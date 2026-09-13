503 dagen ongeslagen: dit maakt van de Freethiel een nachtmerrie voor elke tegenstander

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 3 reacties
503 dagen ongeslagen: dit maakt van de Freethiel een nachtmerrie voor elke tegenstander
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Wie naar de Freethiel komt, weet stilaan waar hij aan begint. SK Beveren heeft van zijn eigen stadion een plek gemaakt waar tegenstanders bijzonder weinig plezier beleven. Zaterdag moest ook STVV eraan geloven. De Waaslanders wonnen met 1-0 en zetten zo hun perfecte thuisrapport verder: drie wedstrijden, drie zeges, zes doelpunten voor en nog altijd geen tegengoal.

De laatste competitienederlaag op de Freethiel dateert inmiddels van 27 april 2025. 503 dagen geleden dus. En dat is geen reeks die zomaar uit de lucht komt vallen.

"Het mag hier nooit een leuke match worden voor de tegenstander", zei Sieben Dewaele bij Het Nieuwsblad na de zege tegen STVV. Eigenlijk vat die ene zin perfect samen waar Beveren voor staat.

Iedereen werkt voor elkaar

Trainer Tim Bakens is pas enkele weken aan de slag, maar hij merkte snel dat er iets bijzonders leeft binnen zijn groep. Hij wil zich dan ook niet de bedenker van de thuisreputatie noemen. Die is al langer in de maak.

"Het gaat natuurlijk veel verder dan deze drie wedstrijden", benadrukte Bakens. De Nederlandse coach verwees naar de indrukwekkende reeks die Beveren vorig seizoen in de Challenger Pro League neerzette.

Wat hem vooral opvalt, is hoe spelers voor elkaar door het vuur gaan. En dat is een erfenis van de vorige trainer, Marink Reedijk. "Met de steun van het publiek rapen ze de steken van elkaar op of nemen ze posities van elkaar over. Dat is een soort broederschap. De wil om die vuile meters voor elkaar te doen."

Dat zie je ook op het veld. Beveren is niet het type ploeg dat na een verloren duel blijft staan kijken. Er staat meteen iemand anders klaar. Een middenvelder neemt een positie over, een verdediger schuift door, een aanvaller maakt de extra meters. Het hoeft niet altijd mooi te zijn. Het moet vooral lastig zijn voor de tegenstander.

"Het zijn net roofdieren"

Daar komt nog iets bij: Beveren heeft een ploeg die bijzonder goed lijkt te gedijen zodra een wedstrijd openbreekt. Bakens heeft er zelfs een treffende omschrijving voor. "Het zijn net roofdieren. Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen."

Dat was tegen STVV opnieuw zichtbaar. De wedstrijd bleef lang gesloten, maar Beveren bleef geduldig. En toen de kans kwam, sloeg het toe.

Die mentaliteit is misschien wel het grootste verschil met vorig seizoen niet. De spelers zijn ondertussen gewend geraakt aan winnen. Ze weten dat één moment genoeg kan zijn om een wedstrijd open te breken. En thuis krijgen ze daarbij nog een extra duw in de rug.

De Freethiel doet iets met deze ploeg

Dewaele voelt dat ook. 503 dagen zonder competitienederlaag zorgt volgens hem niet voor overmoed, maar juist voor extra energie. "Of het ons een gevoel van onoverwinnelijkheid geeft? Het geeft ons een extra boost, meer energie."

Een lange thuisreeks kan een ploeg ook verlammen: iedereen wil die reeks koste wat kost in stand houden. Bij Beveren lijkt voorlopig het omgekeerde te gebeuren. De spelers lijken net gretiger te worden. Ze weten dat de supporters verwachten dat er gevochten wordt. En ze geven die energie terug.

"Het is mooi dat we de fans iets kunnen teruggeven voor hun steun en dat we samen achteraf kunnen vieren", aldus Dewaele.

En dan zijn er nog Lokesa en Margaritha

Bovenop die collectieve kracht beschikt Beveren ook over spelers die een wedstrijd op hun eentje kunnen doen kantelen.

Chris Lokesa en Jearl Margaritha zijn daar het beste voorbeeld van. De twee zijn bovendien goede vrienden en lijken steeds beter op elkaar ingespeeld. De voorbije twee wedstrijden verdeelden ze zelfs onderling de trofee voor man van de match.

Tegen STVV was het de beurt aan Margaritha, nadat Lokesa een week eerder met de eer was gaan lopen. "Het is speciaal om met hem op het veld te staan", vertelde Lokesa. "We wilden dat al sinds vorig seizoen. Het is alleen maar mooi dat het er nu uitkomt."

Ook Lokesa had opnieuw zijn moment. Hij brak kort na rust door en werd in de zestien foutief afgestopt. De middenvelder nam zelf zijn verantwoordelijkheid vanaf de stip en zette Beveren op voorsprong.

Een promovendus die thuis al een reputatie heeft

Beveren is daardoor veel meer dan een promovendus die goed aan het seizoen is begonnen. De ploeg heeft een identiteit gevonden die ook op het hoogste niveau overeind blijft.

De Freethiel is een plek geworden waar je moet kunnen vechten, incasseren en geduldig blijven. Wie daar op zoek gaat naar een comfortabele voetbalavond, komt voorlopig bedrogen uit. "Het is nu aan ons om dat verder te zetten", zei Dewaele.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
SK Beveren

Meer nieuws

🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert De derde helft

🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert

23:30
1
🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

22:30
La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

21:30
Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

21:50
Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi

Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi

20:24
Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan" Reactie

Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan"

20:20
LIVE - Speeldag 6 JPL: Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag, wil hij meer spelen?

LIVE - Speeldag 6 JPL: Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag, wil hij meer spelen?

21:00
'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

19:50
2
Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal" Reactie

Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal"

19:15
1
Union SG moet sterkhouder plots maanden missen Reactie

Union SG moet sterkhouder plots maanden missen

19:10
1
Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert Reactie

Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert

18:59
2
Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt

Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt

19:45
Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

18:30
2
KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

17:59
In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet? Opinie

In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet?

17:30
1
Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge Reactie

Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge

16:47
10
🎥 12 miljoen euro leek een gigantische gok, tot Jan Virgili dit begon te doen… Reactie

🎥 12 miljoen euro leek een gigantische gok, tot Jan Virgili dit begon te doen…

16:25
2
Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Reactie

Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde

16:01
12
Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd

Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd

17:00
1
Club Brugge spoelt Europese kater door met klinkende zege tegen Antwerp

Club Brugge spoelt Europese kater door met klinkende zege tegen Antwerp

15:25
Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

16:30
Niemand in Europa doet beter: Union voert rangschikking aan

Niemand in Europa doet beter: Union voert rangschikking aan

15:30
🎥 Aandoenlijk beeld met zoontje, maar ook ongezien spektakel: 29 goals in zes wedstrijden bij deze JPL-club

🎥 Aandoenlijk beeld met zoontje, maar ook ongezien spektakel: 29 goals in zes wedstrijden bij deze JPL-club

15:00
Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

16:00
🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden

🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden

14:10
25
Nicky Hayen zijn Engels avontuur dreigt in mineur te eindigen: nu al week van de waarheid

Nicky Hayen zijn Engels avontuur dreigt in mineur te eindigen: nu al week van de waarheid

14:00
1
"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

12/09
Leko geeft tekst en uitleg bij bankzittersstatuut Tresoldi en afwezigheid Vanaken

Leko geeft tekst en uitleg bij bankzittersstatuut Tresoldi en afwezigheid Vanaken

13:13
Domper voor Club Brugge: Hans Vanaken voelt de weerslag

Domper voor Club Brugge: Hans Vanaken voelt de weerslag

12:27
STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

12/09
LIVE: KRC Genk mikt op negen op negen thuis, KAA Gent jaagt op leidersplaats

LIVE: KRC Genk mikt op negen op negen thuis, KAA Gent jaagt op leidersplaats

11:30
Legendarische speler en trainer van onder meer Gent en Beerschot overleden

Legendarische speler en trainer van onder meer Gent en Beerschot overleden

12:14
Grote rel in Frankrijk na bizarre viering: ex-Cercle Brugge-speler komt terug op zijn woorden

Grote rel in Frankrijk na bizarre viering: ex-Cercle Brugge-speler komt terug op zijn woorden

12:00
Van 2-0 naar 2-2 en toch verliezen: Euvrard ziet pijnlijk probleem bij Standard Interview

Van 2-0 naar 2-2 en toch verliezen: Euvrard ziet pijnlijk probleem bij Standard

10:30
1
Meunier bekent vreemde spijt bij Club Brugge: "Mijn grootste fout"

Meunier bekent vreemde spijt bij Club Brugge: "Mijn grootste fout"

11:00
3
RSCA Futures zitten nu echt in de problemen: afstraffing ondanks versterkingen Analyse

RSCA Futures zitten nu echt in de problemen: afstraffing ondanks versterkingen

10:00
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Meunier bekent vreemde spijt bij Club Brugge: "Mijn grootste fout" Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Antwerp: 3-1 Andreas2962 Andreas2962 over Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Lucky Nilis Lucky Nilis over 🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem - Charleroi: 0-1 Demogorgon Demogorgon over Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd creve creve over 🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert RSCAtiktaks RSCAtiktaks over 'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog' Borak Borak over Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved