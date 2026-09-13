Reactie Union SG moet sterkhouder plots maanden missen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Union SG moet sterkhouder plots maanden missen
Foto: © photonews
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Union sprong zaterdagavond naar de leidersplaats door Lommel in te blikken met 5-0. Toch heerst er een negatieve stemming in het Dudenpark: er wordt immers gevreesd voor een zware knieblessure bij Kevin Mac Allister, die in de tweede helft naar de kant hinkte.

Aernout Van Lindt

Domper wordt werkelijkheid: Mac Allister maanden buiten strijd

"Kevin Mac Allister heeft een gescheurde voorste kruisband opgelopen en zal geruime tijd aan de kant staan. De volledige Union-familie staat tijdens zijn herstel zij aan zij met Kevin", aldus Union SG in een bericht dat gedeeld werd via Instagram.

De komende maanden zal Union SG het dus zonder zijn kapitein en sterkhouder moeten doen, waardoor de spoeling achteraan plots nog dunner wordt. Op de sociale media regende het meteen reacties van collega's en supporters die hem veel beterschap wensten. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Kevin Mac Allister een behouden revalidatie en terugkeer te wensen.

Union sprong zaterdagavond naar de leidersplaats door Lommel in te blikken met 5-0. Toch heerst er een negatieve stemming in het Dudenpark: er wordt immers gevreesd voor een zware knieblessure bij Kevin Mac Allister, die in de tweede helft naar de kant hinkte.

Na de 3-0 en de eerste treffer van Ilan Hurtevent in het shirt van Union Saint-Gilloise was het euforie alom in het Brusselse kamp. Die stemming sloeg zaterdagavond echter plots om in grote ongerustheid. Kevin Mac Allister bleef  na een duel op de grasmat liggen. De Argentijnse verdediger kreeg een harde tik tegen de knie en kronkelde zichtbaar van de pijn.

Mac Allister kon uiteindelijk wel zonder draagberrie van het veld, maar trok meteen richting kleedkamer. Daarbij hield hij zijn emoties niet verborgen: hij was tot tranen toe bewogen. Trainer David Hubert kon na afloop nog geen definitieve diagnose geven. "We hebben hier nog geen MRI. Het klinkt misschien cliché, maar we zullen moeten wachten op het onderzoek aan het begin van de week."

Hubert maakt zich zorgen om Mac Allister

Veel meer kon Hubert niet kwijt op zijn persconferentie na de wedstrijd. De eerste indruk van de coach was nochtans weinig geruststellend. "Het ziet er niet goed uit. Als je hem kent, voelt het niet goed aan. Hij is niet het type voetballer dat blijft liggen of dat naar de kant gaat. Hij kent zijn lichaam goed", onderstreept Hubert.

Union hoopt dat de schade uiteindelijk meevalt, maar een lange afwezigheid van de aanvoerder zou bijzonder zwaar wegen. Na het vertrek van Burgess voorbije zomer staat Mac Allister meer dan wie ook symbool voor de identiteit van Union, namelijk het opstropen van de mouwen. Zaterdagavond koppelde Union daar ook frivool voetbal aan vast.

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Beperkte defensieve opties bij Union

De Brusselaars zagen ook al Ross Sykes wegvallen met blessureleed. Veel opties op overschot zijn er achteraan dus niet. Een ernstige blessure van Mac Allister zou de defensieve opties van de vicekampioen nog verder beperken.

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