Grote zorgen om Hans Vanaken? Leko komt met update na overtuigende zege van Club Brugge

Geen Hans Vanaken bij Club Brugge. Geen Nicolo Tresoldi aan de aftrap. Ivan Leko moest tegen Antwerp flink puzzelen, maar zijn gewijzigde elftal klaarde de klus uiteindelijk met verve.

Vanaken ontbrak door de blessure die hij dinsdag opliep tegen Aston Villa. De aanvoerder is normaal gezien een vaste waarde bij Club Brugge en mist zelden een wedstrijd. Ook Kyriani Sabbe zat niet in de selectie. Tresoldi was dan weer wel aanwezig, maar werd na de zware Champions League-wedstrijd uit voorzorg op de bank gehouden.

Romeo Vermant kreeg daardoor nog eens een basisplaats. De aanvaller viel niet alleen op door zijn aanwezigheid aan de aftrap, maar ook door zijn opvallend korte kapsel. Leko koos voor een flink gewijzigd elftal, maar zag zijn ploeg al snel de controle grijpen.

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"We waren beter en speelden goed voetbal. In de eerste helft waren we goed en het kon toen al 3-0 zijn. We scoren goals en creëren kansen, dus ik ben tevreden", vertelde Leko na afloop.

Tresoldi krijgt kwartier

Tresoldi moest dus vrede nemen met een plaats op de bank. De Duitse aanvaller kende de voorbije weken een stevig programma en speelde dinsdag nog tegen Aston Villa. Leko wilde dan ook geen onnodige risico's nemen met zijn topschutter.

De Duitser kreeg ongeveer een kwartier om zich te tonen, maar kon zich in die korte invalbeurt nauwelijks onderscheiden. Club Brugge had op dat moment de wedstrijd al stevig in handen en hield Antwerp relatief eenvoudig op afstand.



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Toch was vooral de afwezigheid van Vanaken voelbaar. De aanvoerder is al jarenlang een van de absolute sterkhouders van blauw-zwart en is doorgaans bijna altijd beschikbaar. Zijn afwezigheid was dan ook opvallend, zeker in een wedstrijd waarin Club Brugge opnieuw moest reageren na een Europese teleurstelling.

Leko hoopt op snelle comeback Vanaken

Uiteraard kreeg Leko na afloop de vraag hoe het met zijn aanvoerder gesteld is. De Kroatische trainer bleef voorzichtig, maar hoopt dat Vanaken snel opnieuw beschikbaar is.

"Het is een kwestie van tijd. Ik hoop dat hij terugkomt. Hij probeert alles te doen om zo snel mogelijk weer te kunnen spelen. Vooral voor Club Brugge tegen Antwerp is het natuurlijk jammer dat hij er niet bij kon zijn. Het is een mooie wedstrijd om te spelen, maar het was niet mogelijk."

Wanneer Vanaken precies opnieuw inzetbaar zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. Zondag komt alweer KRC Genk op bezoek in Jan Breydel.