Legendarische speler en trainer van onder meer Gent en Beerschot overleden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Legendarische speler en trainer van onder meer Gent en Beerschot overleden
Foto: © photonews
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Het Belgische voetbal neemt afscheid van een opvallende figuur. James Storme is op 83-jarige leeftijd overleden. De voormalige aanvaller en trainer was in de jaren zestig en zeventig actief bij onder meer AA Gent, Standard en Union en bouwde later ook een trainersloopbaan uit. Storme overleed in Knokke-Heist aan de gevolgen van een hartstilstand.

Eerste trofee in de geschiedenis van AA Gent

Storme maakte vooral geschiedenis bij AA Gent. Tussen 1961 en 1965 verdedigde hij de kleuren van de Buffalo's en maakte hij deel uit van de ploeg die de eerste grote prijs uit de clubgeschiedenis veroverde.

In 1964 won AA Gent de Beker van België. In de finale werd KFC Diest met 4-2 verslagen. Het was een historisch moment voor de club, die daarmee voor het eerst een trofee in de prijzenkast mocht zetten. Storme speelde een belangrijke rol in die periode en werd zo onderdeel van een stukje Gentse voetbalgeschiedenis.

Na zijn periode in Gent trok de aanvaller naar Standard en vervolgens naar Union. Daarna keerde hij nog terug naar AA Gent, alvorens zijn actieve spelersloopbaan af te sluiten aan de kust bij Oostende.

Van speler naar opvallende trainer

Ook na zijn carrière als voetballer bleef Storme actief in het Belgische voetbal. Hij stond als hoofdcoach langs de lijn bij verschillende clubs, waaronder KV Oostende, Lokeren, Kortrijk, Boom en Beerschot.

Het was vooral bij Beerschot dat Storme uitgroeide tot een geliefd en kleurrijk personage. Niet alleen zijn werk als trainer bleef er hangen, maar ook zijn persoonlijkheid. De club omschrijft hem als "een sympathieke, extraverte en flamboyante kerel" die het voetbal als een leuke hobby benaderde.

Storme stond bekend als een levensgenieter en iemand met de nodige présence. Zijn aankomsten op de training waren soms even opvallend als zijn verhalen. Bij Beerschot herinneren ze zich onder meer hoe hij geregeld met een Ferrari of Harley Davidson arriveerde.

"Een man van de onwaarschijnlijke verhalen en anekdotes, steeds te vinden voor leuke feestjes", klinkt het vanuit Beerschot. De club benadrukt dat Storme op die manier een "onuitwisbare indruk" naliet op het Kiel.

Met zijn overlijden verdwijnt een figuur die verschillende generaties van het Belgische voetbal heeft meegemaakt. Van de eerste bekertriomf van AA Gent tot zijn passage als trainer bij verschillende clubs: James Storme liet op en naast het veld zijn sporen na.

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