Proces Anderlecht opnieuw op de rol: dan weten betrokkenen waar ze staan

De juridische nasleep van de verkoop van RSC Anderlecht krijgt eind dit jaar een nieuw hoofdstuk. De rechtbank heeft nieuwe datums vastgelegd, waardoor de zaak - behoudens nieuw uitstel - nu aanhangig zal zijn op 7, 8 en 10 december. Het einde van een lange 'processie van Echternach'? We gaan het in de gaten houden.

De Brusselse correctionele rechtbank had in mei het proces rond de overname van voetbalclub RSC Anderlecht door zakenman Marc Coucke, in 2017, uitgesteld naar het najaar. Het uitstel kwam er na een wrakingsverzoek vanuit de advocaat van spelersmakelaar Christophe Henrotay.

Meester de Béco - de advocaat van Henrotay - had gevraagd om nog geen zitting te houden, omdat hij andere processen op de rol had staan. De voorzitster van de rechtbank zou daarop gevraagd hebben of dat een grap was.

Dossier was al uitgesteld naar september en nu naar december

Dat was niet naar de zin van de Béco, die een wrakingsverzoek neerlegde bij de rechtbank. En zo werd er opnieuw uitstel bedongen. In afwachting van de zaak werd alvast beslist om het proces sowieso al uit te stellen naar het najaar.

Het dossier werd nu zoals verwacht op 11 september opnieuw behandeld. Dan zou beslist worden wanneer het proces uiteindelijk zou moeten plaatsvinden. Na bijna tien jaar is er dus nog geen witte rook, maar nu lijkt dat toch weer een beetje dichterbij te komen.

Na tien jaar eindelijk een uitspraak in de zaak rond de verkoop van RSC Anderlecht?

Er is afgesproken dat het dossier op de rol komt in december. Op 7 december zal er gesproken worden over de zaak, terwijl er op 8 en 10 december nog twee extra dagen zijn vrijgemaakt om tot de kern van de zaak te gaan komen.



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Centraal staat de overname waarbij Marc Coucke in 2017 uiteindelijk 74 procent van de aandelen van RSC Anderlecht kon verwerven. Het proces gaat over mogelijke ongeregeldheden die bij die verkoop zouden hebben plaatsgevonden. Naast Henrotay werden ook Van Holsbeeck en Van Biesbrouck onder meer genoemd in het dossier.