🎥 Ook belangrijk voor Rode Duivels: Diego Moreira doet twijfels verdwijnen - "Geweldige keuze van de coach"

Diego Moreira leek bij AC Milan nog maar net aan zijn Italiaanse avontuur begonnen of de eerste twijfels waren al daar. Zijn basisdebuut tegen Juventus draaide uit op een teleurstelling en de Belgische international kreeg meteen de nodige kritiek. Tegen Lazio kwam er echter een antwoord dat veel luider klonk dan alle kritiek: Moreira viel in en maakte met twee doelpunten van Milan opnieuw een echte wedstrijd.

De Rossoneri stonden in Rome bij de rust 2-0 achter en leken op weg naar een nieuwe tegenvaller. Trainer Ruben Amorim greep in en bracht onder meer Moreira tussen de lijnen. De Belgische winger had vervolgens amper tijd nodig om het verschil te maken.

Moreira scoorde twee keer in de tweede helft en hielp Milan zo aan een 2-2-gelijkspel. De 22-jarige Belg bewees daarmee meteen waarom de Italiaanse topclub deze zomer liefst 50 miljoen euro voor hem neertelde.

Van twijfel naar hoofdrol

Dat maakt zijn prestatie des te opvallender. Tegen Juventus kreeg Moreira nog de kans om zich voor het eerst als basisspeler te tonen, maar hij kon toen onvoldoende overtuigen. Volgens de Italiaanse berichtgeving ontbrak het hem aan lef in de één-tegen-één, terwijl net daar zijn grootste kwaliteiten liggen.

Tegen Lazio kon hij veel vrijer spelen. Amorim bracht hem op de linkerflank en zag zijn keuze beloond worden. Moreira kreeg ruimte om zijn snelheid, dribbel en versnelling te gebruiken en werd uiteindelijk de grote man van de comeback.



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"Ik ben heel blij met mijn eerste twee doelpunten, maar ik was nog gelukkiger geweest als we hadden gewonnen", vertelde Moreira na afloop.

Opvallend was ook zijn reactie op zijn positie. Moreira speelt het liefst vanaf rechts, maar Amorim zette hem tegen Lazio op links. "De coach maakte een geweldige keuze door me links te zetten. We zullen zien waar ik de volgende keer speel", klonk het veelzeggend.

Ook belangrijk voor België

Voor Moreira is dit niet alleen belangrijk bij Milan. De flankaanvaller maakte deze zomer deel uit van de Belgische WK-selectie en kwam in de achtste finale tegen Senegal als invaller in actie. België beschikt met hem over een bijzonder veelzijdige aanvallende optie: Moreira kan op beide flanken spelen, maar ook als aanvallende middenvelder worden uitgespeeld.

Zijn kwaliteiten zijn duidelijk. Hij is technisch sterk, linksvoetig en kan met zijn dribbel en explosiviteit een verdediging openbreken. Zijn grootste uitdaging blijft zijn regelmaat en zijn bijdrage zonder bal.

Dat was ook een van de redenen waarom zijn eerste weken in Italië met argusogen werden gevolgd. Bij een transferbedrag van 50 miljoen euro wordt elke mindere prestatie immers meteen uitvergroot.

Tegen Lazio liet Moreira echter zien waarom Milan zo diep in de buidel tastte. Eén sterke invalbeurt maakt nog geen geslaagd seizoen, maar de Belg heeft zichzelf in Rome wel opnieuw op de kaart gezet.