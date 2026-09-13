Jess Thorup keert zondag na zes jaar terug naar Gent: dit heeft hij erover te zeggen

KRC Genk krijgt zondagmiddag een belangrijke test voorgeschoteld. KAA Gent, dat met vijftien op vijftien foutloos aan het seizoen begon, komt op bezoek in de Cegeka Arena. Genk zelf telt acht punten en staat voorlopig negende.

Jess Thorup weet dat zijn ploeg beter voor de dag zal moeten komen dan vorige week op Anderlecht. Daar bleef het 0-0, maar vooral het spel in balbezit stelde de Deen teleur. “Ik was niet tevreden over onze prestatie aan de bal op Anderlecht. Daar moeten en zullen we beter in worden”, zegt hij op de clubwebsite.

Toch zag Thorup ook iets positiefs. “Tegelijk hebben we opnieuw de nul gehouden. Dat is iets waarop we verder kunnen bouwen.” Genk wil die defensieve stabiliteit nu koppelen aan meer kwaliteit met de bal.

Genk wil thuis perfect blijven

Gent is voorlopig de maatstaf in de competitie, maar Thorup ziet ook redenen voor vertrouwen. “Gent is een solide ploeg en vijftien op vijftien spreekt voor zich. Maar wij hebben thuis ook zes op zes.”

Voor eigen publiek wil Genk die reeks verderzetten. “Met ons publiek achter ons willen we daar negen op negen van maken. Zondag krijgen we de kans om tegen de nummer één te tonen dat we ons met hen kunnen meten.”

De wedstrijd krijgt voor Thorup ook een persoonlijk tintje. De Genk-coach stond in het verleden zelf aan het roer bij KAA Gent en vertrok er zes jaar geleden na twee seizoenen.



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Verleden bij Gent speelt geen rol

Thorup relativeert dat verhaal echter meteen. “Ik ken er natuurlijk nog enkele mensen, maar in zes jaar tijd is er veel gebeurd. Mijn focus ligt volledig op onze ploeg.”

Voor Genk is het duel vooral belangrijk in de stand. Met acht punten na vijf wedstrijden kan een overwinning tegen de leider voor een stevige sprong zorgen.

Tegelijk zou negen op negen in eigen huis bevestigen dat Genk thuis stilaan een stevige basis legt. Tegen het foutloze Gent krijgt Thorup meteen een goede graadmeter om te zien hoe ver zijn ploeg werkelijk staat.