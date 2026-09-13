LIVE - Speeldag 6 JPL: Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag, wil hij meer spelen?
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 6 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Dit hebben ze te zeggen bij Charleroi na nieuwe overwinning
Het was misschien niet de beste wedstrijd van Sporting Charleroi dit seizoen, maar na de eerste nederlaag lag de nadruk op iets anders. De Carolo's moesten vooral tonen dat ze mentaal konden reageren, en dat deden ze volgens Aiham Ousou. "In dit soort wedstrijden draait het niet om de kwaliteit, maar om mentale sterkte", vertelde de centrale verdediger. Ousou sprak na afloop met veel trots over de prestatie van zijn ploeg.
De Syriër merkt een duidelijke evolutie bij Sporting Charleroi. Waar de ploeg de voorbije jaren nog te vaak schommelde tussen sterke en zwakke periodes, ziet hij nu meer stabiliteit. "Dat is het belangrijkste. De voorbije jaren waren we niet altijd constant."
Ousou ziet meer regelmaat bij Charleroi
"We kenden heel goede momenten, maar ook heel slechte. Nu hebben we die regelmaat gevonden en dat zie je de voorbije weken. De mentaliteit van deze groep maakt me gelukkig", aldus Ousou. De verdediger kreeg het tijdens de wedstrijd ook aan de stok met Anosike Ementa, de aanvaller die meer dan twee meter groot is. Een opvallend duel, al relativeerde Ousou het met een glimlach.
"Dat maak je niet elke dag mee. Maar voor iemand van meer dan twee meter valt hij wel vaak", lachte de Syrische international. Van concrete einddoelen wil Ousou nog niet weten. Charleroi kijkt volgens hem beter wedstrijd per wedstrijd vooruit. "Ik spreek liever over uitdagingen. Vanavond was het een uitdaging om te reageren na die nederlaag. We denken niet in termen van limieten of doelstellingen."
Van den Kerkhof opnieuw Man van de Match
De supporters van Sporting Charleroi verkozen Kevin Van den Kerkhof opnieuw tot Man van de Match. De Algerijnse flankverdediger leek zelf wat verrast dat hij de trofee alweer mocht ontvangen, maar zette meteen de ploegprestatie voorop.
"Dat doet plezier, maar de overwinning is wat telt. We wilden absoluut reageren", verklaarde Van den Kerkhof. Charleroi boekte de zege tegen een ploeg die voordien nog ongeslagen was. Volgens Van den Kerkhof bevestigt dat de sterke seizoensstart van de Zebra's.
"Ik denk dat we deze overwinning verdienen tegen een ongeslagen tegenstander. We zijn sterk begonnen aan het seizoen. Mentaal en als groep staan we er goed voor, en we zijn moeilijk te kloppen. Dat voelen we zelf ook."
De flankverdediger wijst vooral naar de defensieve organisatie als fundament voor de rest van het seizoen. "Die soliditeit kan het verschil maken, want het seizoen is nog lang. Ook defensief stonden we sterk en we hebben amper kansen weggegeven."
Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag
Bruny Nsimba luisterde zijn eerste doelpunt voor Standard Luik op met een spectaculaire omhaal. Toch overheerste na de nederlaag bij Westerlo vooral de teleurstelling, want de Rouches gaven na een sterke comeback opnieuw ruimte weg.
Hoopt Nsimba op meer speelkansen?
“We kwamen goed terug tot 2-2, maar daarna waren we iets te naïef. We lieten ruimtes vallen en kregen een doelpunt tegen na een stilstaande fase. Dat is jammer”, vertelde Nsimba na afloop in de mixed zone van ’t Kuipje. Volgens de aanvaller waren er ondanks de nederlaag voldoende positieve aanknopingspunten. “Ik denk dat er inhoudelijk goede dingen waren. De trainer zal ons ongetwijfeld goed laten werken. We mogen niet beginnen twijfelen. We zijn goed aan het seizoen begonnen. Dit is onze eerste nederlaag, dus we moeten verder bouwen.”
“We zullen bewijzen dat we kunnen reageren. Dat hebben we eigenlijk al laten zien door na een 2-0-achterstand terug te komen tot 2-2. Persoonlijk is dit belangrijk”, gaf Nsimba toe. “Maar Dennis speelt momenteel en scoort. Wij zijn aanvallers en weten hoe het werkt.” De aanvaller zegt inmiddels volledig fit te zijn om Standard te helpen. “Ik ben nu voor honderd procent klaar. Alleen de keuzes van de trainer spelen nog een rol”, aldus Nsimba.
Coach Beale kijkt uit naar duel met Charleroi
Zulte Waregem en Charleroi spelen op zondagavond een duel van 'revelaties' tegen elkaar. Beide teams staan bovenaan tussen de mensen. Vorige week won Essevee nog de derby bij KV Kortrijk en dus zitten ze daar vol vertrouwen. "Er was veel verwachting voor de derby, dus het was heel leuk met veel lachende gezichten achteraf", aldus coach Beale bij Essevee TV.
"Deze week was het dan even minder na de enorme 'high' van die wedstrijd. We wilden echt impact maken en onze mentaliteit was heel sterk. Elke wedstrijd is lastig en dat zal ook zo blijven voor ons. Het was tegen Kortrijk niet onze beste wedstrijd, maar wel het best mogelijke resultaat. Charleroi is een team dat ik leuk vind en ze spelen leuk voetbal. We zullen opnieuw op ons best moeten zijn."
Matties Volckaert met interessante bekentenis
Bijna was Matties Volckaert er al een jaar of dertien niet meer. In Het Nieuwsblad sprak hij over een bijna dood-ervaring: “Ik moet een jaar of tien geweest zijn. Ik zat op mijn gemak voor de televisie naar een horrorfilm te kijken met een grote lekstok. Op een bepaald moment gebeurt er iets verschrikkelijk in diene film en ik schrik mezelf een ongeluk. Die gigantische bol van die lekstok komt los en schiet recht mijn keel in."
"Dikke paniek natuurlijk. Ik kon ook niet roepen, want die bol zat daar. Mijn moeder was aan het stofzuigen, met zo’n ouder model dat extra veel lawaai maakte. Ze hoorde en zag mij dus niet. Ik spring in een reflex recht, spurt naar haar toe en begin tegen die stofzuiger te stampen om duidelijk te maken dat ik geen lucht krijg. Ik begon al paars te worden. Ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, maar na een paar kunstgrepen vloog die bol ineens tien meter ver de kamer in. Geluk gehad.”
Match van KRC Genk tegen KAA Gent heeft een extra belang
De wedstrijd tussen KRC Genk en KAA Gent staat ook in het teken van een aantal andere zaken dan het voetbal. Zo is en blijft de gezondheid van belang. En zo ook onder meer de strijd tegen huidkanker, een ziekte die in opmars is ook in ons land.
"Zondag zullen onze KRC Genk Ladies zonnecrèmes uitdelen op de wedstrijd van de mannen tegen KAA Gent vanaf 14u. Zien we jullie daar?", aldus de KRC Genk Ladies in een mededeling die ze deelden via de sociale media. Zo wordt het voor de fans ook meteen een mogelijkheid om een paar van de speelsters eens van dichtbij te zien.
Standard wil nog constanter worden
Drie overwinningen op rij en meteen groeit het optimisme. Drie nederlagen en de twijfels steken opnieuw de kop op. Dat is Standard. Toch blijft de rust bewaard aan de boorden van de Maas, ondanks de recente 9 op 9 tegen RAAL La Louvière, OH Leuven en Antwerp en een ongeslagen reeks van vijf wedstrijden.
Trainer Vincent Euvrard wil niet dat zijn ploeg zich laat meeslepen door de goede resultaten. Hij hanteert daarbij een duidelijke afspraak binnen de groep.
"De regel is simpel: na een wedstrijd mag je 24 uur euforisch of heel ontgoocheld zijn. Daarna laat je het los. We proberen te begrijpen waarom we winnen of verliezen, waarom we goed of slecht spelen. Pas wanneer je dat begrijpt, kan je echt werken en vooruitgang boeken."
Euvrard tempert het enthousiasme bij Standard
Standard staat na de sterke reeks zesde in de competitie, maar dat is volgens Euvrard nog altijd onder de vooropgestelde ambitie. De coach weigert dan ook om al grote conclusies te trekken uit de recente resultaten.
"Er is geen enkele reden om door te draaien. We staan zesde, dus onder onze doelstelling. Met alle respect: we hebben tegen vier ploegen gespeeld die nog geen drie punten hadden gehaald, en tegen Antwerp, dat op dat moment 7 op 12 had. We hebben de echte topploegen nog niet ontmoet en staan nog niet in de top-vijf. Er is dus geen reden om ons gek te maken."
Dat betekent niet dat de Rouches niets mogen meenemen uit hun overwinningen. Euvrard ziet duidelijke signalen dat zijn ploeg stappen zet, zeker in het eigen Stade de Sclessin.
"We moeten vertrouwen en energie halen uit die drie zeges. We zijn erin geslaagd om onze tegenstander gedurende een deel of zelfs een volledige wedstrijd te domineren. We hebben ook thuis gewonnen, iets wat vorig seizoen te weinig lukte. Er zijn veel positieve punten, maar we mogen onze focus niet verliezen."
Standard wil eindelijk constanter worden
Na een sterke start wacht Standard nu vooral de uitdaging om prestaties aan elkaar te koppelen. Net die regelmaat ontbrak de Luikenaars de voorbije jaren vaak.
Euvrard stelde vast dat zijn spelersgroep zelf al de juiste ingesteldheid toont. Na de overwinning gaf hij zijn selectie zaterdagavond twee dagen vrij, maar een dag later stonden er toch al heel wat spelers opnieuw op het oefencentrum.
"Zondag waren er een twaalftal spelers in de club: basisspelers, invallers, geblesseerden en ook een deel van de technische staf. Dat toont dat deze groep iets wil neerzetten."
De coach hoefde zijn spelers dan ook niet extra wakker te schudden. "Ik heb niet duizend keer moeten herhalen dat nog niets verworven is. Ze begrijpen dat en werken met veel vastberadenheid."
Een ongeslagen status is volgens Euvrard op zich geen doel. "Onverslagen blijven is geen lokmiddel, want met vijf gelijke spelen bereik je niets. Maar het is wel waardevol om niet te verliezen wanneer je niet kunt winnen. Die gelijke spelen kunnen op het einde het verschil maken, op voorwaarde dat we ook voldoende wedstrijden winnen."
Dit zegt Charleroi voor match tegen Essevee
Mario Kohnen kan voor de verplaatsing naar Zulte Waregem bijna op zijn volledige kern rekenen. Alleen Antoine Bernier ontbreekt nog. De blessure van de aanvaller was al bekend, al blijft het voorlopig afwachten wanneer hij opnieuw inzetbaar zal zijn.
"Iedereen is beschikbaar, behalve Antoine Bernier", vertelde Kohnen. "De komende weken zullen uitwijzen hoe hij reageert op zijn programma. Hij werkt hard om zo snel mogelijk terug te keren, maar het is nog moeilijk om een exacte termijn op zijn afwezigheid te plakken."
Charleroi wil meteen reageren na nederlaag tegen Union
Sporting Charleroi kende een uitstekende competitiestart met twaalf op twaalf, maar zag die perfecte reeks vorige week tegen Union SG eindigen. De Zebra's verloren in eigen huis met 2-3 en trekken nu naar de Elindus Arena met de bedoeling om meteen opnieuw punten te pakken.
Volgens Kohnen zit daarin een belangrijk aspect van een sterk seizoen. "Dat is de basis om regelmatig te presteren doorheen een seizoen. Je moet na een nederlaag proberen te reageren, ook al is dat niet altijd eenvoudig. Dit weekend wacht ons opnieuw een erg moeilijke wedstrijd."
De trainer wil met zijn ploeg uiteraard voor de volle buit gaan, zonder zich vast te pinnen op het resultaat. "Na een nederlaag is het goed om meteen iets neer te zetten. Dat kan een gelijkspel zijn, dat kan een overwinning zijn. Wij starten elke match met de ambitie om te winnen. Geen enkele ploeg begint aan een wedstrijd met het idee om voor een punt te spelen."
Slechte herinnering aan vorige bezoek aan Zulte Waregem
Charleroi weet dat het in Zulte Waregem een lastige opdracht wordt. Kohnen herinnerde zijn spelers ook aan de vorige confrontatie op West-Vlaamse bodem, die weinig fraai verliep voor de Carolos.
"Het is zeer belangrijk dat we nu reageren in Zulte Waregem, maar we weten dat zij moeilijk te bespelen zijn", aldus Kohnen. "Vorig seizoen hebben we daar volgens mij een van onze slechtste competitiewedstrijden gespeeld. We hebben daarover gesproken en erop gewerkt. De groep beseft dat ook. We moeten een goede wedstrijd spelen en er iets proberen te halen."
Een tweede opeenvolgende nederlaag wil Charleroi koste wat kost vermijden. Na de sterke start zou een overwinning in Zulte Waregem de Zebra's opnieuw in de juiste richting duwen.
Kohnen past aanpak aan op Zulte Waregem
De coach kondigde aan dat hij zijn ploeg tactisch zal bijsturen. Zulte Waregem speelt anders dan Union SG en vraagt volgens hem dan ook om een aangepaste aanpak, zowel met als zonder bal.
"Natuurlijk zullen we bepaalde zaken veranderen, want Zulte Waregem is totaal anders dan Union. Het is een ander systeem, met andere automatismen in het spel. We zullen onze manier van verdedigen en aanvallen dus wat moeten aanpassen."
De grote principes blijven volgens Kohnen wel overeind. "Onze defensieve en offensieve basis blijft dezelfde. De voorbije maanden hebben we een duidelijke identiteit en duidelijke principes opgebouwd, zowel voor de groep als intern binnen de staf. Daar zullen we trouw aan blijven."
De vermoedelijke opstellingen van Westerlo - Standard
Standard trekt zaterdagavond naar Westerlo met een duidelijke ambitie: een vierde overwinning op rij en een zesde competitiewedstrijd zonder nederlaag. Trainer Vincent Euvrard moet daarbij wel minstens één wijziging doorvoeren in zijn defensie.
Mohr lijkt Mortensen te vervangen
Gustav Mortensen is geblesseerd en is niet beschikbaar voor de verplaatsing naar het Kuipje. Tobias Mohr lijkt daardoor de voornaamste kandidaat om zijn plaats op de linkerflank in te nemen. Henry Lawrence en Noa Sy zijn alternatieven, maar zouden normaal gezien op de bank starten.
In de rest van de achterhoede lijken weinig verschuivingen nodig. Ibe Hautekiet en Ibrahim Karamoko maakten een degelijke indruk, waardoor Daan Dierckx wellicht opnieuw moet wachten. Ook Marlon Fossey lijkt zijn plaats te behouden na zijn sterke prestatie tegen Antwerp.
Vast middenveld, vraagteken op de flank
Het middenveld is een van de motoren achter de goede competitiestart van de Rouches. Vincent Euvrard zou daarom opnieuw kiezen voor Alexis Trouillet als verdedigende pion, met Rayan Touzghar iets hoger op het veld. Casper Nielsen krijgt naar verwachting opnieuw vrijheid in zijn rol als nummer tien.
Adnane Abid is na zijn sterke eerste vijf wedstrijden een zekerheid in de aanval. Aan de andere kant van het veld blijft er wel twijfel bestaan. Salieu Drammeh en Bernard Nguene strijden om een basisplaats, nadat Nguene tegen Antwerp iets minder opviel in een nochtans sterke collectieve prestatie.
In de spits rekent Standard opnieuw op Dennis Ayensa. De aanvaller zit goed in zijn vel en kan in Westerlo al zijn vijfde competitietreffer van het seizoen maken.
Vermoedelijke opstellingen Westerlo - Standard
Westerlo: Jungdal - Ourega, Lapage, Kimura, Mbamba - Fofana, Sandra, Congreve - Saito, Sakamoto, Bassette
Standard: Epolo - Fossey, Karamoko, Hautekiet, Mohr - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Drammeh, Abid - Ayensa
Zeqiri spreekt over zijn terugkeer
Zijn transfersaga was hét gespreksonderwerp tijdens de laatste dagen van de transferperiode bij de club aan de Maas. Andi Zeqiri is op huurbasis teruggekeerd naar Standard, met een optie tot koop. Twee dagen voor de uitwedstrijd tegen Westerlo in de zesde speelronde van de Pro League werd de Zwitserse spits opnieuw voorgesteld tijdens een persconferentie; hij sprak daarbij over dit nieuwe hoofdstuk in zijn carrière.
"Standard blijft Standard. Vanaf de eerste dag dat ik hier was, voelde ik iets bijzonders. De kans om terug te keren sprak me enorm aan. Ik ken de verwachtingen hier en weet wat deze club verdient. Maar dankzij het werk van het nieuwe bestuur en Vincent (Euvrard) is er veel meer kwaliteit aanwezig dan tijdens mijn eerste periode hier." Andi Zeqiri waardeert het vernieuwde Standard Andi Zeqiri was afgelopen weekend aanwezig op Sclessin en was onder de indruk van wat hij zag.
Zeqiri spreekt over het belang van het nieuwe bestuur van Standard
Het spel van de Rouches stond in schril contrast met wat hij onder Ivan Leko had meegemaakt. "Ik zag dat de spelers hongerig waren, en dat spreekt me aan. Tegen Antwerp domineerde de ploeg de wedstrijd, smoorde ze het spel van de tegenstander in de kiem en creëerde ze volop kansen. Er is nog ruimte voor verbetering, maar Standard heeft de goede flow te pakken en moet die lijn doortrekken."
In zijn eerste reactie benadrukte de 27-jarige centrumspits het belang van het nieuwe bestuur. Zou hij niet zijn teruggekeerd als Standard nog steeds in handen was van 777 Partners? "Dat zou ik wel hebben gedaan, want ik kom in de eerste plaats terug voor de club, maar het nieuwe bestuur is uiteraard een enorme meerwaarde. De club werkt met goede mensen, en wat Marc (Wilmots) me heeft laten zien, werkt enorm motiverend."
Jong Gent heeft nieuwe thuishaven
Jong KAA Gent speelt komende vrijdag 11 september tegen FC Dender. De wedstrijd vindt plaats in de vernieuwde Backline Arena in Oostakker, de nieuwe thuisbasis van onze beloften. Daar speelden tot twee jaar geleden de vrouwen nog.
Nu is er gekozen om de beloften in Oostakker - dicht bij de oefenvelden - te laten spelen. Het is ook het veld waar KRC Gent zijn wedstrijden op speelt en nu zal er dus ook gespeeld worden op het niveau van de Challenger Pro League. Een nieuw stadion brengt enkele praktische veranderingen met zich mee. Abonnees kunnen nog steeds gratis naar de wedstrijd komen in Oostakker.
Coach Still spreekt al over scharniermoment
De nederlaag in Sint-Truiden kwam hard aan binnen de groep. Trainer Edward Still ging daarom in gesprek met zijn spelers en staf om de oorzaken van de mindere prestatie te bespreken. "We hebben onze eigen verantwoordelijkheid opgenomen. Daarna hebben we naar de spelers geluisterd en met hen gesproken, zodat ook zij hun verantwoordelijkheid zouden begrijpen", verklaarde Still op zijn persconferentie, geciteerd door Le Soir.
Volgens de coach is zo'n open gesprek nodig bij een ploeg die nog volop groeit. "Dat was nodig, zeker voor een nieuwe groep. Zulke momenten zouden vaker moeten plaatsvinden. De spelers hebben elkaar daarna ook buiten de club gezien. Dinsdag hebben verschillende mensen, onder wie Toni Turi, met de groep gepraat. Daarbij lag de nadruk op solidariteit: als iets niet goed zit, moet je dat ook durven zeggen."
RAAL zoekt reactie tegen Kortrijk
Zondag wacht voor La Louvière een duel met Kortrijk. Voor Still krijgt die wedstrijd een extra dimensie, want hij stond drie jaar geleden zelf aan het roer bij de Kerels. Zijn passage in het Guldensporenstadion eindigde toen al midden september, na een bijzonder moeilijke seizoensstart.
RAAL wil vermijden dat het nu zelf in een negatieve spiraal terechtkomt. Kortrijk verloor zijn eerste vijf wedstrijden van het seizoen en zal dus eveneens met grote honger aan de aftrap verschijnen. Voor beide teams staat er meer op het spel dan alleen drie punten.
Druk richting interlandbreak
Still beseft dat de druk zondag voelbaar zal zijn. Een goed resultaat tegen Kortrijk, gevolgd door puntenwinst tegen OH Leuven, zou La Louvière met een heel ander gevoel de interlandbreak in sturen.
"Bij de aftrap zal er wat meer druk zijn. Het is beter om dat te weten, te benoemen en te aanvaarden dan te doen alsof dit een wedstrijd als alle andere is. Het seizoen is nog lang, maar we hebben wel het gevoel dat we op een scharniermoment in deze seizoensstart zitten", besloot Still.
Muzikaal icoon komt naar Het Kiel
"Van de legendarische undergroundclubs Cherry Moon, Illusion, Globe en Carat tot de grootste podia in binnen- en buitenland. Van retro-marathons achter de draaitafels tot een tijdloze klassieker die in 1993 de wereld veroverde."
"𝐄𝐞𝐧 𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢𝐞𝐫. 𝐄𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐡𝐚𝐥𝐞𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫. 𝐄𝐞𝐧 𝐢𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐮𝐳𝐢𝐞𝐤. Vrijdag schrijft hij een nieuw hoofdstuk. Niet in een club. Niet op een festival. Maar op ’t Kiel. Voor de match. In ’t stadion." Met die epische woorden kondigen ze bij Beerschot de komst aan van Frank 'Zolex' Struyf. Wat ze precies gaan doen op Het Kiel? Dat is nog een grote verrassing. Maar het zou wel eens iets heel speciaal kunnen worden. Wie herinnert zich deze topschijf nog?
Wordt hij de vervanger van Hans Vanaken?
Zoals geweten kampt Hans Vanaken met een zeer lichte blessure uit de wedstrijd tegen Aston Villa. Hij gaf aan dat hij toch iets voelde bij sprints en dat hij werd gewisseld om erger te voorkomen. Tot op heden is er nog niet geweten of hij fit raakt voor dit weekend.
Als dat niet zo is, dan is de vraag wie zijn plaats op het veld kan innemen. Een idee waarbij Romeo Vermant in de rug van Tresoldi gaat spelen en zo wat meer spelmaker dan spits is? Dat zou een optie kunnen zijn, maar volgens Het Laatste Nieuws lijkt het dé kans voor Lemaréchal om zich te lanceren. Al wordt natuurlijk vooral nog gehoopt dat Vanaken gewoon fit raakt. Achteraan zal Siquet wel Sabbe vervangen.
Hoe zit het bij Standard met de blessures?
Standard boekte tegen Antwerp zijn derde overwinning op rij en nestelde zich opnieuw bij de ploegen die aansluiting houden met de bovenste regionen. Toch wil trainer Vincent Euvrard niet dat zijn spelers naast hun schoenen gaan lopen. Zaterdag wacht op het veld van Westerlo een nieuwe test voor de Rouches.
Op zijn persconferentie van donderdag gaf Euvrard een stand van zaken over zijn selectie. Daarbij kwam ook de zoektocht naar een vervanger voor de geblesseerde Gustav Mortensen aan bod.
Mortensen mist ook duel met Westerlo
Gustav Mortensen zal niet inzetbaar zijn in de komende twee wedstrijden. De Deen liep een kleine scheur in de kuit op en Standard mikt op een terugkeer na de interlandbreak. "Gustav Mortensen zal inderdaad de volgende twee matchen missen. Als alles goed verloopt, is hij na de interlandbreak terug. Hij heeft een kleine scheur in zijn kuit", bevestigde Euvrard.
Er was tegelijk hoopvol nieuws over Mohamed El Hankouri, Marco Ilaimaharitra en Dimitri Lavalée. Het drietal heeft een deel van de groepstrainingen hervat, al komt Westerlo nog te vroeg. "Mohamed El Hankouri, Marco Ilaimaharitra en Dimitri Lavalée trainen gedeeltelijk mee met de groep. Normaal gezien kunnen we vanaf volgende week verder opbouwen richting volledige trainingen. Het gaat de goede kant op."
Ook Josué Homawoo is nog geen optie voor de verplaatsing naar de Kempen. Andi Zeqiri heeft dan weer nog wedstrijdritme nodig, maar Euvrard sluit niet uit dat de aanvaller zaterdag al bij de selectie zit.
"Je merkt dat hij ritme mist. Dat is normaal zonder een degelijke voorbereiding en zonder groepstrainingen. We bouwen verder met hem. Hij is een geweldig persoon die veel positieve energie brengt. In balbezit en in de afwerking zie je zijn kwaliteiten, maar er is nog werk aan. Voor zaterdag zullen we zien of hij bij de groep kan zijn. Mogelijk kan hij al iets betekenen."
Mohr lijkt eerste kandidaat om Mortensen te vervangen
De afwezigheid van Mortensen lijkt de voornaamste wijziging te worden in de ploeg van Standard. Tobias Mohr, Henry Lawrence en Noa Sy behoren tot de opties om zijn plaats in te nemen. Lawrence zou daarbij wel op zijn minder vertrouwde flank moeten spelen.
Mohr lijkt voorlopig de beste papieren te hebben. De Duitser was voor de komst van Mortensen vaak basisspeler, maar moest zich de voorbije weken vaker tevredenstellen met een invalbeurt. Volgens Euvrard bleef hij zich wel voorbeeldig gedragen.
"Hij was niet tevreden met zijn situatie, want iedereen wil spelen, maar ik heb bij hem nooit een verandering in zijn gedrag gezien. Hij gaf altijd honderd procent. Vorig seizoen was hij beslissend, net als tegen Antwerp en tegen Charleroi in de Play-Offs."
De trainer verwees ook naar de kwaliteiten van Mohr bij stilstaande fasen. "Zijn kwaliteit op stilstaande fases moet hij niet meer bewijzen. Hij is wellicht een van de beste vrije trappen-nemers in België. Ongeacht zijn speeltijd is hij altijd belangrijk geweest voor de kleedkamer en op het veld, door zijn tactische flexibiliteit en zijn kwaliteiten."
Samoise is terug: dit heeft hij te zeggen
Matisse Samoise is terug! Afgelopen weekend maakte hij zijn eerste minuten bij de beloften van Jong Gent tegen de RSCA Futures. Daarmee komt er stilaan een einde aan maanden blessureleed. Toch moet nog niet meteen verwacht worden dat Samoise de A-kern zal halen.
"Ik ben vooral erg blij dat ik nu al terug op het veld sta, want dat had ik nooit verwacht. Ze weten hier wel wat ze doen", aldus Samoise in een eerste reactie tegenover Het Nieuwsblad over zijn terugkeer na een kruisbandblessure. Ik moet mezelf tijd geven en realistisch blijven."
Sam Baro heeft duidelijke plannen met gebouw in de binnenstad
Een kapeltoren van 17 meter en 7 ton in het centrum van Gent moet op bevel van de brandweer zo snel mogelijk naar beneden worden gehaald. De toren is te vinden tussen de Oude Houtlei en de Sint-Michielsstraat en ene Sam Baro is er de eigenaar van. Hij heeft er ook serieuze plannen mee naar de toekomst toe.
“Drie jaar geleden is me gevraagd om KAA Gent meer zichtbaar te maken in de stad. Ook daar kan deze plek perfect voor dienen. Het zou ook fantastisch zijn mocht de kapel bijvoorbeeld onderdak bieden aan een museum van KAA Gent-memorabilia”, aldus Sam Baro in Het Nieuwsblad over de zaak. Een fanshop in de binnenstad op komst voor de Buffalo’s en de toeristen?
Sam Baro kan een knappe prijs pakken ten persoonlijke titel
"Onze voorzitter/eigenaar Sam Baro maakt kans op de titel van De Wijste Gentenaar 2026 in de categorie Ondernemer. Stemmen kan nog tot 11 september", aldus KAA Gent in een persmededeling die werd gedeeld via Facebook.
Met de steun van de vele Buffalo's hopen ze op die manier Sam Baro aan een individuele prijs te helpen. Na een 15 op 15 gaat het sowieso al heel erg goed met de Buffalo's. Bij de categorie sport kunnen zowel Matties Volckaert als Riet Maes van de KAA Gent Ladies dan weer een prijs in de wacht slepen.
Het Joseph Marienstadion van Union Sint-Gillis gerestaureerd
Het Joseph Marienstadion van Union Sint-Gillis is de voorbije maanden flink onder handen gepakt. Het stadion is ondertussen een eeuw oud en dus was het tijd voor een stevig likje verf hier en daar om de periode te overbruggen richting een nieuw stadion.
Daar is tot op heden nog geen sprake van, ook al zijn er plannen om op de Bempt-site te gaan bouwen. Buurtbewoners hebben daar protesten tegen aangetekend, waardoor er tot op heden nog geen sprake is van een eerste steen en het de komende jaren nog altijd behelpen lijkt in het Dudenpark. De renovatiewerken begonnen al vorige zomer.
Het is een drukke week in voetballand. Club Brugge speelde in de Champions League en na de inhaalweek krijgen we verder opnieuw een 'gewone' week in voetballand. Diverse ploegen lijken zich nu al te willen wapenen op wat nog allemaal komen gaan.
Bij RSC Anderlecht kondigden ze het groots aan: zij gooien de poorten open met een fandag, waardoor de supporters hun fanions een keertje aan het werk kunnen zien en ook op handtekeningen kunnen gaan jagen. En dat op 23 september.
RSC Anderlecht gooit poort van het Lotto Park open voor fandag op woensdag 23 september
"Op woensdag 23 september opent het Lotto Park de deuren voor alle fans van paars-wit. Vanaf 14u zijn alle supporters welkom tijdens de Fanday. Woon de spelersvoorstelling bij in het stadion, kijk naar de U17 van paars-wit die het opnemen tegen PSG en ontmoet de spelers voor een handtekening en een foto", aldus Anderlecht in een persbericht op de eigen webstek.
Vanaf 14u openen de deuren van het Park voor alle supporters. Die supporters kunnen vrij plaatsnemen in Tribune 3 en genieten van een hapje en een drankje in Les Buvettes du Parc. Een half uur later, om 14u30, wordt de aftrap gegeven van de Neerpede exhibition game tussen de U17 van RSCA en PSG.
Vragen aan de coach, handtekeningen van de spelers
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Na deze wedstrijd worden de spelers van de eerste ploeg voorgesteld en volgt er een Q&A op het veld met coach Vitor Bruno. Er zal een fansessie georganiseerd worden en er kunnen handtekeningen gescoord worden op Parking Volkswagen. Alles samen kan het een heel leuke dag worden om de banden tussen fans en spelers wat verder aan te halen.
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