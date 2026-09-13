Reactie Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan"

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
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Noah Adedeji-Sternberg reageert voor het eerst op Club Brugge-flirt: "Bij mijn weten niets fout gedaan"
Foto: © photonews
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Noah Adedeji-Sternberg heeft turbulente weken achter de rug bij KRC Genk. Na het misgelopen transferverhaal met Club Brugge belandde hij even bij de B-kern en kreeg hij ook kritiek van de eigen fans. Intussen probeert hij de bladzijde om te draaien en opnieuw alleen met voetbal bezig te zijn.

Noah Adedeji-Sternberg heeft het de laatste weken niet bepaald gemakkelijk gehad. De flankaanvaller van KRC Genk bereikte deze zomer een akkoord op persoonlijk niveau met Club Brugge, achter de rug van de Limburgers. Nadien werd hij een tijdje naar de B-kern verwezen, voor hij opnieuw bij de A-kern terechtkwam.

Bij zijn eerste optredens na de heisa werd hij uitegefloten door de eigen supporters. Ondertussen is dat gepasseerd. Leuk was de voorbije periode niet voor Adedeji-Sternberg. "Natuurlijk niet, maar ik leer eruit", vertelde hij na het 1-1-gelijkspel tegen KAA Gent.

Adedeji-Sternberg kijkt vooruit na woelige periode

"Er is veel gezegd de laatste weken. Maar mijn focus ligt volledig op het veld, dat controleer ik. Wat erbuiten gebeurt ligt bij mijn makelaar, mijn ouders en de club. Ik moet gewoon tonen wat ik kan, elke keer dat ik op het veld sta", ging hij verder.

Hoe de 21-jarige Belg nu zelf naar het verhaalt kijkt? "Ik weet niet hoeveel jullie weten, maar ik heb bij mijn weten niets fout gedaan. Iedereen ziet het anders, maar ik ben hier nu en ik ben speler van Genk."

Naar eigen zeggen is Adedeji-Sternberg op dit moment gewoon gelukkig bij de Limburgers. "Ik wil gewoon voetbal spelen, dus natuurlijk. Als ik hier kan spelen, ben ik blij. Als het ergens anders is, dan is het ergens anders."

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Volgende week trekt Genk naar Jan Breydel voor de clash met Club Brugge, maar dat voelt niet extra speciaal aan voor hem. "Nee, ik wil gewoon voetbal spelen. Elke match is hetzelfde. Of het nu Brugge is, Gent, Anderlecht, Union,... Voor zo'n wedstrijden doe je het", besluit hij.

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