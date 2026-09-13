Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

In de Challenger Pro League stonden op zondag twee pittige duels op het programma. Daarin werden heel wat doelpunten gescoord. Een spektakelduel met Club NXT leverde zelfs acht(!) doelpunten op, terwijl KAS Eupen blijft meestrijden bovenaan.

Club Luik - Club NXT 4-4

FC Luik leek na een knotsgek duel eindelijk zijn eerste thuiszege van het seizoen te pakken te hebben. In de slotminuten gaf de ploeg echter alsnog twee punten weg tegen een strijdvaardig Club NXT, dat in extremis een spectaculair gelijkspel uit de brand sleepte.

FC Luik begon nochtans met veel drive aan de wedstrijd. De thuisploeg liet de bal vlot rondgaan en zette Club NXT onder druk, maar slaagde er aanvankelijk niet in om die veldmeerderheid om te zetten in grote kansen.

De Brugse beloften waren een pak doeltreffender. Na een pass van Axl Wins op de linkerflank snelde Jakke Van Britsom weg van zijn bewaker. Hij werkte in de 21e minuut koelbloedig af en zette Club NXT op voorsprong: 0-1.

Doelpuntenregen voor de rust

De Luikenaars reageerden snel. Kays Ruiz Atil profiteerde in de 37e minuut van onzekerheid in de Brugse defensie en bracht FC Luik weer langszij: 1-1. Vijf minuten later ging de thuisploeg zelfs op en over Club NXT. Valentin Guillaume strafte opnieuw een fout achterin af en maakte er 2-1 van.

Toch was het verhaal voor de rust nog niet geschreven. Van Britsom kreeg diep in de toegevoegde tijd een strafschop en bleef foutloos vanop elf meter. De jonge Bruggeling tekende zo voor zijn tweede van de avond en bepaalde de ruststand op 2-2.





Wilmots en Ruiz Atil scoren, Robberechts redt Club NXT

Ook na de pauze bleef het tempo hoog. Reno Wilmots kopte FC Luik in de 57e minuut opnieuw op voorsprong na een herneming: 3-2. De Luikse defensie liet echter te veel ruimte vallen en Milan Robberechts maakte daar elf minuten later dankbaar gebruik van. Hij bracht Club NXT opnieuw langszij: 3-3.

Ruiz Atil leek vervolgens de held van de thuisploeg te worden. De middenvelder benutte in de 78e minuut een penalty en zette FC Luik voor de vierde keer op voorsprong: 4-3. De wedstrijd had in de 87e minuut beslist kunnen zijn, maar Jonathan D'Ostilio miste een tweede Luikse strafschop. Die gemiste kans kreeg zware gevolgen. In de 92e minuut dook Robberechts opnieuw op voor doel en maakte hij zijn tweede van de avond. Club NXT sleepte zo alsnog een punt uit de brand in een waanzinnige wedstrijd: 4-4.

Patro Eisden Maasmechelen - KAS Eupen 1-2

Later op zondag stond er nog een duel op het programma in de Challenger Pro League. KAS Eupen was daarin snel op voorsprong gekomen via Delaurier-Chaubet, die na tien minuten al de 0-1 wist te scoren. Daarna werd het stil in Limburg.

Pas in de absolute slotfase vielen er ook hier plots nog een paar doelpunten. Eerst was er Caliskan met de 0-2, daarna was er Delpupo nog met de 1-2 in de blessuretijd van de wedstrijd. KAS Eupen blijft zo ook meedraaien bovenaan het klassement in de Challenger Pro League.