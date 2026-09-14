Kevin De Bruyne hinkend naar de kant tegen Bologna: minder verontrustend dan verwacht?

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Kevin De Bruyne stond zondag met Napoli aan de aftrap tegen Bologna in de Serie A. De Rode Duivel maakte de wedstrijd niet af en zijn wissel dreigt een probleem te worden voor bondscoach Mark van Bommel.