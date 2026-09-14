Kevin De Bruyne hinkend naar de kant tegen Bologna: minder verontrustend dan verwacht?
Kevin De Bruyne stond zondag met Napoli aan de aftrap tegen Bologna in de Serie A. De Rode Duivel maakte de wedstrijd niet af en zijn wissel dreigt een probleem te worden voor bondscoach Mark van Bommel.
Kevin De Bruyne hinkend naar de kant tegen Bologna: minder erg dan verwacht?
De wissel van Kevin De Bruyne tegen Bologna zondagavond zou minder verontrustend zijn dan de beelden deden vermoeden. Volgens Het Laatste Nieuws zou de Belg in de 88e minuut om een wissel hebben gevraagd wegens krampen. Van een blessure zou geen sprake zijn.
De Bruyne had de voorbije dagen veel gespeeld, met onder meer 90 minuten tegen Arsenal in de Champions League. Zijn fysieke toestand is belangrijk voor Mark van Bommel, die vrijdag zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekendmaakt. Het wordt zijn eerste selectie als bondscoach van België.
Kevin De Bruyne stond zondag met Napoli aan de aftrap tegen Bologna in de Serie A. De Rode Duivel maakte de wedstrijd niet af en zijn wissel dreigt een probleem te worden voor bondscoach Mark van Bommel.
Napoli heeft zondag een broodnodige zege geboekt tegen Bologna. Na twee opeenvolgende nederlagen in de competitie volstond een doelpunt van Stanislav Lobotka in de 66e minuut voor een zuinige maar waardevolle 1-0-overwinning.
Voor Kevin De Bruyne werd het wel een avond met een mogelijk vervelend staartje. De Rode Duivel startte opnieuw in de basis, maar verliet het veld twee minuten voor tijd hinkend.
De Bruyne opnieuw in de basis bij Napoli
Massimiliano Allegri gaf De Bruyne voor de tweede wedstrijd op rij een basisplaats. De Belgische middenvelder kreeg opnieuw veel speelminuten en probeerde tussen de lijnen voor creativiteit te zorgen. Hij kwam ook zelf in de buurt van een doelpunt, al slaagde hij er niet in om zijn statistieken aan te dikken.
Over alle competities heen staat De Bruyne dit seizoen voorlopig op één doelpunt en één assist in vijf wedstrijden voor Napoli. Eerder deze week werkte hij tegen Arsenal in de Champions League nog de volledige negentig minuten af.
Na die Europese partij vertelde De Bruyne dat het hem deugd deed om opnieuw een hele wedstrijd te kunnen spelen. Zijn opbouw richting de komende interlandperiode leek dus positief te verlopen.
Zorgen na hinkende wissel in de slotfase
In de 88e minuut kwam er toch wat ongerustheid. De Bruyne werd naar de kant gehaald en stapte zichtbaar mankend richting de bank. Napoli heeft na afloop nog geen uitleg gegeven over zijn fysieke toestand, waardoor het afwachten blijft of er sprake is van een blessure.
Dat nieuws wordt ook in België met aandacht gevolgd. De volgende selectie van de Rode Duivels, de eerste onder bondscoach Mark van Bommel, komt eraan. De komende uren moeten duidelijk maken of De Bruyne snel weer met de groep kan trainen.
Theate ziet vroege treffer afgekeurd
Aan de kant van Bologna speelde Arthur Theate de volledige wedstrijd. De Belgische verdediger leek zijn ploeg al na acht minuten op voorsprong te brengen, maar de VAR greep in en keurde zijn doelpunt af.
Napoli hield uiteindelijk stand en pakte drie punten die de ploeg na de recente tegenvallers goed kan gebruiken. De aandacht verschuift nu deels naar De Bruyne en de medische update die vanuit Napels wordt verwacht.
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