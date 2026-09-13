🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

Niet enkel in ons land was er deze week heel wat topvoetbal te bekijken en te beleven. Dat was ook zo in diverse grote competities. In Engeland stond er zelfs een derby in Manchester op het programma, terwijl ook Bayern München onder meer in actie kwam.

Manchester United heeft de stadsderby tegen Manchester City verloren, ondanks meer dan zeventig minuten voetbal met een man meer. Voor Youri Tielemans en doelman Senne Lammens draaide een veelbelovende avond zo uit op een zure ontgoocheling.

De derby begon vrij evenwichtig, al had Manchester City doorgaans meer balbezit en territoriale controle. Het kantelpunt volgde al in de 23e minuut. Phil Foden liet zich na een duel en duw van Bruno Fernandes provoceren, trapte na richting de Portugees en kreeg meteen rood.

Citizens doen het meer dan een uur met man minder

City moest daardoor vroeg met tien verder. De ploeg van Pep Guardiola zakte terug en liet United het initiatief nemen, maar de Red Devils – met Tielemans aan de aftrap – slaagden er lange tijd niet in om hun numerieke overwicht om te zetten in uitgesproken kansen.

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Pas vlak voor de rust kwam United dicht bij de openingstreffer. Marcus Rashford trof de paal, nadat hij Gianluigi Donnarumma had geklopt. Ook na de pauze bleef Manchester United aandringen. Kobe Mainoo kreeg in de 53e minuut een uitstekende mogelijkheid, maar zag zijn poging eveneens tegen het doelhout belanden. Die gemiste kansen zouden zwaar doorwegen.

City had namelijk maar één moment nodig om toe te slaan. Antoine Semenyo bediende Erling Haaland, die Senne Lammens wist te verschalken. De treffer werd eerst afgekeurd wegens buitenspel, maar na een lange VAR-controle ging het doelpunt toch door: 0-1 na 63 minuten. Lammens moest daarna meermaals de 0-2 voorkomen, maar een punt pakten ze niet meer.



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Duitsland: Bayern München komt met de schrik vrij

Elversberg is een van de sensaties van het prille Bundesliga-seizoen en had in zijn debuutjaar op het hoogste Duitse niveau al twee overwinningen uit twee wedstrijden geboekt. Het thuisduel tegen Bayern München was dan ook meer dan alleen een prestigieuze wedstrijd; het was voor Elversberg – een club uit een plaats met slechts 12.000 inwoners – een kans om te bewijzen dat de sterke seizoensstart geen toevalstreffer was.

Het leek erop dat Bayern snel een einde zou maken aan het sprookje toen Lennart Karl in de 26e minuut de score opende, op aangeven van Ismaïl Saibari. Elversberg deed echter nog voor rust iets terug en leek gelijk te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Leipzig won met 5-0 van Hamburger SV.

🚨 Maurice Krattenmacher with this superb goal!



🇩🇪 Elversberg 1-1 Bayern Münchenpic.twitter.com/YsyAnZymuK— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 13, 2026

Premier League

13/09/2026 15:00 Coventry City - Brighton 0-5 13/09/2026 17:30 Manchester United - Manchester City 0-1

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