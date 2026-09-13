Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge
Foto: © photonews
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Het zal toch niet? Nadat eerder deze week Kyriani Sabbe al naar de kant moest met een blessure, lijkt nu ook Hugo Siquet geblesseerd te zijn. En zo blijft het bij Club Brugge op dit moment een beetje wonden likken, al werd tegen Royal Antwerp FC wel knap en ruim gewonnen. Moet Leko (verplicht) nog meer roteren?

Club Brugge-trainer Ivan Leko voerde zondagmiddag enkele opvallende wijzigingen door voor de topper tegen Royal Antwerp FC op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League. Hans Vanaken ontbrak door een blessure, waardoor Félix Lemaréchal zijn plaats in de basiself kreeg.

Ook Nicolo Tresoldi startte niet: de aanvaller was nog niet volledig fit en werd vervangen door Roméo Vermant. Met een steeds drukker programma voor de boeg probeert Leko iedereen fit te houden, zoveel lijkt duidelijk.

Leko 'roteert' bij Club Brugge

De Kroaat wil zoveel mogelijk spelers wedstrijdritme geven, zonder zijn vaste waarden te zwaar te belasten. Dat moet Club Brugge helpen om fit te blijven in de komende weken. Toch kreeg blauw-zwart tijdens de eerste helft tegen Antwerp opnieuw af te rekenen met blessurezorgen.

Na ongeveer veertig minuten moest Hugo Siquet noodgedwongen vervangen worden. De rechtsachter kon niet verder en Jorne Spileers kwam in zijn plaats tussen de lijnen op de rechtsachter. Een nieuwe domper op de feestvreugde?

Hoe zwaar is Hugo Siquet geblesseerd bij Club Brugge?

Op het eerste gezicht leek de blessure niet al te ernstig, al greep Siquet wel naar zijn kuit. De 24-jarige verdediger kon zijn wedstrijd niet uitspelen. Club Brugge zal de komende uren meer duidelijkheid geven over zijn situatie.

Lees ook... Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge

Voor Leko is het alvast een nieuwe tegenvaller in de defensie. Eerder viel ook Kyriani Sabbe al geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Aston Villa. Daardoor is de spoeling op rechtsachter dun, waardoor er met Spileers een centrale verdediger de honneurs moest komen waarnemen. Leko en zijn staff houden dus hun hart vast dat er tegen volgende week opnieuw spelers beschikbaar zullen worden.

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