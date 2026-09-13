503 dagen ongeslagen: dit maakt van de Freethiel een nachtmerrie voor elke tegenstander

Wie naar de Freethiel komt, weet stilaan waar hij aan begint. SK Beveren heeft van zijn eigen stadion een plek gemaakt waar tegenstanders bijzonder weinig plezier beleven. Zaterdag moest ook STVV eraan geloven. De Waaslanders wonnen met 1-0 en zetten zo hun perfecte thuisrapport verder: drie wedstrijden, drie zeges, zes doelpunten voor en nog altijd geen tegengoal.

De laatste competitienederlaag op de Freethiel dateert inmiddels van 27 april 2025. 503 dagen geleden dus. En dat is geen reeks die zomaar uit de lucht komt vallen.

"Het mag hier nooit een leuke match worden voor de tegenstander", zei Sieben Dewaele bij Het Nieuwsblad na de zege tegen STVV. Eigenlijk vat die ene zin perfect samen waar Beveren voor staat.

Iedereen werkt voor elkaar

Trainer Tim Bakens is pas enkele weken aan de slag, maar hij merkte snel dat er iets bijzonders leeft binnen zijn groep. Hij wil zich dan ook niet de bedenker van de thuisreputatie noemen. Die is al langer in de maak.

"Het gaat natuurlijk veel verder dan deze drie wedstrijden", benadrukte Bakens. De Nederlandse coach verwees naar de indrukwekkende reeks die Beveren vorig seizoen in de Challenger Pro League neerzette.

Wat hem vooral opvalt, is hoe spelers voor elkaar door het vuur gaan. En dat is een erfenis van de vorige trainer, Marink Reedijk. "Met de steun van het publiek rapen ze de steken van elkaar op of nemen ze posities van elkaar over. Dat is een soort broederschap. De wil om die vuile meters voor elkaar te doen."





Dat zie je ook op het veld. Beveren is niet het type ploeg dat na een verloren duel blijft staan kijken. Er staat meteen iemand anders klaar. Een middenvelder neemt een positie over, een verdediger schuift door, een aanvaller maakt de extra meters. Het hoeft niet altijd mooi te zijn. Het moet vooral lastig zijn voor de tegenstander.

"Het zijn net roofdieren"

Daar komt nog iets bij: Beveren heeft een ploeg die bijzonder goed lijkt te gedijen zodra een wedstrijd openbreekt. Bakens heeft er zelfs een treffende omschrijving voor. "Het zijn net roofdieren. Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen."

Dat was tegen STVV opnieuw zichtbaar. De wedstrijd bleef lang gesloten, maar Beveren bleef geduldig. En toen de kans kwam, sloeg het toe.

Die mentaliteit is misschien wel het grootste verschil met vorig seizoen niet. De spelers zijn ondertussen gewend geraakt aan winnen. Ze weten dat één moment genoeg kan zijn om een wedstrijd open te breken. En thuis krijgen ze daarbij nog een extra duw in de rug.

De Freethiel doet iets met deze ploeg

Dewaele voelt dat ook. 503 dagen zonder competitienederlaag zorgt volgens hem niet voor overmoed, maar juist voor extra energie. "Of het ons een gevoel van onoverwinnelijkheid geeft? Het geeft ons een extra boost, meer energie."

Een lange thuisreeks kan een ploeg ook verlammen: iedereen wil die reeks koste wat kost in stand houden. Bij Beveren lijkt voorlopig het omgekeerde te gebeuren. De spelers lijken net gretiger te worden. Ze weten dat de supporters verwachten dat er gevochten wordt. En ze geven die energie terug.

"Het is mooi dat we de fans iets kunnen teruggeven voor hun steun en dat we samen achteraf kunnen vieren", aldus Dewaele.

En dan zijn er nog Lokesa en Margaritha

Bovenop die collectieve kracht beschikt Beveren ook over spelers die een wedstrijd op hun eentje kunnen doen kantelen.

Chris Lokesa en Jearl Margaritha zijn daar het beste voorbeeld van. De twee zijn bovendien goede vrienden en lijken steeds beter op elkaar ingespeeld. De voorbije twee wedstrijden verdeelden ze zelfs onderling de trofee voor man van de match.

Tegen STVV was het de beurt aan Margaritha, nadat Lokesa een week eerder met de eer was gaan lopen. "Het is speciaal om met hem op het veld te staan", vertelde Lokesa. "We wilden dat al sinds vorig seizoen. Het is alleen maar mooi dat het er nu uitkomt."

Ook Lokesa had opnieuw zijn moment. Hij brak kort na rust door en werd in de zestien foutief afgestopt. De middenvelder nam zelf zijn verantwoordelijkheid vanaf de stip en zette Beveren op voorsprong.

Een promovendus die thuis al een reputatie heeft

Beveren is daardoor veel meer dan een promovendus die goed aan het seizoen is begonnen. De ploeg heeft een identiteit gevonden die ook op het hoogste niveau overeind blijft.

De Freethiel is een plek geworden waar je moet kunnen vechten, incasseren en geduldig blijven. Wie daar op zoek gaat naar een comfortabele voetbalavond, komt voorlopig bedrogen uit. "Het is nu aan ons om dat verder te zetten", zei Dewaele.