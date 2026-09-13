Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt

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Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

Het was een zeer drukke zomer voor Antoine Sibierski op de transfermarkt. En nu rusten, want de transferdeadline is achter de rug? Niets van, want de sterke man van paars-wit is alweer aan het speuren naar nieuwe opties om de kern te gaan versterken. Een eerste wintertransfer heeft hij ondertussen ook al op het oog. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Dure aankoop Real meteen afgemaakt

José Mourinho gaf Yan Diomandé voor het eerst een basisplaats sinds zijn komst uit Leipzig. De Ivoriaan kon echter weinig wegen op de wedstrijd. In een van zijn schaarse gevaarlijke acties kapte hij twee tegenstanders uit, maar zijn schot ging ruim naast. Bij zijn vervanging kreeg Diomandé wel applaus van het thuispubliek. Toch zal hij zelf beseffen dat er meer nodig is om een vaste plaats af te dwingen bij de Koninklijke.

Spaanse media zijn streng voor dure aanwinst

De Spaanse pers verwacht duidelijk meer van de speler voor wie Real Madrid naar verluidt 140 miljoen euro betaalde. Marc deelde een 5 op 10 uit, de laagste score van alle Madrileense basisspelers. "We weten niet of hij een crack is of niet", schrijft de krant, die erop wijst dat zijn hoge transfersom voor extra druk zal zorgen.

AS zag eveneens een onzekere Diomandé. "Je voelt terughoudendheid in zijn spel", klinkt het. Het medium benadrukte wel dat de Ivoriaan verdedigend werk leverde en zich niet spaarde zonder bal.

Aernout Van Lindt

Arnaud Bodart weet wat hem te wachten staat

De komst van Arnaud Bodart naar Le Havre als medische joker voor Lionel Mpasi is nog niet officieel, maar houdt de gemoederen al volop bezig. Wordt de voormalige doelman van Standard de nummer één? Vanavond staat Gauthier Gallon, die deze zomer transfervrij overkwam van Dender, onder de lat tegen Angers. Coach Didier Digard bevestigt dat Gallon volop zijn kans zal krijgen.

"Vanaf het moment dat Gauthier deze wedstrijd speelt, is hij de nummer één. We zijn gewoon op zoek naar de best mogelijke doelman om deel uit te maken van onze groep. Daarna is het aan de realiteit op het veld, maar als Gauthier goed presteert, is er geen reden waarom hij niet zou blijven spelen", verklaarde hij tijdens de persconferentie, zo meldt L'Equipe.

Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

Sacha Boey zag zijn gewenste vertrek bij Bayern München deze zomer in rook opgaan. De Frans-Belgische rechtsachter blijft dus aangewezen op een nieuwe kans onder Vincent Kompany, maar die zal hij allesbehalve cadeau krijgen. De trainer maakt duidelijk dat de deur nog openstaat, al wacht Boey een stevige strijd met Josip Stanišić en Konrad Laimer. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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