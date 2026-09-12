Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

Excelsior Virton blijft uitstekend presteren na de promotie naar de Challenger Pro League. De club uit Luxemburg won zaterdagavond met duidelijke 3-0-cijfers van Jong Genk en staat daardoor voorlopig derde in het klassement.

De wedstrijd kantelde al vroeg in het voordeel van Virton. Kapers kreeg rood bij de Limburgers, waardoor Jong Genk meer dan een uur met tien man verder moest. Virton profiteerde daar nog voor de rust van.

Ek Baraka zette een strafschop om en bracht de thuisploeg op 1-0. Jong Genk moest daardoor niet alleen numeriek in de minderheid verder, maar ook achtervolgen op het scorebord.

Virton maakt het na rust af

Na de pauze bleef Virton de betere ploeg. Kort voor het uur verdubbelde Kari de voorsprong en werd de opdracht voor Jong Genk zo goed als onmogelijk.

In de slotfase kwam er nog een derde doelpunt bij. Inchaud legde in de negentigste minuut de 3-0-eindstand vast en bezorgde Virton zo opnieuw een overtuigende overwinning.

De promovendus staat na vier wedstrijden op negen punten en nestelt zich daarmee op de derde plaats. Alleen Beerschot en Dender staan voorlopig hoger, maar beide ploegen hebben al een wedstrijd meer gespeeld.





Voor Virton is de start daarmee bijzonder geslaagd. Vorig seizoen was het nog de eerste ploeg die promotie naar 1B afdwong, maar ook een niveau hoger blijkt de ploeg voorlopig uitstekend mee te kunnen.