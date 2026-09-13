Niemand in Europa doet beter: Union voert rangschikking aan

Union SG blijft maar doorgaan in het Dudenpark. Na de overtuigende 5-0 tegen Lommel staat de teller op 30 opeenvolgende competitiewedstrijden zonder nederlaag in eigen huis. Daarmee heeft de Brusselse club momenteel de beste lopende reeks van Europa.

Het is een indrukwekkend cijfer, zeker omdat Union al maandenlang niet meer onderuitging voor eigen publiek in de competitie. De laatste nederlaag dateert van 16 februari 2025, toen KV Mechelen met 0-1 kwam winnen.

Dudenpark is oninneembaar

Sindsdien slaagde geen enkele tegenstander erin om Union in het Marienstadion te kloppen. Dertig competitieduels later is de reeks uitgegroeid tot de langste actieve thuisreeks zonder nederlaag in Europa.

De 5-0 tegen Lommel was dan ook meer dan alleen de zoveelste overtuigende thuiszege. Union bevestigde er opnieuw zijn status als moeilijkst te kloppen ploeg op eigen veld. De Brusselaars blijven daarmee een opmerkelijke constante vertonen in het Dudenpark, waar tegenstanders al anderhalf jaar zonder overwinning vertrekken.

30 and counting

Voor Union is het bovendien een reeks die blijft aangroeien. Elke volgende thuiswedstrijd biedt de ploeg van David Hubert de kans om het Europese record verder aan te scherpen. De eerstvolgende competitieve uitdaging in het Dudenpark wordt dus meteen opnieuw een poging om die uitzonderlijke reeks in stand te houden.

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Niemand in Europa doet momenteel beter dan Union. Dertig wedstrijden op rij zonder nederlaag in eigen huis: de Brusselaars hebben van het Dudenpark een van de moeilijkste plekken gemaakt om punten te pakken.