🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk
Foto: © photonews
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Axel Witsel is bij OGC Nice meteen uitgegroeid tot een vaste waarde, maar zijn nieuwe ploeg blijft na vier speeldagen achter zonder zege. Zondag liep Nice ook bij AJ Auxerre tegen een 1-0-nederlaag aan, ondanks een opmerkelijk moment na een terugspeelbal van de Rode Duivel.

Nice wisselde deze zomer een Belgische controleur voor een andere. Charles Vanhoutte trok naar Feyenoord, waarna Axel Witsel bij de club aan de Côte d'Azur neerstreek. De ervaren middenvelder moest niet lang wachten op zijn kans en stond in de voorbije drie wedstrijden telkens aan de aftrap.

De resultaten blijven voorlopig wel uit. Na de 1-0-nederlaag op het veld van Paris FC en het 1-1-gelijkspel tegen Le Mans hoopte Nice in Auxerre eindelijk de eerste competitiezege van het seizoen te boeken. Die kwam er niet: Auxerre hield de drie punten thuis dankzij een 1-0-overwinning.

Terugspeelbal zorgt voor chaos in het strafschopgebied

Witsel speelde in de tweede helft een ogenschijnlijk ongevaarlijke bal terug naar doelman Yehvann Diouf. De Belg maakte zich al op voor de volgende fase, maar Diouf controleerde de bal eerst met de voet en nam hem vervolgens in de handen terwijl een tegenstander druk zette.

De scheidsrechter kende Auxerre daarop een indirecte vrije trap toe in het strafschopgebied. Dat leverde een bijzonder tafereel op: liefst negen spelers van Nice gingen op de doellijn staan om het doel af te schermen. De bezoekers overleefden die fase uiteindelijk, want de poging werd door de compacte muur gekeerd.

Amoura, Wahi en Hein kunnen Nice niet redden

Met Mohamed Amoura, Elye Wahi en Gauthier Hein beschikt Nice nochtans over heel wat aanvallend talent, maar ook dat trio vond geen antwoord op de organisatie van Auxerre. De ploeg van Witsel blijft zo steken op twee punten uit vier wedstrijden.

Voor Nice is het een zorgwekkende start na een turbulent vorig seizoen. De club kende toen spanningen met de aanhang en moest via een barrage tegen Saint-Etienne alsnog het behoud veiligstellen. Witsel en zijn ploegmaats zullen snel een ommekeer moeten forceren om te vermijden dat het opnieuw een moeilijk jaar wordt.

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