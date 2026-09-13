Reactie Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert

Robby Morren
Robby Morren vanuit Cegeka Arena
| 2 reacties
Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KAA Gent heeft niet langer het maximum van de punten. Op speeldag 6 leden de Buffalo's hun eerste puntenverlies op het veld van KRC Genk na een 1-1 gelijkspel. Rik De Mil benadrukte na afloop van de partij dat hij niet bezig geweest is met dat maximum van de punten. "We wilden absoluut de overwinning, maar een punt pakken in Genk is ok", aldus de coach.

De partij begon uitstekend voor Gent dat al na 10 minuten op voorsprong klom. "Wij zijn zeer goed aan de wedstrijd begonnen, de jongens kwamen met vertrouwen op het veld. Wij willen het voetbal brengen dat we de eerste 35 minuten hebben gespeeld. Dat was goed, verzorgd en aanvallend."

Terugval na 35 uitstekende minuten

Gent kon dat uitstekende spel op Genk echter niet langer dan 35 minuten volhouden. "Je zag dat we de laatste tien minuten van de eerste helft slordiger werden en dan word je in Genk achteruit geduwd. Zij zijn een technisch sterk team en de enige manier om Genk op te vangen, is door zelf goed te zijn met de bal. Dat waren wij minder op het einde van de eerste helft."

"In de tweede helft kregen we snel dat doelpunt binnen en dat is jammer op een stilstaande fase. Het publiek zette zich erachter en dan weet je dat het moeilijk wordt en we zagen nog meer af."

De Mil greep in om opnieuw wat meer controle over de partij te krijgen en dat leverde uiteindelijk een punt op. "We hebben een mannetje meer in het middenveld gezet om steviger te staan. Het grootste deel van de tweede helft was voor Genk en wij moesten proberen dat punt over de streep te trekken." 

Blij met een punt

"We moeten blij zijn met een punt, we moeten vooral meenemen dat wat we de eerste 35 minuten gebracht hebben echt goed was en als je dat gedurende 70 minuten kan brengen, dan kan je ook deze wedstrijden winnen. Dat is een werk voor de komende weken."

Lees ook... KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

De Mil benadrukt dat hij niet wakker zal liggen van het feit dat Gent niet langer het maximum van de punten heeft, dat is voor hem nooit een item geweest. "Ik ben niet bezig geweest met het maximum van de punten. Voor mij was belangrijk om te zien of we de defensieve organisatie tegen Genk kunnen behouden en dat hebben we gedaan."

"Ik wilde ook zien of we tegen Genk dominant kunnen zijn aan de bal en nog beter voetbal brengen en dat hebben we de eerste 35 minuten absoluut getoond. Ik ben vooral daarmee bezig geweest omdat dat uiteindelijk overwinningen zal opleveren."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

KAA Gent lijdt eerste puntenverlies in deze competitie tegen KRC Genk

17:59
Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan" Reactie

Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan"

20:20
🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert De derde helft

🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert

23:30
1
LIVE - Speeldag 6 JPL: Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag, wil hij meer spelen?

LIVE - Speeldag 6 JPL: Nsimba reageert na pijnlijke nederlaag, wil hij meer spelen?

21:00
🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

22:30
La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

21:30
Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

21:50
Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi

Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi

20:24
'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

19:50
2
Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal" Reactie

Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal"

19:15
1
Union SG moet sterkhouder plots maanden missen Reactie

Union SG moet sterkhouder plots maanden missen

19:10
1
Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt

Live. Transfernieuws 13/9: Dure aankoop Real meteen afgemaakt

19:45
Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge

18:30
2
In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet? Opinie

In het hoofd van geplaagde coaches Bruno en Vanderbiest: formule nu gevonden of totaal niet?

17:30
1
Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge Reactie

Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge

16:47
10
🎥 12 miljoen euro leek een gigantische gok, tot Jan Virgili dit begon te doen… Reactie

🎥 12 miljoen euro leek een gigantische gok, tot Jan Virgili dit begon te doen…

16:25
2
Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Reactie

Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde

16:01
12
Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd

Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd

17:00
1
Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

16:30
Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Meunier bekent vreemde spijt bij Club Brugge: "Mijn grootste fout" Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Antwerp: 3-1 Andreas2962 Andreas2962 over Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Lucky Nilis Lucky Nilis over 🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem - Charleroi: 0-1 Demogorgon Demogorgon over Arteta bereidt Arsenal op bizarre wijze voor: zelfs dieven werden ingehuurd creve creve over 🎥 Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Yann Sommer doet fans hart vasthouden Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Gent is het maximum van de punten kwijt: coach Rik De Mil reageert RSCAtiktaks RSCAtiktaks over 'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog' Borak Borak over Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved