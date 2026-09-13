Analyse RSCA Futures zitten nu echt in de problemen: afstraffing ondanks versterkingen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 12 reacties
RSCA Futures zitten nu echt in de problemen: afstraffing ondanks versterkingen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Een slechte start kan nog een incident zijn. Vijf wedstrijden ver en met amper één punt wordt het stilaan een patroon. De RSCA Futures staan helemaal onderaan in de Challenger Pro League en de 2-6 tegen Lokeren maakt de situatie bijzonder zorgwekkend. Zeker omdat Anderlecht deze keer net extra kwaliteit had doorgeschoven.

Lokeren was nochtans allesbehalve onklopbaar. De ploeg had haar vorige twee wedstrijden verloren en zakte daardoor met de nodige twijfels af naar Brussel. Toch had Lokeren aan het einde van de avond zes keer gescoord. Voor de Futures is dat een harde realitycheck.

Het meest verontrustende is misschien nog dat Anderlecht deze keer niet met zijn lichtste ploeg aantrad. Keita, Nga Kana, Onia Seke en Kalonji kregen allemaal een basisplaats. Vier spelers die sinds de start van het seizoen deel uitmaakten van de A-kern, werden naar de Futures gestuurd om de ploeg extra slagkracht te geven. En toch volgde een zware nederlaag.

De kloof wordt een probleem

Dat is precies waar Anderlecht zich zorgen over moet maken. De Futures zijn er niet alleen om wedstrijden te spelen. Ze moeten jonge spelers klaarstomen voor het eerste elftal én tegelijk competitief blijven op het tweede niveau.

Die twee doelstellingen dreigen nu met elkaar te botsen. De voorbije wedstrijden kon er nog gewezen worden op het feit dat verschillende potentiële sterkhouders bij de A-ploeg zaten. Tegen Lokeren viel dat argument grotendeels weg. Met jongens als Keita, Nga Kana, Onia Seke en Kalonji was er extra ervaring en kwaliteit aanwezig.

Maar defensief bleef het bijzonder kwetsbaar. De 2-6 is bovendien de zwaarste nederlaag van de Futures sinds hun intrede in de tweede klasse. Dat zegt veel over de ernst van de situatie.

Lees ook... Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

Anderlecht heeft er nochtans alle belang bij dat de Futures op dit niveau blijven. De Challenger Pro League is een cruciale tussenstap voor spelers die de overgang naar het eerste elftal nog moeten maken. Daar kunnen jongeren tegen volwassen tegenstanders leren wat het betekent om elke week resultaat te moeten halen.

12 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KSC Lokeren

Meer nieuws

Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

16:00
🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert De derde helft

🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert

23:30
1
Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

21:50
🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

22:30
La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

21:30
'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

19:50
2
LIVE - Speeldag 6 JPL: Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag, wil hij meer spelen?

LIVE - Speeldag 6 JPL: Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag, wil hij meer spelen?

21:00
Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi

Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi

20:24
Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan" Reactie

Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan"

20:20
In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet? Opinie

In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet?

17:30
1
Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal" Reactie

Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal"

19:15
1
Union SG moet sterkhouder plots maanden missen Reactie

Union SG moet sterkhouder plots maanden missen

19:10
1
Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert Reactie

Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert

18:59
2
Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt

Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt

19:45
Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

18:30
2
KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

17:59
Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge Reactie

Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge

16:47
10
🎥 12 miljoen euro leek een gigantische gok, tot Jan Virgili dit begon te doen… Reactie

🎥 12 miljoen euro leek een gigantische gok, tot Jan Virgili dit begon te doen…

16:25
2
Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Reactie

Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde

16:01
12
Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd

Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd

17:00
1
Club Brugge spoelt Europese kater door met klinkende zege tegen Antwerp

Club Brugge spoelt Europese kater door met klinkende zege tegen Antwerp

15:25
Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

16:30
Niemand in Europa doet beter: Union voert rangschikking aan

Niemand in Europa doet beter: Union voert rangschikking aan

15:30
🎥 Aandoenlijk beeld met zoontje, maar ook ongezien spektakel: 29 goals in zes wedstrijden bij deze JPL-club

🎥 Aandoenlijk beeld met zoontje, maar ook ongezien spektakel: 29 goals in zes wedstrijden bij deze JPL-club

15:00
🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden

🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden

14:10
25
Nicky Hayen zijn Engels avontuur dreigt in mineur te eindigen: nu al week van de waarheid

Nicky Hayen zijn Engels avontuur dreigt in mineur te eindigen: nu al week van de waarheid

14:00
1
Leko geeft tekst en uitleg bij bankzittersstatuut Tresoldi en afwezigheid Vanaken

Leko geeft tekst en uitleg bij bankzittersstatuut Tresoldi en afwezigheid Vanaken

13:13
Legendarische speler en trainer van onder meer Gent en Beerschot overleden

Legendarische speler en trainer van onder meer Gent en Beerschot overleden

12:14
Domper voor Club Brugge: Hans Vanaken voelt de weerslag

Domper voor Club Brugge: Hans Vanaken voelt de weerslag

12:27
LIVE: KRC Genk mikt op negen op negen thuis, KAA Gent jaagt op leidersplaats

LIVE: KRC Genk mikt op negen op negen thuis, KAA Gent jaagt op leidersplaats

11:30
Grote rel in Frankrijk na bizarre viering: ex-Cercle Brugge-speler komt terug op zijn woorden

Grote rel in Frankrijk na bizarre viering: ex-Cercle Brugge-speler komt terug op zijn woorden

12:00
503 dagen ongeslagen: dit maakt van de Freethiel een nachtmerrie voor elke tegenstander

503 dagen ongeslagen: dit maakt van de Freethiel een nachtmerrie voor elke tegenstander

11:30
3
Van 2-0 naar 2-2 en toch verliezen: Euvrard ziet pijnlijk probleem bij Standard Interview

Van 2-0 naar 2-2 en toch verliezen: Euvrard ziet pijnlijk probleem bij Standard

10:30
1
Meunier bekent vreemde spijt bij Club Brugge: "Mijn grootste fout"

Meunier bekent vreemde spijt bij Club Brugge: "Mijn grootste fout"

11:00
3
🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

12/09
Leuven furieus na strafschop: "Geen makkelijke penalty's meer?

Leuven furieus na strafschop: "Geen makkelijke penalty's meer?

09:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Meunier bekent vreemde spijt bij Club Brugge: "Mijn grootste fout" Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Antwerp: 3-1 Andreas2962 Andreas2962 over Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Lucky Nilis Lucky Nilis over 🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem - Charleroi: 0-1 Demogorgon Demogorgon over Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd creve creve over 🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert RSCAtiktaks RSCAtiktaks over 'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog' Borak Borak over Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved