Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert

KAA Gent heeft niet langer het maximum van de punten. Op speeldag 6 leden de Buffalo's hun eerste puntenverlies op het veld van KRC Genk na een 1-1 gelijkspel. Rik De Mil benadrukte na afloop van de partij dat hij niet bezig geweest is met dat maximum van de punten. "We wilden absoluut de overwinning, maar een punt pakken in Genk is ok", aldus de coach.

De partij begon uitstekend voor Gent dat al na 10 minuten op voorsprong klom. "Wij zijn zeer goed aan de wedstrijd begonnen, de jongens kwamen met vertrouwen op het veld. Wij willen het voetbal brengen dat we de eerste 35 minuten hebben gespeeld. Dat was goed, verzorgd en aanvallend."

Terugval na 35 uitstekende minuten

Gent kon dat uitstekende spel op Genk echter niet langer dan 35 minuten volhouden. "Je zag dat we de laatste tien minuten van de eerste helft slordiger werden en dan word je in Genk achteruit geduwd. Zij zijn een technisch sterk team en de enige manier om Genk op te vangen, is door zelf goed te zijn met de bal. Dat waren wij minder op het einde van de eerste helft."

"In de tweede helft kregen we snel dat doelpunt binnen en dat is jammer op een stilstaande fase. Het publiek zette zich erachter en dan weet je dat het moeilijk wordt en we zagen nog meer af."

De Mil greep in om opnieuw wat meer controle over de partij te krijgen en dat leverde uiteindelijk een punt op. "We hebben een mannetje meer in het middenveld gezet om steviger te staan. Het grootste deel van de tweede helft was voor Genk en wij moesten proberen dat punt over de streep te trekken."

Blij met een punt

"We moeten blij zijn met een punt, we moeten vooral meenemen dat wat we de eerste 35 minuten gebracht hebben echt goed was en als je dat gedurende 70 minuten kan brengen, dan kan je ook deze wedstrijden winnen. Dat is een werk voor de komende weken."



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De Mil benadrukt dat hij niet wakker zal liggen van het feit dat Gent niet langer het maximum van de punten heeft, dat is voor hem nooit een item geweest. "Ik ben niet bezig geweest met het maximum van de punten. Voor mij was belangrijk om te zien of we de defensieve organisatie tegen Genk kunnen behouden en dat hebben we gedaan."

"Ik wilde ook zien of we tegen Genk dominant kunnen zijn aan de bal en nog beter voetbal brengen en dat hebben we de eerste 35 minuten absoluut getoond. Ik ben vooral daarmee bezig geweest omdat dat uiteindelijk overwinningen zal opleveren."