Van A-ploeg naar Futures en terug: Nga Kana vertelt waarom dat niet vanzelfsprekend is

Joshua Nga Kana zit in een bijzondere fase van zijn ontwikkeling bij Anderlecht. De 17-jarige flankaanvaller krijgt kansen bij de A-ploeg, maar wordt tegelijk regelmatig teruggestuurd naar de RSCA Futures. Tegen Lokeren stond hij opnieuw aan de aftrap, samen met Jayden Onia Seke, Zoumana Keita en Noah Kalonji. Het werd uiteindelijk een pijnlijke 2-6.

Toch was de eindscore niet het volledige verhaal. Anderlecht kwam twee keer terug in de wedstrijd, van 0-2 naar 1-2 en van 1-3 naar 2-3. Pas na de 2-4 in de 75ste minuut zakte de Futures helemaal weg.

"Een te strenge eindscore? Dat zou ik niet zeggen", aldus Nga Kana in Het Nieuwsblad. "Er zijn goede en slechte dingen geweest, maar vooral op defensief vlak zijn we kwetsbaar geweest en gaven we veel ruimte weg in de rug. Hun diepe spits woog heel hard op onze verdediging. Dit komt aan, maar het is nu zo. Zij hebben hun kansen afgedwongen en hebben die proper afgemaakt."

Schipperen is niet vanzelfsprekend

Nga Kana was zelf een van de betere spelers en stond dit seizoen al acht keer aan de basis bij de hoofdmacht, naast één invalbeurt. Maar tussen beide teams pendelen is niet zo eenvoudig als het op papier lijkt.

"We zijn vrijwel meteen aangesloten bij de Futures en hebben eigenlijk amper samen getraind. Dat heeft ervoor gezorgd dat het moeizaam was om een connectie op te bouwen. We zaten niet meteen op één lijn."

Dat is een belangrijk element bij de beoordeling van de Futures. De ploeg moet soms jongeren inpassen die de voorbije weken vooral met de A-kern hebben gewerkt. Die spelers kennen elkaar uiteraard, maar hebben niet noodzakelijk samen de automatismen opgebouwd die je in een reserveteamwedstrijd nodig hebt.





Voor Nga Kana voelde zijn terugkeer naar de Futures bovendien wat vreemd aan. "Het voelde voor mij ook best wel speciaal om nog eens voor de Futures te spelen, want dat was toch al van eind vorig jaar geleden."

Op de flank beter in zijn element

Ook op het veld moest hij zich aanpassen. Nga Kana begon op de flank, waar hij zich goed voelde, maar werd na de rust centraal uitgespeeld.

"In de eerste helft zat ik goed in de match, speelde ik zoals het moest en zorgde ik mee voor druk en dribbelde wanneer het kon. Na de rust ben ik op een andere positie gezet, op positie tien, en was het iets moeilijker om mijn weg in de ruimtes te vinden."

Zijn conclusie is duidelijk: "Zet je me centraal in plaats van op de flank, dan heb ik het moeilijker."

Toch weet Nga Kana dat dit voorlopig bij zijn ontwikkeling hoort. "Ik zal eraan moeten wennen dat ik geregeld tussen beide teams zal schipperen."