OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

Cercle Brugge heeft tijdelijk afscheid genomen van Heriberto Jurado. De 21-jarige Mexicaan wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Puebla, dat uitkomt op het hoogste niveau in Mexico. Voor Jurado betekent het een terugkeer naar zijn thuisland na anderhalf jaar in België.

Dat meldt de Vereniging op zijn clubwebsite. Het haalde de linksbuiten in februari 2025 voor 1,65 miljoen euro weg bij Necaxa. Jurado arriveerde toen als een jonge Mexicaanse jeugdinternational met offensieve kwaliteiten, maar een echte doorbraak in Brugge bleef voorlopig uit.

In totaal kwam hij twaalf keer in actie voor Cercle. Daarin wist hij één keer te scoren. Vooral vorig seizoen moest Jurado het stellen met korte invalbeurten en een plaats op de bank. Ook dit seizoen veranderde zijn situatie niet meteen.

Jurado verdween uit de selectie

Tijdens de eerste twee competitiewedstrijden zat Jurado nog op de bank, maar daarna viel hij volledig uit de wedstrijdselectie. Een uitleenbeurt lag daardoor voor de hand, zodat hij opnieuw regelmatiger aan spelen kan toekomen.

Met Puebla krijgt hij die kans nu in een vertrouwde omgeving. Jurado ligt bij Cercle nog tot juni 2028 onder contract, waardoor de Vereniging hem voorlopig niet definitief laat vertrekken. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 700.000 euro.

Voor Cercle is het vooral de bedoeling dat de jonge winger opnieuw wedstrijdritme opdoet en zich verder ontwikkelt. In Brugge kwam hij voorlopig te weinig aan spelen toe om echt een vaste plaats in de kern af te dwingen.





Cercle moet zelf punten zoeken

Terwijl Jurado terugkeert naar Mexico, wacht Cercle zaterdagavond een belangrijke competitiewedstrijd. De Vereniging trekt naar OH Leuven en kan de punten goed gebruiken.

Cercle staat momenteel veertiende met twee punten. OHL begon nog slechter en bleef na vijf wedstrijden zelfs volledig puntenloos. Voor beide ploegen wordt het duel in Leuven dus een kans om een moeilijke seizoensstart wat recht te trekken.

Jurado zal dat vanop afstand volgen. Zijn focus ligt de komende maanden opnieuw in Mexico, waar hij bij Puebla meer minuten moet verzamelen.