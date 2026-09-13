Leko geeft tekst en uitleg bij bankzittersstatuut Tresoldi en afwezigheid Vanaken

Club Brugge neemt het zondagmiddag in het Jan Breydelstadion op tegen Antwerp. Ivan Leko heeft daarbij enkele opvallende keuzes gemaakt. Nicolò Tresoldi begint op de bank, terwijl Hans Vanaken helemaal niet tot de wedstrijdselectie behoort.

Vooral de afwezigheid van Vanaken is opvallend. De 34-jarige middenvelder sukkelde de voorbije dagen met een fysieke kwaal en Club heeft uiteindelijk beslist om geen risico te nemen. Leko bevestigde dat de medische staf er alles aan heeft gedaan om zijn aanvoerder klaar te krijgen voor de topper.

"We hebben er alles aan gedaan om Hans Vanaken wedstrijdfit te krijgen, maar dat is niet gelukt", aldus Leko via de officiële kanalen van Club Brugge. "Dit geeft andere spelers wel kansen om zich te tonen."

Vermant krijgt het vertrouwen

Ook in de aanval voert Leko een wijziging door. Nicolò Tresoldi begint op de bank, waardoor Romeo Vermant aan de wedstrijd mag beginnen. De Duitser is volgens zijn trainer nog niet voldoende hersteld om een volledige wedstrijd af te werken.

"Tresoldi is ook niet fit genoeg om 90 minuten te spelen", legt Leko uit. De Club-coach ziet tegelijk een mooie kans voor Vermant om zich te tonen in een wedstrijd waarin veel gevraagd zal worden van de aanvallers.

"Romeo Vermant is enorm hongerig en gemotiveerd, ik heb alle vertrouwen in hem", klinkt het duidelijk bij Leko.



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De keuze voor Vermant betekent dat Club Brugge zijn aanvoerder moet missen en ook een van zijn opties voor de spits niet vanaf de eerste minuut kan gebruiken. Tresoldi kan wel nog belangrijk worden als de wedstrijd een andere wending neemt.

Leko waarschuwt zijn spelers

De trainer van Club Brugge verwacht ondertussen een wedstrijd waarin zijn ploeg vanaf de eerste minuut volledig bij de les moet zijn. Tegen Antwerp volstaat het volgens Leko niet om alleen over de nodige voetballende kwaliteiten te beschikken.

"We hebben de spelers gewezen op hoe het is om dit soort matchen te spelen", aldus de Kroaat. "Vooral de intensiteit moet goed zijn. Focus en discipline zullen 90 minuten lang nodig zijn, dat weten ze."