Analisten met lof voor Gent en steek naar Genk: "Zou nachtmerrie zijn"

KRC Genk en KAA Gent deelden op zondagnamiddag de punten. De Buffalo's konden daar achteraf iets meer tevreden zijn dan de Limburgers. Het klassement speelt nu eenmaal in hun voordeel gezien de eerste vijf wedstrijden voor hen beter afliepen dan voor KRC Genk. De analisten zijn alvast streng voor KRC Genk.

KAA Gent is na de puntendeling tegen KRC Genk weliswaar zijn maximum kwijt, maar het is zo wel ook meteen twaalf wedstrijden ongeslagen als we de Conference League-voorrondes meerekenen. En met 16 op 18 staan ze uiteraard ook nog steeds samen met Union SG op kop.

"Op basis van de wedstrijd was het een goed resultaat voor KAA Gent. Voetballend gezien was het een goede test", aldus Peter Vandenbempt in Vandenbempt. "Gent voetbalde een dik halfuur met de flair van een competitieleider en met vertrouwen."

KAA Gent begint stilaan mooier te voetballen

"Rik De Mil heeft mooi voetbal voor ogen, dus dit werd een mooie stap vooruit. Ze hielden een vrij goed gevoel over aan de wedstrijd en als ze vrijdag zouden kunnen winnen van Standard, dan is de start voor Gent perfect te noemen."

Voor Genk ziet het er na 9 op 18 toch veel minder positief uit: "Het is voor 75 procent mislukt, de start. En als ze op verplaatsing bij Club Brugge verliezen, kan het al vroeg van heel ver moeten gaan achtervolgen. Ze hadden kunnen winnen van Gent, maar tegelijk werden ze ook een helft gedomineerd door Gent."

KRC Genk heeft werk aan de winkel

"Het was voetballend te traag, het aanvallend compartiment woog heel licht. Het is nu echt wel tijd om in te grijpen en een paar spelers in te brengen zoals Adedeji-Sternberg. Hij kan een absolute meerwaarde zijn om Genk te lanceren."





"Genk heeft een veelbelovende kern, maar de realiteit is dat als het een beetje tegenzit dat je eind september negen à tien punten kan achterliggen bij misschien wel vier ploegen en dat zou toch een redelijke nachtmerrie zijn."

Hoeveel tijd krijgen Erenbjerg & co nog bij KRC Genk?

Ook Marc Degryse ziet met lede ogen aan dat een aantal spelers van Genk niet brengen wat ze zouden moeten kunnen brengen. “Of een speler er meteen staat, heeft te maken met veel factoren. Karakter van de speler, andere cultuur, andere manier van spelen ook. Neem Jeppe Erenbjerg van Racing Genk. Hij is echt een goeie voetballer. Maar hoeveel tijd geef je die jongen?”

© photonews

"De voorhoede waarmee Jess Thorup begon tegen AA Gent stelde mij teleur: Ayumu Yokoyama, Erenbjerg en Junya Ito. Ik zag geen vertrouwen, geen scherpte, geen grinta", aldus de gewezen winger in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

Volgens Degryse worden spelers als Noah Adedeji-Sternberg en Daan Heymans nerveus op de Genkse bank. Hij zou met die twee spelers in de basis beginnen tegen Club Brugge, al stelt hij zich uiteraard ook de vraag hoelang Thorup zijn spelers nog kansen en tijd gaat geven. Het is een dunne lijn, maar er zit dus wel degelijk druk op de wedstrijd tegen blauw-zwart voor De Smurfen.