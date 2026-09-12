OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

Silvère Ganvoula is opnieuw op zoek naar een nieuwe uitdaging. De voormalige spits van Anderlecht, Westerlo en Cercle Brugge heeft zijn contract in Saudi-Arabië laten ontbinden en kan daardoor ook na het sluiten van de transfermarkt nog ergens tekenen.

Silvère Ganvoula brak in het seizoen 2016/17 door in de Jupiler Pro League. De spits maakte negen doelpunten voor Westerlo en overtuigde Anderlecht met zijn fysieke présence en neus voor goals. Paars-wit betaalde destijds meer dan één miljoen euro om hem binnen te halen.

Een geslaagde transfer werd het uiteindelijk niet. Anderlecht verhuurde Ganvoula vrijwel meteen opnieuw aan Westerlo en later ook aan KV Mechelen, waar hij evenmin echt kon doorbreken. Ook in het Lotto Park wist hij nooit een vaste plaats af te dwingen, al maakte hij als invaller wel drie doelpunten.

Wisselvallige carrière voor Ganvoula

Anderlecht verhuurde hem vervolgens aan VfL Bochum, dat hem later definitief overnam. In Duitsland kende Ganvoula opnieuw een sterke periode. In de tweede Bundesliga was hij tijdens één seizoen goed voor dertien goals en zes assists.

Die lijn kon hij daarna niet doortrekken. Er volgden enkele moeilijke seizoenen, met onder meer een weinig memorabele uitleenbeurt aan Cercle Brugge.

Bij Young Boys Bern vond Ganvoula opnieuw zijn draai. Voor de Zwitserse topclub scoorde hij achttien keer in 78 wedstrijden. Die prestaties leverden hem in februari 2025 zelfs een transfer naar Monza in de Serie A op.





In Italië liep het echter helemaal mis. Ganvoula kwam nauwelijks aan spelen toe en degradeerde aan het einde van het seizoen met Monza naar de Serie B.

Na één seizoen alweer weg uit Saudi-Arabië

Vorig seizoen trok Ganvoula naar Saudi-Arabië, waar hij voor Al-Fayha ging spelen. Daar deelde hij de kleedkamer onder meer met voormalig Manchester United-verdediger Chris Smalling en ex-Oostende-speler Fashion Sakala.

Ganvoula maakte vier doelpunten, maar begon het nieuwe seizoen als reservespeler. Ook na het sluiten van de transfermarkt veranderde zijn uitzicht op speelminuten nauwelijks.

Deze week maakte Al-Fayha bekend dat het contract van de spits in onderling overleg werd beëindigd. Ganvoula krijgt daarbij een financiële compensatie en is nu opnieuw transfervrij.

Daardoor kan de voormalige speler van onder meer Anderlecht, Westerlo en Cercle ook na het sluiten van de transfermarkt nog ergens tekenen. Hij moet nu op zoek naar een club die zijn selectie wil aanvullen met een ervaren spits zonder contract. Ganvoula verzamelde overigens ook al 28 caps voor Congo.