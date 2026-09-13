Union deelt meteen tik uit, maar Hubert ziet een gevaar dat de Brusselaars duur kan komen te staan

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit le Parc Duden
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Union deelt meteen tik uit, maar Hubert ziet een gevaar dat de Brusselaars duur kan komen te staan
Foto: © photonews
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Union SG kende tegen promovendus Lommel een droomstart, maar achter de overtuigende zege schuilt ook een duidelijke waarschuwing. David Hubert zag zijn ploeg eerst precies uitvoeren wat hij had gevraagd, om daarna iets te veel van haar scherpte en collectieve discipline te verliezen. Precies daar ligt volgens de trainer een gevaar dat Union zich dit seizoen niet te vaak kan permitteren.

Een wedstrijd tegen promovendus Lommel, enkele dagen voor een Europese opdracht, kan een verraderlijke afspraak zijn. Union SG maakte echter meteen duidelijk dat er geen sprake was van onderschatting: met twee doelpunten in de eerste zes minuten werd Lommel van bij de aftrap onder druk gezet.

Trainer David Hubert zag precies wat hij vooraf had gevraagd. “We begonnen zoals we wilden beginnen. De eerste vijftien minuten waren indrukwekkend: ons drukzetten, het spel tussen de lijnen en daarna de diepte zoeken, de keuzes in de laatste zone. Op die manier zullen we tegenstanders pijn blijven doen”, vertelde hij na afloop op zijn persconferentie.

Hubert zag Union na vroege voorsprong verslappen

Na de snelle 2-0 bleef Union wel de betere ploeg, maar extra doelpunten bleven voor de rust uit. De Brusselaars gaven het initiatief nooit helemaal weg, al verdween de scherpe collectieve aanpak geleidelijk naar de achtergrond.

“In de eerste helft ontbrak het ons aan nederigheid. We waren een beetje arrogant”, gaf Kamiel Van de Perre eerlijk toe.

Ook Hubert was niet tevreden met de manier waarop zijn team de dubbele voorsprong beheerde. “Zo zullen we dit seizoen punten verliezen: door na een 2-0 de voet van het gaspedaal te halen. We namen het iets te gemakkelijk op. Er was ook te veel individueel spel en dat wil ik absoluut niet zien. Dat heb ik tijdens de rust duidelijk gezegd.”

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Collectieve identiteit moet overeind blijven

Bij Union lopen heel wat technisch sterke spelers rond die aanvoelen wanneer een wedstrijd in hun voordeel kantelt. Net dan dreigt het gevaar dat iedereen zijn eigen actie wil maken, terwijl de ploeg net groot is geworden door haar collectieve spel en intensiteit.

Van de Perre groeide daarin steeds meer uit tot een speler die de waarden van de club bewaakt. Tegen een tegenstander die de geboden ruimte wel efficiënt afstraft, kan een mindere fase immers snel zuur worden.

Na de pauze trok Union de wedstrijd opnieuw naar zich toe. De invalbeurten van Ilan Hurtevent en Raul Florucz, rond het uur, gaven de thuisploeg extra energie en diepgang.

“We wisten dat Lommel in de tweede helft zou blijven doorduwen en ruimtes zou weggeven. Dat bleek ook zo te zijn. Met Ilan en Raul hebben we daar goed gebruik van gemaakt door de diepte aan te vallen”, besloot Hubert.

Union sluit de zaterdag zo af als leider met 16 punten op 18. De Brusselaars moesten vervolgens nog afwachten wat AA Gent en Racing Genk op zondag zouden doen.

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