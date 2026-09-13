🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert

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Zondagavond krijgen we aflevering twee van het nieuwe seizoen van De Verraders op ons bord. En dus is de vraag stilaan wat Ruben Van Gucht deze week allemaal gaat doen in het kasteel. Vorige week was hij al talk of the town en ook de voorbije dagen is het bijna geen moment stil gebleven.