Leko geeft tekst en uitleg bij bankzittersstatuut Tresoldi en afwezigheid Vanaken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Leko geeft tekst en uitleg bij bankzittersstatuut Tresoldi en afwezigheid Vanaken
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge neemt het zondagmiddag in het Jan Breydelstadion op tegen Antwerp. Ivan Leko heeft daarbij enkele opvallende keuzes gemaakt. Nicolò Tresoldi begint op de bank, terwijl Hans Vanaken helemaal niet tot de wedstrijdselectie behoort.

Vooral de afwezigheid van Vanaken is opvallend. De 34-jarige middenvelder sukkelde de voorbije dagen met een fysieke kwaal en Club heeft uiteindelijk beslist om geen risico te nemen. Leko bevestigde dat de medische staf er alles aan heeft gedaan om zijn aanvoerder klaar te krijgen voor de topper.

"We hebben er alles aan gedaan om Hans Vanaken wedstrijdfit te krijgen, maar dat is niet gelukt", aldus Leko via de officiële kanalen van Club Brugge. "Dit geeft andere spelers wel kansen om zich te tonen."

Vermant krijgt het vertrouwen

Ook in de aanval voert Leko een wijziging door. Nicolò Tresoldi begint op de bank, waardoor Romeo Vermant aan de wedstrijd mag beginnen. De Duitser is volgens zijn trainer nog niet voldoende hersteld om een volledige wedstrijd af te werken.

"Tresoldi is ook niet fit genoeg om 90 minuten te spelen", legt Leko uit. De Club-coach ziet tegelijk een mooie kans voor Vermant om zich te tonen in een wedstrijd waarin veel gevraagd zal worden van de aanvallers.

"Romeo Vermant is enorm hongerig en gemotiveerd, ik heb alle vertrouwen in hem", klinkt het duidelijk bij Leko.

Lees ook... Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

De keuze voor Vermant betekent dat Club Brugge zijn aanvoerder moet missen en ook een van zijn opties voor de spits niet vanaf de eerste minuut kan gebruiken. Tresoldi kan wel nog belangrijk worden als de wedstrijd een andere wending neemt.

Leko waarschuwt zijn spelers

De trainer van Club Brugge verwacht ondertussen een wedstrijd waarin zijn ploeg vanaf de eerste minuut volledig bij de les moet zijn. Tegen Antwerp volstaat het volgens Leko niet om alleen over de nodige voetballende kwaliteiten te beschikken.

"We hebben de spelers gewezen op hoe het is om dit soort matchen te spelen", aldus de Kroaat. "Vooral de intensiteit moet goed zijn. Focus en discipline zullen 90 minuten lang nodig zijn, dat weten ze."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Hans Vanaken
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

18:30
2
Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge Reactie

Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge

16:47
10
🎥 12 miljoen euro leek een gigantische gok, tot Jan Virgili dit begon te doen… Reactie

🎥 12 miljoen euro leek een gigantische gok, tot Jan Virgili dit begon te doen…

16:25
2
Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Reactie

Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde

16:01
12
Club Brugge spoelt Europese kater door met klinkende zege tegen Antwerp

Club Brugge spoelt Europese kater door met klinkende zege tegen Antwerp

15:25
Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal" Reactie

Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal"

19:15
1
🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden

🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden

14:10
25
🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert De derde helft

🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert

23:30
1
Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

21:50
🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

22:30
La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

21:30
Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi

Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi

20:24
Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan" Reactie

Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan"

20:20
LIVE - Speeldag 6 JPL: Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag, wil hij meer spelen?

LIVE - Speeldag 6 JPL: Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag, wil hij meer spelen?

21:00
'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

19:50
2
Union SG moet sterkhouder plots maanden missen Reactie

Union SG moet sterkhouder plots maanden missen

19:10
1
Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert Reactie

Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert

18:59
2
Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt

Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt

19:45
KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

17:59
In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet? Opinie

In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet?

17:30
1
Nicky Hayen zijn Engels avontuur dreigt in mineur te eindigen: nu al week van de waarheid

Nicky Hayen zijn Engels avontuur dreigt in mineur te eindigen: nu al week van de waarheid

14:00
1
Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd

Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd

17:00
1
Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

16:30
Niemand in Europa doet beter: Union voert rangschikking aan

Niemand in Europa doet beter: Union voert rangschikking aan

15:30
🎥 Aandoenlijk beeld met zoontje, maar ook ongezien spektakel: 29 goals in zes wedstrijden bij deze JPL-club

🎥 Aandoenlijk beeld met zoontje, maar ook ongezien spektakel: 29 goals in zes wedstrijden bij deze JPL-club

15:00
Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Meunier bekent vreemde spijt bij Club Brugge: "Mijn grootste fout" Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Antwerp: 3-1 Andreas2962 Andreas2962 over Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Lucky Nilis Lucky Nilis over 🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem - Charleroi: 0-1 Demogorgon Demogorgon over Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd creve creve over 🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert RSCAtiktaks RSCAtiktaks over 'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog' Borak Borak over Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved