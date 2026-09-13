Domper voor Club Brugge: Hans Vanaken voelt de weerslag

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Domper voor Club Brugge: Hans Vanaken voelt de weerslag
Foto: © photonews
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Na een loodzwaar seizoen en een WK komt de fysieke rekening voor Hans Vanaken nu toch. De 34-jarige spelmaker ontbreekt zondag definitief in de selectie van Club Brugge voor de topper tegen Antwerp. Een hamstringprobleem ligt aan de basis, maar wie naar zijn voorbije jaar kijkt, ziet dat het verhaal veel verder gaat dan één blessure.

Vanaken speelde vorig seizoen liefst 57 officiële wedstrijden voor Club Brugge. Daarin kwam hij aan 4.941 speelminuten. In de Jupiler Pro League waren dat 29 wedstrijden en 2.565 minuten, in de Champions League nog eens tien duels en 900 minuten. Daar kwamen vier kwalificatiewedstrijden, tien matchen in de Champions' Play-offs, drie bekermatchen en de Supercup bovenop.

Dat zijn cijfers die ook op zijn leeftijd hun tol kunnen eisen. Vanaken was vorig seizoen niet alleen een vaste waarde, hij werd voortdurend op het veld gehouden. Rust was eerder uitzondering dan regel.

Geen echte recuperatie

Daarna kwam ook nog het WK met de Rode Duivels. Vanaken speelde in alle drie de groepswedstrijden en kreeg dus opnieuw een stevige belasting te verwerken. Veel tijd om fysiek te herstellen was er vervolgens niet.

Bij Club werd hij snel weer ingeschakeld. Dat paste bij zijn belang voor de ploeg, maar maakte de marge voor recuperatie bijzonder klein. Tegen Aston Villa ging het uiteindelijk mis. Vanaken werd na 77 minuten naar de kant gehaald met een hamstringprobleem.

Vanaken wil alles spelen

Club hoeft daar nu ook geen risico mee te nemen. Zeker bij een speler die op zijn 34ste al jarenlang een van de meest gebruikte krachten van de ploeg is, is een wedstrijd overslaan verstandiger dan een klein probleem groter maken.

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Zijn afwezigheid tegen Antwerp is dan ook meer dan een toevallige blessure. Het is een duidelijk signaal dat zelfs Vanaken niet eindeloos kan blijven doorgaan. Na 57 wedstrijden en bijna 5.000 minuten vorig seizoen, gevolgd door een WK en een korte zomer, komt de rekening nu op tafel.

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