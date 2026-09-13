La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

KV Kortrijk zit nu echt in de hoeken waar de klappen vallen. Ook op bezoek bij La Louvière gingen ze zwaar de boot in. Daardoor zijn De Kerels met 0 op 18 nu helemaal alleen laatste in de stand. Werk aan de winkel dus voor Jonckheere & co.

Na de stevige 4-0-nederlaag op Stayen wilde RAAL La Louvière zich herpakken met een eerste zege van het seizoen. Tegenstander KV Kortrijk kwam daarbij op bezoek als rode lantaarn, na een dramatische 0 op 15.

Trainer Edward Still greep in na de afstraffing tegen STVV en voerde drie wijzigingen door. Wagane Faye, Matyas Kovacs en Anas Tajaouart verschenen aan de aftrap, terwijl Mehdi Boukamir, Thierry Lutonda en Elias Filet naar de bank verhuisden.

Isah zet La Louvière meteen op weg

La Louvière liet vanaf de eerste minuten merken dat het iets recht te zetten had. Mustapha Isah, stilaan dé referentie in de spits bij de Wolven, brak al snel de wedstrijd open. De aanvaller kapte Axel Drouhin eenvoudig uit en trapte vervolgens onhoudbaar voorbij Patrik Gunnarsson.

Voor Isah was het al zijn vierde competitietreffer van het seizoen. Opvallend: La Louvière had voor deze partij amper vijf keer gescoord, waardoor de spits bijna in zijn eentje voor de offensieve productie zorgt.

Kortrijk kreeg na die vroege opdoffer meteen nog een kans om verder weg te zakken. Zsombor Gruber kreeg dé mogelijkheid op de 2-0, maar miste van dichtbij. Ook Ismaila Coulibaly dook twee keer gevaarlijk op, zonder het doelkader te vinden.





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De bezoekers reageerden rond het halfuur met een gevaarlijke kopbal van Drouhin. Patrick Nkoa werkte de bal echter weg in hoekschop. Het bleek een zeldzaam moment van dreiging voor Kortrijk, want kort daarna viel aan de overzijde alsnog de dubbele voorsprong.

Shaquil Delos trok stevig door op de linkerflank en leverde een scherpe voorzet af. Isah stond op de juiste plaats en duwde de 2-0 tegen de netten in de 37e minuut. La Louvière kon zo met een veel rustiger gevoel de kleedkamer in.

KV Kortrijk blijft achter met 0 op 18

Kortrijk voerde bij de rust drie wissels door en koos voluit voor een ommekeer. Veel leverde dat aanvankelijk niet op. Pas net voor het uur viel het eerste schot tussen de palen te noteren, na een stilstaande fase. Doelman Marcos Peano had er weinig moeite mee.

Met twee doelpunten voorsprong kon La Louvière het balbezit aan Kortrijk laten. De bezoekers hadden de bal wel vaker in de ploeg, maar vonden nauwelijks oplossingen in de buurt van het strafschopgebied. De tweede helft werd rommelig, maar de thuisploeg kwam nooit echt in problemen.

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In de slotfase werd de zege nog extra glans gegeven. Elias Filet profiteerde in de 85e minuut van een blunder van Gunnarsson. De Kortrijkse doelman ging onder een lange uittrap van Peano door, waarna Filet de 3-0 kon maken.

RAAL La Louvière boekt zo zijn eerste overwinning van het seizoen en slaat meteen een kloofje van vier punten met KV Kortrijk. De ploeg van Edward Still springt ook over OH Leuven, KV Mechelen en Cercle Brugge. Mustapha Isah deelt ondertussen de leiding in de topschuttersstand met Rafiu Durosinmi. En voor Kortrijk wordt het stilaan vijf voor twaalf.