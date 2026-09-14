‘Anderlecht krijgt onverwacht nieuws over de blessure van Biancone’

Anderlecht ontsnapt voorlopig aan een zware domper. Giulian Biancone viel tegen KV Mechelen geblesseerd uit, maar de eerste onderzoeken wijzen niet op een grote spierscheur. Toch wacht de verdediger een periode aan de kant.

Eerste vrees blijkt overdreven

De blessure van Giulian Biancone leek vrijdagavond aanvankelijk bijzonder slecht nieuws voor Anderlecht. De Franse verdediger moest al na een halfuur naar de kant tijdens de wedstrijd op het veld van KV Mechelen. Omdat het om een spierblessure ging, werd meteen gevreesd voor een lange afwezigheid.

Die eerste bezorgdheid is intussen gedeeltelijk weggenomen. Uit de eerste diagnose blijkt dat Biancone geen grote spierscheur in zijn dij heeft opgelopen. Daarmee lijkt Anderlecht een veel zwaardere blessure te vermijden dan aanvankelijk werd gevreesd.

Europese clash met Lyon komt in gevaar

Toch zal Biancone niet meteen opnieuw inzetbaar zijn. De huidige verwachting is dat de verdediger pas na de komende interlandbreak zijn comeback kan maken, zo meldt Het Nieuwsblad. Die onderbreking loopt tot begin oktober.

Voor Anderlecht betekent dat goed nieuws. De verdediger zou niet beschikbaar zijn voor de Europese confrontatie met Lyon en evenmin voor de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem.

Vooral zijn afwezigheid tegen Lyon is een stevige aderlating. Anderlecht zal voor die belangrijke Europese afspraak dus een andere oplossing moeten vinden in de defensie.





Omobamidele staat klaar

De blessure van Biancone zorgt tegelijkertijd voor een duidelijke verschuiving in de pikorde achterin. Andrew Omobamidele lijkt de aangewezen kandidaat om zijn plaats over te nemen.

De Ier krijgt daardoor mogelijk sneller dan verwacht een belangrijke rol binnen het elftal. De komende wedstrijden worden meteen een test voor de verdediger, die de afwezigheid van Biancone moet helpen opvangen.

Nog geen definitieve duidelijkheid

Hoewel de eerste diagnose geruststellender is, is het medische dossier van Biancone nog niet volledig afgesloten. Anderlecht plant deze week bijkomende onderzoeken om de ernst van de spierblessure beter in kaart te brengen.

Pas daarna zal duidelijk worden wanneer de Fransman precies opnieuw kan trainen en spelen. Voorlopig ziet het er echter naar uit dat Anderlecht hem geen maanden hoeft te missen, zoals eerst gevreesd werd. Als de huidige prognose standhoudt, kan Biancone na de interlandbreak opnieuw aansluiten.