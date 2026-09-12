Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

Bij Standard lijken Marc Wilmots en Vincent Euvrard elkaar steeds beter te vinden. De sportief directeur en de trainer hebben elk een sterke persoonlijkheid, maar net dat hoeft volgens Euvrard geen probleem te zijn. Zolang de club maar centraal blijft staan.

Toen Marc Wilmots sportief directeur werd bij Standard, was een van zijn eerste grote beslissingen om Mircea Rednic als trainer aan te stellen. Die keuze draaide echter snel verkeerd uit. Nog voor de eerste wedstrijd na het sluiten van de transfermarkt moest Wilmots al ingrijpen en afscheid nemen van de Roemeen.

De keuze voor Vincent Euvrard bleek een pak succesvoller. De voormalige trainer van RWDM kon soms ergernis opwekken door zijn uitgesproken overtuiging in zijn eigen ideeën, ook wanneer het spel minder goed liep. Toch leverde zijn aanpak voldoende op om verder op voort te bouwen. Voor Wilmots was het dan ook logisch dat Euvrard dit seizoen aanbleef.

Duidelijke afspraken tussen Wilmots en Euvrard

De samenwerking tussen beide mannen verloopt volgens Euvrard uitstekend. “Ik werk heel graag met hem. We hebben een heel goede relatie: hij doet zijn werk en ik het mijne. Het zijn twee verschillende functies, maar ze vullen elkaar aan omdat alles gebaseerd is op samenwerking en open gesprekken over de evolutie van de ploeg en de spelers”, vertelt hij aan de RTBF.

Volgens Euvrard werd er samen een duidelijk sportief project uitgewerkt. “We hebben samen gesproken over een ploeg die gebouwd is rond een speelwijze en het DNA van de club. Marc heeft de spelers aangetrokken en het is mijn taak om hen samen te laten functioneren.”

Wilmots bemoeit zich daarbij niet met het dagelijkse trainerswerk. “Hij komt nooit tussen in mijn job. Die bestaat uit de trainingsmethodiek, het spelplan, de keuzes in de selectie en de coaching tijdens wedstrijden.”



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Twee sterke karakters

Na zijn moeilijke ervaringen bij RWDM onder John Textor en de soms beperkte werkomstandigheden bij Dender voelt Standard voor Euvrard als een veel stabielere omgeving.

Dat betekent niet dat hij en Wilmots altijd dezelfde mening hebben. “Marc en ik hebben allebei een sterk karakter. We nemen allebei onze plaats in en dat is geen probleem, want uiteindelijk staat de club boven alles. We willen Standard samen vooruithelpen.”

Echte botsingen waren er voorlopig niet. “We hebben nog geen zware discussies gehad. Nog niet”, zegt Euvrard met een glimlach. “Maar het is ook niet slecht om af en toe van mening te verschillen.”

Volgens hem moet frustratie gewoon uitgesproken kunnen worden. “Als hij zich ergert aan iets wat ik doe of zeg, dan moet hij dat zeggen. Als dat ervoor zorgt dat we Standard beter maken, heb ik daar geen enkel probleem mee. Integendeel, ik heb het nodig om uitgedaagd te worden, net zoals ik dat zelf ook met mijn spelers doe.”

Euvrard voelt zich dan ook op zijn plaats binnen de huidige structuur. Volgens hem is het organigram duidelijk en goed uitgebalanceerd: niet te weinig mensen, maar ook niet zoveel dat functies door elkaar beginnen te lopen. “Iedereen weet wat zijn rol is. Niemand loopt elkaar voor de voeten.”