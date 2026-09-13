Reactie Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal"

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Somers (ex-Cercle) zoekt de confrontatie op met Brugse fans: "Dat hoort bij het voetbal"
Foto: © photonews
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Antwerp leek Club Brugge voor de rust even aan het wankelen te brengen, maar moest uiteindelijk met lege handen afdruipen uit Jan Breydel. Thibo Somers zorgde tussendoor nog voor vuurwerk door de gelijkmaker ostentatief voor de Brugse harde kern te vieren. Na de 3-1-nederlaag bleef daar uiteindelijk weinig van over.

Blauw-zwart kwam vanop de stip op voorsprong, maar Antwerp liet zich niet zomaar uit het lood slaan. De bezoekers zochten bewust de ruimte achter de Brugse defensie op en slaagden er zo in om de wedstrijd opnieuw helemaal open te breken. De gelijkmaker zorgde ervoor dat Antwerp met een goed gevoel de kleedkamers kon opzoeken.

Somers provoceert Brugse fans

Bij die gelijkmaker van Antwerp zorgde Somers zelf nog voor een opvallend moment. De verdediger, nota bene een ex-speler van Cercle Brugge, vierde het doelpunt gretig voor de harde kern van Club Brugge. Dat leverde hem uiteraard de nodige reacties op vanuit de tribunes.

"Dat hoort bij het voetbal", klonk Somers na de wedstrijd. "Je krijgt alles naar je hoofd gesmeten, het was een kleine reactie. Spijtig zat er niets meer in."

Een klein groen-zwart hartje dat even sprak bij Somers. De verdediger/middenvelder kon zijn actie achteraf echter niet bekronen met een punt. Antwerp moest uiteindelijk zonder punten terug naar huis.

Club Brugge schakelt versnelling hoger

Want Club Brugge kwam in de tweede helft met meer energie en grinta uit de kleedkamer en nam de wedstrijd steeds nadrukkelijker in handen. De Great Old kreeg het moeilijk om onder de druk uit te voetballen en slaagde er nog amper in om langdurig balbezit te houden.

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"We hadden moeite om de bal in de ploeg te houden, om zo kansen te creëren. We hadden nog een kans met Frey via de binnenkant van de paal. Als je hier punten wil pakken, moeten die kleine kansen wel binnen zijn."

Toch bleef Antwerp in de slotfase nog even aandringen. In het laatste kwartier kwamen de bezoekers opnieuw wat meer opzetten en kreeg Club Brugge het nog lastig. Frey zette Yann Sommer nog twee keer aan het werk en had eerder al de binnenkant van de paal geraakt. De gelijkmaker hing daardoor even in de lucht.

Maar op het moment dat Antwerp opnieuw in een punt begon te geloven, sloeg Club Brugge toe. Antwerp blijft zo steken op 7 op 18. Volgende week komt Union op bezoek.

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