Reactie Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde
Foto: © photonews
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Club Brugge klopte Antwerp met 3-1, maar opnieuw was er een hoofdrol weggelegd voor Yann Sommer. De Zwitser ging opnieuw pijnlijk in de fout, al liet blauw-zwart zich daardoor niet van de wijs brengen. Joaquin Seys blikte terug op de blunder en legt uit wat er precies misliep.

"Uiteindelijk hebben we een mooie zege tegen Antwerp geboekt", vertelde Seys na afloop. "Ik denk dat we in de eerste helft zelfs al 2-0 of 3-0 konden voorstaan, maar dat gebeurde niet. We gingen met 1-1 de rust in, maar wel met een goed gevoel. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd in de tweede helft helemaal naar ons toegetrokken."

Rust bewaren na nieuwe fout Sommer

Yann Sommer werd deze zomer naar Club Brugge gehaald om Simon Mignolet op te volgen en voor de nodige zekerheid in het doel van blauw-zwart te zorgen. Dinsdag ging de Zwitser al pijnlijk in de fout tegen Aston Villa en ook tegen Antwerp maakte hij opnieuw geen al te beste indruk.

Sommer dacht een lange bal makkelijk te kunnen ontzetten, maar schatte de situatie volledig verkeerd in. Porozo profiteerde genadeloos en hoefde de bal vervolgens alleen nog maar in het lege doel te deponeren.

De nieuwe fout van Yann Sommer zorgde opnieuw voor de nodige zenuwen op Jan Breydel. Toch wilde Seys daar achteraf niet te zwaar aan tillen. Volgens de Club-verdediger was het vooral belangrijk dat de ploeg rustig bleef en de fout collectief rechtzette.

"Tuurlijk zijn er moeilijke momenten, maar dat is logisch. Als je op die momenten rustig kan blijven, zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. Ik denk dat de communicatie bij die tegengoal wat minder liep. Die bal stuiterde misschien ook net iets anders dan verwacht, waardoor Yann hem verkeerd inschatte."

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"Foutjes kunnen altijd gebeuren, maar als je het als ploeg rechtzet, is dat extra belangrijk. Ik denk niet dat we daar met z'n allen te veel bij moeten stilstaan. Yann heeft enorm veel ervaring. Hij heeft ons vandaag ook een paar keer rechtgehouden. Je mag dus zeker niet negatief terugkijken."

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