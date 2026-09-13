Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd
Foto: © photonews
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Mikel Arteta wil dat zijn spelers onder alle omstandigheden kunnen functioneren. Zelfs wanneer alles wat voor een wedstrijd gepland staat plots in het honderd loopt. De Arsenal-coach bleek daar tegen Napoli opnieuw de vruchten van te plukken, nadat zijn ploeg door een forse vluchtvertraging pas laat in Italië arriveerde.

Arsenal zou dinsdagavond naar Napels vliegen, maar problemen met de luchtverkeersleiding in Groot-Brittannië gooiden de planning volledig overhoop. De spelers bleven aanvankelijk op hun trainingscomplex in afwachting van groen licht om vanaf Luton te vertrekken. De verplichte persactiviteiten werden geschrapt en pas laat op de avond kwam de ploeg in Italië aan.

Toch liet Arteta zich daar achteraf niet door verontrusten. Integendeel: voor hem is zo'n situatie net onderdeel van de voorbereiding. "Ik hou van dat soort uitdagingen en probeer ze tijdens de voorbereiding te creëren, zodat we ze al hebben meegemaakt wanneer ze echt gebeuren", vertelde Arteta.

Een hete kleedkamer en minder massagetafels

De Arsenal-manager blijkt zijn spelers op bijzonder creatieve manieren klaar te stomen voor het onverwachte. Niet alleen met tactische oefeningen, maar ook door bewust de normale routine overhoop te gooien.

"Laat aankomen in het stadion, de routine veranderen. Maaltijden uitstellen, het transport uitstellen, andere routes nemen. We hebben veel dingen gedaan. De kleedkamers warmer maken, het moeilijker maken, minder massagetafels."

Het klinkt bijna als een experiment, maar Arteta heeft er een duidelijke reden voor. Hij wil vermijden dat zijn spelers in paniek raken wanneer een wedstrijd niet volgens het draaiboek verloopt.

Een gemiste vlucht, een vertraagde trein of een file: het zijn volgens de Spanjaard geen uitzonderlijke gebeurtenissen. Het verschil zit in hoe een ploeg ermee omgaat.

"Het kan gebeuren. Je kunt een vlucht missen, een trein kan vertraging hebben, er kan verkeer zijn. Ik wil niet dat de spelers of staf dan in paniek raken."

Zijn oplossing? Niet klagen, maar zoeken naar wat nog wél mogelijk is. "Oké, we hebben nog twee of drie uur op het vliegtuig. Hoe kunnen we die gebruiken? Samen spelen, tijd met elkaar doorbrengen, slapen. Maar zeker niet klagen en het als een excuus gebruiken."

Zelfs een team zakkenrollers werd ingeschakeld

Arteta gaat daarin nog veel verder. Arsenal heeft de voorbije jaren al vaker geëxperimenteerd met bizarre oefeningen om zijn spelers scherp te houden.

Zo werd zelfs een groep zakkenrollers ingehuurd om de selectie een les te leren over alertheid. De spelers moesten ervaren hoe gemakkelijk iemand iets kan afnemen wanneer je even niet oplet.

Die aanpak kwam niet uit het niets. Arsenal had eerder punten en doelpunten weggegeven door concentratiefouten en slordigheden. Arteta wilde zijn spelers daarom duidelijk maken dat een fractie van onoplettendheid op topniveau enorme gevolgen kan hebben.

Het past perfect bij zijn filosofie: je kunt niet elke onverwachte situatie voorspellen, maar je kunt wel trainen op je reactie wanneer ze zich voordoet.

"We moeten ons aanpassen"

Daarom ziet Arteta de chaos rond de trip naar Napoli eerder als een test dan als een probleem. Zijn ploeg had de situatie immers al in verschillende vormen meegemaakt tijdens de voorbereiding.

"We zullen ons moeten aanpassen aan verschillende contexten", stelde hij. "We proberen erop te anticiperen en de best mogelijke omstandigheden te creëren, maar het is belangrijk wanneer dat verrassingselement er niet is."

Precies dat lijkt een belangrijk onderdeel van Arteta's aanpak bij Arsenal. Hij wil niet dat zijn spelers afhankelijk worden van een perfecte voorbereiding, een vaste routine of ideale omstandigheden.

Want op het hoogste niveau krijg je die zelden. Tegen Napoli bleek dat alvast geen probleem. Arsenal won met 1-0, ondanks een voorbereiding die allesbehalve volgens plan verliep. Voor Arteta was het misschien wel het beste bewijs dat zijn soms bizarre methodes hun nut hebben.

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