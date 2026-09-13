RSCA Futures zitten nu echt in de problemen: afstraffing ondanks versterkingen

Een slechte start kan nog een incident zijn. Vijf wedstrijden ver en met amper één punt wordt het stilaan een patroon. De RSCA Futures staan helemaal onderaan in de Challenger Pro League en de 2-6 tegen Lokeren maakt de situatie bijzonder zorgwekkend. Zeker omdat Anderlecht deze keer net extra kwaliteit had doorgeschoven.

Lokeren was nochtans allesbehalve onklopbaar. De ploeg had haar vorige twee wedstrijden verloren en zakte daardoor met de nodige twijfels af naar Brussel. Toch had Lokeren aan het einde van de avond zes keer gescoord. Voor de Futures is dat een harde realitycheck.

Het meest verontrustende is misschien nog dat Anderlecht deze keer niet met zijn lichtste ploeg aantrad. Keita, Nga Kana, Onia Seke en Kalonji kregen allemaal een basisplaats. Vier spelers die sinds de start van het seizoen deel uitmaakten van de A-kern, werden naar de Futures gestuurd om de ploeg extra slagkracht te geven. En toch volgde een zware nederlaag.

De kloof wordt een probleem

Dat is precies waar Anderlecht zich zorgen over moet maken. De Futures zijn er niet alleen om wedstrijden te spelen. Ze moeten jonge spelers klaarstomen voor het eerste elftal én tegelijk competitief blijven op het tweede niveau.

Die twee doelstellingen dreigen nu met elkaar te botsen. De voorbije wedstrijden kon er nog gewezen worden op het feit dat verschillende potentiële sterkhouders bij de A-ploeg zaten. Tegen Lokeren viel dat argument grotendeels weg. Met jongens als Keita, Nga Kana, Onia Seke en Kalonji was er extra ervaring en kwaliteit aanwezig.

Maar defensief bleef het bijzonder kwetsbaar. De 2-6 is bovendien de zwaarste nederlaag van de Futures sinds hun intrede in de tweede klasse. Dat zegt veel over de ernst van de situatie.



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Anderlecht heeft er nochtans alle belang bij dat de Futures op dit niveau blijven. De Challenger Pro League is een cruciale tussenstap voor spelers die de overgang naar het eerste elftal nog moeten maken. Daar kunnen jongeren tegen volwassen tegenstanders leren wat het betekent om elke week resultaat te moeten halen.