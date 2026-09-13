🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 25 reacties
🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden
Foto: © photonews
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Het begint wel heel opvallend te worden bij Club Brugge. Yann Sommer ging tegen Antwerp opnieuw zwaar in de fout en kreeg daardoor een bijzonder pijnlijke tegengoal te slikken. Amper enkele dagen na zijn ongelukkige optreden tegen Aston Villa maakt de ervaren Zwitser opnieuw een verkeerde inschatting. De fans van Club weten niet wat ze zien na jaren de secure Simon Mignolet te hebben gehad.

Sommer werd deze zomer nochtans gehaald om net voor zekerheid te zorgen. De 37-jarige doelman heeft een indrukwekkend palmares en kwam na passages bij onder meer Bayern München en Internazionale naar Brugge. Met zijn ervaring moest hij de opvolger van Simon Mignolet worden en vooral rust brengen. Maar voorlopig zorgt Sommer eerder voor vraagtekens.

Opnieuw een verkeerde inschatting

Tegen Antwerp ging het opnieuw mis bij een bal die hij verkeerd inschatte. Sommer kwam uit, maar zat compleet mis in zijn beoordeling. Porozo kon daardoor profiteren en de bal simpelweg in een leeg doel binnenleggen.

Een doelpunt dat er bijzonder knullig uitzag en dat Sommer zichzelf helemaal mag aanrekenen. Zeker omdat Club amper enkele dagen eerder tegen Aston Villa een gelijkaardig probleem zag.

In de Champions League ging Sommer toen eveneens ver uit zijn doel bij een diepe bal. Hij twijfelde bij zijn interventie, kwam niet goed uit en Nicolas Jackson was hem te snel af. De aanvaller kon de doelman voorbij en vervolgens in een leeg doel scoren.

Sommer gaf na die wedstrijd zelf toe dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Hij zei dat hij beter op zijn lijn had kunnen blijven.

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Van zekerheid naar vraagteken?

Dat maakt de situatie toch opmerkelijk. Eén fout kan gebeuren. Zelfs een doelman met de staat van dienst van Sommer maakt soms een verkeerde beslissing. Maar twee gelijkaardige fouten in amper enkele dagen tijd zorgen onvermijdelijk voor discussie.

Club Brugge nam deze zomer afscheid van Mignolet en koos voor de ervaring van Sommer. De Zwitser moest niet alleen een goede doelman zijn, maar ook een leider die op moeilijke momenten voor stabiliteit zorgt.

Voorlopig is het beeld echter minder geruststellend. Dat betekent niet dat Club na twee wedstrijden plots een andere doelman moet zoeken. Sommer heeft voldoende bewezen dat hij op topniveau kan presteren en zal ongetwijfeld nog wedstrijden spelen waarin hij punten pakt voor zijn ploeg. Maar zijn eerste weken in Brugge leveren wel een vervelend vraagstuk op.

25 reacties
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