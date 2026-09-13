Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit"

Union sprong zaterdagavond naar de leidersplaats door Lommel in te blikken met 5-0. Toch heerst er een negatieve stemming in het Dudenpark: er wordt immers gevreesd voor een zware knieblessure bij Kevin Mac Allister, die in de tweede helft naar de kant hinkte.

Na de 3-0 en de eerste treffer van Ilan Hurtevent in het shirt van Union Saint-Gilloise was het euforie alom in het Brusselse kamp. Die stemming sloeg zaterdagavond echter plots om in grote ongerustheid. Kevin Mac Allister bleef na een duel op de grasmat liggen. De Argentijnse verdediger kreeg een harde tik tegen de knie en kronkelde zichtbaar van de pijn.

Mac Allister kon uiteindelijk wel zonder draagberrie van het veld, maar trok meteen richting kleedkamer. Daarbij hield hij zijn emoties niet verborgen: hij was tot tranen toe bewogen. Trainer David Hubert kon na afloop nog geen definitieve diagnose geven. "We hebben hier nog geen MRI. Het klinkt misschien cliché, maar we zullen moeten wachten op het onderzoek aan het begin van de week."

Hubert maakt zich zorgen om Mac Allister

Veel meer kon Hubert niet kwijt op zijn persconferentie na de wedstrijd. De eerste indruk van de coach was nochtans weinig geruststellend. "Het ziet er niet goed uit. Als je hem kent, voelt het niet goed aan. Hij is niet het type voetballer dat blijft liggen of dat naar de kant gaat. Hij kent zijn lichaam goed", onderstreept Hubert.

Union hoopt dat de schade uiteindelijk meevalt, maar een lange afwezigheid van de aanvoerder zou bijzonder zwaar wegen. Na het vertrek van Burgess voorbije zomer staat Mac Allister meer dan wie ook symbool voor de identiteit van Union, namelijk het opstropen van de mouwen. Zaterdagavond koppelde Union daar ook frivool voetbal aan vast.

Beperkte defensieve opties bij Union

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De Brusselaars zagen ook al Ross Sykes wegvallen met blessureleed. Veel opties op overschot zijn er achteraan dus niet. Een ernstige blessure van Mac Allister zou de defensieve opties van de vicekampioen nog verder beperken.