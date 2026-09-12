Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

Arthur Vermeeren is deze zomer teruggekeerd naar een vertrouwde omgeving. Antwerp huurt de middenvelder van RB Leipzig en hoopt hem op de Bosuil opnieuw op het niveau te krijgen waarmee hij enkele jaren geleden doorbrak. Voor hij de knoop doorhakte, sprak Vermeeren ook met een oude bekende.

Bij Het Laatste Nieuws vertelt hij dat hij contact had met Mark van Bommel, de trainer die hem tijdens zijn eerste periode bij Antwerp goed kende. “Ik heb met ‘de coach’ gesproken, ja. Ik kan altijd bij hem terecht.”

Van Bommel probeerde hem niet in een bepaalde richting te duwen. “Hij gaf zijn eerlijke mening: ‘Doe waar je je het beste bij voelt. Zolang je er zelf achter staat, ga je geen spijt hebben.’” Vermeeren koos uiteindelijk voor een terugkeer naar Antwerp, waar hij opnieuw minuten en vertrouwen wil verzamelen.

Eerst opnieuw belangrijk worden bij Antwerp

De voorbije jaren waren voor Vermeeren niet eenvoudig. Na zijn vertrek bij Antwerp volgden passages bij Atlético Madrid, RB Leipzig en Olympique Marseille, maar nergens vond hij echt langdurige stabiliteit.

Dat had ook gevolgen voor zijn situatie bij de Rode Duivels. Vermeeren verzamelde intussen zes caps, maar miste het voorbije WK. Daar kijkt hij realistisch op terug. “Het WK moeten missen, was een grote teleurstelling. Maar ik was realistisch: ik verdiende geen selectie.”

Rode Duivels blijven het doel

Toch heeft hij de nationale ploeg niet uit zijn hoofd gezet. “De Rode Duivels blijven een doel. Alleen moet ik eerst weer stappen zetten op clubniveau. Ik wil nu belangrijk zijn voor Antwerp.”



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Dat maakt zijn terugkeer naar de Bosuil extra interessant. Van Bommel is intussen bondscoach van België en kent Vermeeren door en door uit hun gezamenlijke periode bij Antwerp.

Vermeeren weet dus dat hij opnieuw in beeld kan komen, maar hij legt de lat voorlopig bewust dichter bij huis. Eerst opnieuw een vaste waarde worden bij Antwerp, daarna kan de deur naar de Rode Duivels opnieuw verder opengaan.