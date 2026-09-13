De derde helft 🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert
Foto: © photonews
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Zondagavond krijgen we aflevering twee van het nieuwe seizoen van De Verraders op ons bord. En dus is de vraag stilaan wat Ruben Van Gucht deze week allemaal gaat doen in het kasteel. Vorige week was hij al talk of the town en ook de voorbije dagen is het bijna geen moment stil gebleven.

Aernout Van Lindt

Ook in tweede aflevering gaat Ruben Van Gucht hard

Ook in de tweede aflevering ging Ruben Van Gucht hard in De Verraders. Staf Coppens had hem de eerste nacht aangesproken op zijn gedrag en hoopte dat RVG zich meer aan de regels van het kasteel ging houden. Maar een dag later kwam de sportpresentator toch opnieuw sterk voor de dag.

Eerst liet hij Toby Alderweireld en Kurt Rogiers zweren op het hoofd van hun kinderen dat ze een bondgenoot waren, wat later begon hij hooi van een kar te gooien om zo de opdracht lichter te maken (letterlijk en figuurlijk). "Bij mij gaan dan de radartjes af van hoe kunnen wij deze opdracht doen slagen en hoe kunnen we het onszelf zo makkelijk mogelijk aan het maken. Dan luister ik naar de regels, en wat ze niet zeggen is vrij voor interpretatie om in te vullen."

De dwarszak in Ruben Van Gucht?

Waarop de tijd moest worden stilgelegd. "Je bent niet de gemakkelijkste hé Ruben. Je bent een beetje een dwarszak. Als je iets kan dwarsbomen, dan ben je erbij", liet Margriet Hermans zich daarover ontvallen in een 'dagboekgesprek'. "Een spel is een spel, doe dat toch niet. Het is vermoeiend, ook voor ons. Hoe vaak moeten we niet herbeginnen omdat hij vragen heeft over de spelregels. Speel het spel en lul daar toch niet over, zeg. Komaan!"

Hij wilde ook niet zeggen wie het vijfde schild had, omdat hij zijn woord had gegeven aan die persoon - maar bazuinde wel overal rond dat hij wist wie het vijfde schild had. "Ik weet wie het heeft, maar mijn woord is een woord." En als klap op de vuurpijl koos hij er aan de ronde tafel voor om ... op zichzelf te stemmen, wat eigenlijk ook niet toegestaan is en op veel reactie kwam te staan van de medespelers.

Zondagavond krijgen we aflevering twee van het nieuwe seizoen van De Verraders op ons bord. En dus is de vraag stilaan wat Ruben Van Gucht deze week allemaal gaat doen in het kasteel. Vorige week was hij al talk of the town en ook de voorbije dagen is het bijna geen moment stil gebleven.

Ruben Van Gucht maakte er in de eerste aflevering van De Verraders - in tegenstelling tot de uiterst minzame Toby Alderweireld - al meteen een potje van. "Ik ben van nature heel erg competitief", klonk het meteen in een cameragesprek.

"In het dagelijkse leven is het minder, maar eens het op sport of spelletjes aankomt, doe ik er alles aan om het spel te winnen", aldus Ruben Van Gucht in zijn eerste woorden in het programma. Vervolgens speelde hij meteen 'vals' door een horloge in een kist te smokkelen om zo tien minuten goed te kunnen timen.

Ruben Van Gucht wilde graag verrader zijn, maar is dat niet

Daarna wilde hij geen namen schrijven op een papiertje, omdat hij Staf Coppens naar eigen zeggen niet vertrouwde. En zo greep Van Gucht meteen de aandacht, ook van al zijn tegenkandidaten. Hij is geen verrader, maar had dat wel graag geweest.

En dus is het afwachten wat er in aflevering twee zal gebeuren. Zoals geweten zal Ruben Van Gucht op een bepaald moment het programma moeten verlaten, omdat hij gediskwalificeerd werd. Daar is ondertussen ook al heel wat over te doen geweest.

Veel te doen over de diskwalificatie van Ruben Van Gucht

"De Verraders is een spel dat gebaseerd is op vertrouwen. Bij de Ronde Tafel waar we de verraders kiezen, is het heel belangrijk dat je niet even piept bijvoorbeeld. Dan is heel het spel om zeep", aldus presentator Staf Coppens. "Als maker en presentator moet je de spelers enorm kunnen vertrouwen."

"Als er dingen gebeuren, bijvoorbeeld door competitiviteit, waardoor je denkt dat het misschien niet meer te vertrouwen is, dan moeten we een keuze maken. En dan kan je niet verder op die manier in het spel, ook al is Ruben Van Gucht een heel goede sportjournalist en een fantastische mens. We vonden het te gevaarlijk voor het programma. 

@vlaamsetvclips

Ruben van gucht bij de verraders #rubenvangucht #vtm #cool #fyp #viral

♬ origineel geluid - VLAAMSETVCLIPS

Ruben Van Gucht sprak er zelf ook over in zijn eigen talkshow Happy Hour. "Ik heb het spel keihard gespeeld, maar wel nog altijd binnen de regels of binnen de openingen die de regels laten", aldus Van Gucht. 

Ruben Van Gucht spreekt over productionele fouten

"Ze hebben ontdekt dat ik een gsm of laptop bij had, door in mijn kamer te komen. Daarvoor had ik geen toestemming gegeven. Er staat ook nergens dat dat zomaar mag. Er staat in het reglement dat je niet online mag zijn met de buitenwereld, maar zolang je laptop niet online is, is dat toegestaan."

"Er zijn heel veel productionele fouten gemaakt in dat spel. Ik heb de grenzen opgezocht van het reglement en ze hebben dat niet geapprecieerd.", aldus nog Van Gucht. En dus is de vraag ook al meteen: wat gaat er in aflevering twee allemaal gebeuren?

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