Alle coaches zijn gewaarschuwd: Lardot wil in België harder optreden na incident met Vanderbiest

De slotfase van KV Mechelen-Anderlecht heeft nog een stevig vervolg gekregen. Bill Antonio ging na licht contact neer in het strafschopgebied en vroeg om een penalty, maar scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot is bijzonder duidelijk: van een strafschop was volgens hem absoluut geen sprake.

Bij DAZN analyseerde Lardot de veelbesproken fase. “Dit is gewoon voetbalcontact. Er is een heel licht contact en de aanvaller gebruikt dat om naar de grond te gaan.” Volgens hem maakte Antonio dus bewust gebruik van een contact dat op zichzelf niet voldoende was om een overtreding te rechtvaardigen.

“Hij maakt gebruik van een contact dat op zichzelf niet foutief is”, verduidelijkte Lardot. Daarmee schaart hij zich achter de beslissing van scheidsrechter Erik Lambrechts om het spel gewoon te laten doorgaan.

Vooral reactie van Vanderbiest valt slecht

Toch wilde Lardot het niet alleen over de mogelijke penalty hebben. Wat hem vooral stoorde, was de reactie van KV Mechelen-trainer Frederik Vanderbiest. Die ging na de fase bijzonder hevig tekeer tegen de arbitrage en kreeg uiteindelijk geel van Lambrechts.

“We werken heel hard met de scheidsrechters aan communicatie en respect”, zegt Lardot. “Ik begrijp natuurlijk dat er emotie bij een wedstrijd hoort, maar de manier waarop er hier tegen de vierde official wordt gesproken en de agressiviteit in die reactie zijn voor mij niet aanvaardbaar.”

Voor Lardot is dat dus een minstens even belangrijk punt als de beslissing zelf. Hij wil dat trainers hun frustratie kunnen uiten, maar vindt dat er duidelijke grenzen zijn aan hoe dat gebeurt.



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Rode kaart moet mogelijk worden

Volgens de scheidsrechtersbaas wordt dergelijk gedrag op internationaal niveau veel zwaarder aangepakt. “Op UEFA-niveau wordt zo’n reactie eigenlijk met rood bestraft. Dat is ook iets waar we in België strenger op moeten worden.”

Lardot maakt er meteen een duidelijke waarschuwing voor de komende weken van. “Zulke reacties willen we niet op een voetbalveld zien. In de toekomst moeten we bij dit soort gedrag ook een rode kaart durven verwachten.”

De boodschap richting coaches én scheidsrechters is daarmee duidelijk. De fase rond Antonio leverde terecht geen strafschop op, maar vooral de daaropvolgende reactie van Vanderbiest kan in de toekomst veel zwaardere gevolgen hebben.