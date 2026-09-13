Van 2-0 naar 2-2 en toch verliezen: Euvrard ziet pijnlijk probleem bij Standard

Standard heeft in Westerlo zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden en dat kwam hard aan bij Vincent Euvrard. De Rouches knokten zich na een 2-0-achterstand nog terug tot 2-2, maar gaven de wedstrijd daarna opnieuw uit handen. Vooral de manier waarop Standard de beslissende fases weggaf, zorgde voor frustratie bij de trainer.

Na vijf wedstrijden zonder nederlaag moest Vincent Euvrard zaterdagavond in Westerlo voor het eerst dit seizoen reageren na een verliespartij van zijn ploeg. De coach van Standard was duidelijk teleurgesteld, vooral omdat zijn team na de 2-2 opnieuw grip leek te krijgen op de wedstrijd.

"Ik ben heel ontgoocheld door de nederlaag. We spelen om te winnen en wanneer je terugkomt tot 2-2, mag je die wedstrijd nooit meer uit handen geven", stelde Euvrard na afloop. "We hebben te veel fouten gemaakt en tegen een efficiënt Westerlo betaal je daar meteen de prijs voor."

Euvrard ziet Standard na 2-2 opnieuw wegzakken

Volgens de Luikse trainer kwam de derde treffer van Westerlo bijzonder hard aan. Standard had net weer aansluiting gevonden en voelde dat er nog iets mogelijk was, maar gaf vervolgens te makkelijk een hoekschop weg.

"Die derde goal doet ons veel pijn. We waren opnieuw in de wedstrijd en voelden dat we er weer stonden. Dan verliezen we de bal centraal en geven we een corner weg. Op die hoekschop verdedigen we niet goed genoeg."

Euvrard wees niet met de vinger naar individuele spelers. "We winnen samen en we verliezen samen. Vandaag hebben we samen verloren. Iedereen, ikzelf inbegrepen, moet zich nu in vraag stellen en zich richten op de volgende wedstrijd tegen Gent."



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Standard blijft in de kopgroep, maar laat opnieuw punten liggen

Met drie zeges, twee gelijke spelen en één nederlaag blijft Standard na zes speeldagen goed meedraaien. Toch overheerst het gevoel dat de Rouches punten hebben laten liggen die vermijdbaar waren.

"Er is geen reden om te twijfelen, maar er zijn wel fouten die we absoluut uit ons spel moeten halen. Die liggen onder het niveau dat we kunnen brengen", analyseerde Euvrard. "Ik ben niet per se ontgoocheld over ons spel. Ook na de 1-0 namen we het initiatief en kwamen we in de zestien."

Vooral in de eerste helft miste Standard volgens zijn coach precisie in de beslissende zone. "De laatste pass of de afwerking ontbrak soms. Daarin waren we ondermaats, ook op een veld van catastrofale kwaliteit. In kleine ruimtes was het niet eenvoudig om openingen te vinden, maar we zijn er toch in geslaagd om kansen te creëren."

Leerproces voor de Rouches

Euvrard wilde na de nederlaag ook het bredere plaatje niet uit het oog verliezen. Standard won eerder een lastige wedstrijd in Leuven en liet vervolgens een sterke indruk na tegen Antwerp. De ploeg probeert hoger druk te zetten en meer balbezit op te eisen.

"Niet alles moet worden weggegooid. We spelen veel hoger en hebben veel meer balbezit. Dan krijg je onvermijdelijk ook leermomenten zoals vandaag. We moeten persoonlijkheid, karakter en samenhang tonen en ons goed voorbereiden op Gent."

Frustratie over vermijdbare stilstaande fases

Westerlo sloeg onder meer toe via een hoekschop en een vrije trap. Toch lag de grootste frustratie voor Euvrard niet louter bij de verdediging van die stilstaande fases, maar bij de manier waarop Standard ze weggaf.

"Tegengoals op stilstaande fases zijn frustrerend. Maar nog frustrerender is de manier waarop we die fases, of tegenaanvallen die tot zulke fases leiden, cadeau doen", aldus de Standard-trainer.

"We verliezen centraal een bal terwijl er te veel spelers voor de bal staan. We weten dat Westerlo daarop loert en enkel daarop wacht. We hadden betere keuzes moeten maken of meer kwaliteit moeten tonen in het centrum, zodat we die bal niet verliezen."

"Voetbal is een geheel. We hebben niet goed verdedigd bij stilstaande fases, maar we hebben die fases soms ook veel te gemakkelijk weggegeven na vermijdbaar balverlies. We moeten uit alles leren en daar blijven we aan werken", besloot Euvrard.