BREAKING ‘Exit Jonckheere bij KV Kortrijk’

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KV Kortrijk zit diep in de problemen. Na zes speeldagen staat de teller nog altijd op nul punten. Na de pijnlijke 3-0 tegen La Louvière groeit de druk op coach Michiel Jonckheere met de dag.