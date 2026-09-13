Reactie Union SG moet sterkhouder plots maanden missen

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Union sprong zaterdagavond naar de leidersplaats door Lommel in te blikken met 5-0. Toch heerst er een negatieve stemming in het Dudenpark: er wordt immers gevreesd voor een zware knieblessure bij Kevin Mac Allister, die in de tweede helft naar de kant hinkte.