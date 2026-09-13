Nicky Hayen zijn Engels avontuur dreigt in mineur te eindigen: nu al week van de waarheid

Nicky Hayen staat nu al zwaar onder druk bij Burnley. De Belgische trainer verloor zaterdag met 3-1 bij Swansea City en zag zijn ploeg daardoor naar de laatste plaats in de Championship zakken. Na zeven speeldagen wacht Burnley nog altijd op zijn eerste overwinning. Volgend weekend moet het gebeuren.

Hayen noemt de thuiswedstrijd tegen Derby County zelf een "must-win game". Het is veelzeggend dat een trainer na amper zeven wedstrijden al zo nadrukkelijk over een noodzakelijke overwinning spreekt. Burnley degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en dreigt nu bijzonder snel opnieuw in de problemen te komen.

De timing maakt de situatie voor Hayen nog wat precairder. De wedstrijd tegen Derby is de laatste voor de volgende interlandbreak. Dat is traditioneel een moment waarop clubs tijd hebben om de balans op te maken en, wanneer de resultaten tegenvallen, ook daadwerkelijk kunnen ingrijpen.

Zeven wedstrijden, nul zeges

De statistieken zijn voorlopig bijzonder hard voor Hayen. Burnley speelde zeven competitiewedstrijden in de Championship en won er nog geen enkele. Daarmee staat de club helemaal onderaan. De 3-1-nederlaag op het veld van Swansea was bovendien al de zoveelste klap in een seizoensstart die steeds moeilijker te verdedigen valt.

Toch probeert Hayen de situatie te kaderen. Volgens onze landgenoot zijn er duidelijke redenen voor de tegenvallende resultaten. Hij wijst onder meer naar blessures, spelers die nog niet volledig fit zijn en nieuwe transfers die laat bij de club arriveerden.

"Ik heb een paar weken geleden gezegd dat we tot de interlandbreak moesten overleven, zodat we eindelijk goed op het trainingsveld kunnen werken", stelde Hayen. Maar overleven betekent volgens hem wel punten pakken en wedstrijden winnen. En precies dat is voorlopig niet gelukt.



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Tegen Swansea zag Hayen bovendien opnieuw hoe duur individuele fouten kunnen zijn. Doelman Max Weiss ging in de fout bij de openingstreffer, terwijl Ugo Raghouber balverlies leed bij de tweede goal. Largie Ramazani bracht Burnley na de rust nog terug tot 2-1, maar Swansea maakte het vervolgens af.

Verrassende overstap krijgt weinig glans

Voor Hayen is het een bijzonder moeilijke start bij Burnley. De Belg verliet Genk verrassend nadat hij daar vorig seizoen was overgenomen en de club opnieuw op de rails probeerde te krijgen. Zijn overstap naar Engeland moest een volgende stap in zijn trainerscarrière worden, maar voorlopig heeft hij daar nog maar weinig plezier aan beleefd.

De komende wedstrijd tegen Derby krijgt daardoor meteen een enorm gewicht. Hayen weet dat zelf ook. "Het is een must-win game tegen Derby. Er zijn geen excuses, maar er zijn wel duidelijke redenen voor onze huidige situatie."

Een overwinning kan volgens hem veel veranderen en opnieuw vertrouwen brengen. Maar als die zege er niet komt, breekt de interlandbreak aan op een bijzonder vervelend moment voor de Belgische coach. Burnley krijgt dan tijd om na te denken over de toekomst.