat vertrekken. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 700.000 euro.

Voor Cercle is het vooral de bedoeling dat de jonge winger opnieuw wedstrijdritme opdoet en zich verder ontwikkelt. In Brugge kwam hij voorlopig te weinig aan spelen toe om echt een vaste plaats in de kern af te dwingen.

Cercle moet zelf punten zoeken

Terwijl Jurado terugkeert naar Mexico, wacht Cercle zaterdagavond een belangrijke competitiewedstrijd. De Vereniging trekt naar OH Leuven en kan de punten goed gebruiken.

Cercle staat momenteel veertiende met twee punten. OHL begon nog slechter en bleef na vijf wedstrijden zelfs volledig puntenloos. Voor beide ploegen wordt het duel in Leuven dus een kans om een moeilijke seizoensstart wat recht te trekken.

Jurado zal dat vanop afstand volgen. Zijn focus ligt de komende maanden opnieuw in Mexico, waar hij bij Puebla meer minuten moet verzamelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Puebla FC
Heriberto Jurado

Meer nieuws

Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

22:45
Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

22:46
"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

23:00
STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

21:45
Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

22:09
Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

20:15
Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

21:00
Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

20:32
Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

19:30
3
🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

20:00
🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

19:00
3
LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel! Live

LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel!

17:12
Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit" Reactie

Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit"

00:00
SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

17:52
Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

16:07
2
CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

18:33
Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

17:15
6
FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

18:00
2
Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

16:36
Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

15:30
1
Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

14:30
OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

15:00
Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

14:00
1
Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Reactie

Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht

13:00
5
🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

12:50
6
🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" Reactie

🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?"

11:00
21
Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

12:00
Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

11:30
1
De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

10:30
23
LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

10:00
De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

09:30
Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

09:00
10
Proces Anderlecht opnieuw op de rol: dan weten betrokkenen waar ze staan

Proces Anderlecht opnieuw op de rol: dan weten betrokkenen waar ze staan

08:00
1
Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij

Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij

08:30
Hallo Mannaert? België verliest wel veel spelers, wanneer ingrijpen?

Hallo Mannaert? België verliest wel veel spelers, wanneer ingrijpen?

07:30
9
Eerste competitie gaat experimenteren met 'zwarte kaart' (maar die is niet voor spelers)

Eerste competitie gaat experimenteren met 'zwarte kaart' (maar die is niet voor spelers)

06:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Jimmy Hubert Jimmy Hubert over 🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar Jos Het Ei Jos Het Ei over Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit Cerclist Cerclist over OH Leuven - Cercle Brugge: 1-1 CringeMedia CringeMedia over Karakter Hans Vanaken zorgt voor probleem bij Club Brugge: kapitein is twijfelachtig voor Antwerp Goro Goro over Union SG - Lommel SK: 5-0 Tanker Tanker over 🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield pinantie pinantie over 🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" DKMA DKMA over Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved