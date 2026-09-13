🎥 12 miljoen euro leek een gigantische gok, tot Jan Virgili dit begon te doen…

Club Brugge weet waarom het deze zomer diep in de buidel tastte voor Jan Virgili. De Spanjaard groeit de voorbije weken uit tot een echte sterkhouder voor blauw-zwart. Zijn knappe prestatie vandaag tegen Antwerp werd niet alleen beloond met een doelpunt, maar ook met de titel van 'Man of the Match'.

Na een knappe invalbeurt tegen Lommel SK kreeg Virgili tegen Aston Villa voor het eerst een basisplaats. Ook tegen de Engelse topclub liet hij zich meteen opmerken. De Spanjaard speelde een degelijke partij en leverde onder meer een fraaie assist. Tegen Antwerp trok hij die lijn gewoon door en groeide hij uit tot een van de absolute uitblinkers.

Virgili laat zich gelden

Virgili liet tegen Antwerp nog maar eens zien waarom Club Brugge ruim 12 miljoen euro voor hem neertelde. Met zijn scherpe voorzet zorgde hij mee voor de strafschop waaruit blauw-zwart op voorsprong kwam, maar het beste hield de Spanjaard voor het slot.

In minuut 78 zette Virgili zelf de kers op de taart. De vleugelspeler kapte eerst naar binnen en vervolgens opnieuw naar buiten, om daarna staalhard uit te halen. Zijn schot vloog voorbij Nozawa en verdween tegen de netten: 3-1.

Daarmee deed Virgili de wedstrijd definitief op slot. Het was bovendien de bekroning van een sterke wedstrijd. De Spaanse zomeraanwinst had zich de voorbije duels al nadrukkelijk in de basis geknokt en gaf zijn basisplaats tegen Antwerp extra gewicht.



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Ook ploegmaat Joaquin Seys was na afloop lovend voor de jonge Spanjaard. "Ik denk sowieso dat hij tegen Aston Villa al een geweldige wedstrijd speelde. Toen hij inviel, gaf hij meteen een assist. Je ziet dat hij enorm veel gas kan geven. Het is mooi dat hij nu ook zijn doelpuntje kan meepikken", vertelde de verdediger.

Nieuwe publiekslieveling?

Virgili werd na afloop dan ook verkozen tot 'Man of the Match'. Die erkenning deed duidelijk deugd bij de jonge Spanjaard.

"Of dit de mooiste goal uit mijn carrière is? Dat is goed mogelijk. We speelden een grote match en verdienden deze zege. Ik voel me hier goed. Hier komen was de juiste beslissing", vertelde Virgili na afloop.