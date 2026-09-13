🎥 Aandoenlijk beeld met zoontje, maar ook ongezien spektakel: 29 goals in zes wedstrijden bij deze JPL-club

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Aandoenlijk beeld met zoontje, maar ook ongezien spektakel: 29 goals in zes wedstrijden bij deze JPL-club
Foto: © photonews
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KVC Westerlo was met 0 op 9 aan het seizoen begonnen en leek op die manier in de hoek te zitten waar de klappen vielen, maar na een gelijkspel tegen Zulte Waregem werd vorige week uitgehaald bij KV Mechelen en ook thuis tegen Standard maakten ze er een ongezien spektakel van.

KVC Westerlo won in eigen huis met liefst 4-2 van Standard. Bij de Rouches was er achteraf dan ook heel wat ontgoocheling bij monde van coach Euvrard. Bij de thuisploeg was er dan weer heel wat trots. Ook de coach was heel blij, net als zijn zoontje.

"Ik ben supertrots. Je kan niet trotser zijn", aldus Charaï voor de camera's van DAZN. Waarop hij zijn zoontje op zijn arm nam en die ook vol in beeld kwam. "Ik bedoel: we zijn goed aan de wedstrijd begonnen en hebben goed gevoetbald."

Issame Charaï supertrots op zijn team

"We scoren twee goede doelpunten. Dan komt Standard terug en dan zie je welke rust er in deze groep zit", aldus de coach van de Kemphanen. "En zo kunnen we toch nog die voorsprong opnieuw pakken. Ik ben superblij dat we nog twee keer scoorden."

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"Ik vond over het algemeen bekeken dat de uitslag zeker niet onverdiend was." Waarop het laatste woord was voor Charaï junior. Of hij ook trots was op de prestatie van Westerlo? Ja. Soms zeggen weinig woorden meer dan veel woorden.

Spektakel is groot bij Westerlo dit seizoen

Het spektakel is groot bij Westerlo dit seizoen, zoveel is duidelijk. Enkel Union SG (19) scoorde meer goals dan Westerlo (13), al zijn er natuurlijk nog een aantal teams die op zondag ook extra goals kunnen gaan maken.

Geen enkele ploeg slikte echter ook meer doelpunten dan Westerlo in die eerste zes wedstrijden: 16. En zo zijn er in de zes wedstrijden van Westerlo al liefst 29(!) doelpunten gevallen, een gemiddelde van 4,83 per wedstrijd. Het loont dus de moeite om naar Westerlo te gaan kijken.

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