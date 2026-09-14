BREAKING ‘Exit Jonckheere bij KV Kortrijk’
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KV Kortrijk zit diep in de problemen. Na zes speeldagen staat de teller nog altijd op nul punten. Na de pijnlijke 3-0 tegen La Louvière groeit de druk op coach Michiel Jonckheere met de dag.
BREAKING ‘Exit Jonckheere bij KV Kortrijk’
Michiel Jonckheere is niet langer coach van KV Kortrijk. De 36-jarige trainer diende zelf zijn ontslag in na de dramatische competitiestart van de West-Vlamingen, zo meldt Het Laatste Nieuws. De club aanvaardde zijn beslissing. KVK staat na zes speeldagen op een pijnlijke nul op achttien.
Zware ontgoocheling
De beslissing komt er kort na de pijnlijke 3-0-nederlaag op het veld van La Louvière. Jonckheere had gehoopt dat zijn ploeg na een degelijke prestatie tegen Zulte Waregem eindelijk de eerste driepunter zou pakken. In de Easi Arena ging het echter helemaal mis.
Na afloop nam de coach opnieuw zijn verantwoordelijkheid. “Ik ben beschaamd. Dit is de grootste ontgoocheling uit mijn nog jonge trainerscarrière”, zei hij. Bij een 0 op 18 zag Jonckheere zichzelf als verantwoordelijke.
Einde na dramatische start
KV Kortrijk en Jonckheere zouden in onderling overleg beslist hebben om de samenwerking stop te zetten, zo klinkt het. De zoektocht naar een opvolger kan nu beginnen. Voor KVK wordt het ondertussen zaak om snel voor een ommekeer te zorgen, want de ploeg staat na zes wedstrijden zonder punten en met slechts één gescoord doelpunt voor een bijzonder moeilijke opdracht.
KV Kortrijk zit diep in de problemen. Na zes speeldagen staat de teller nog altijd op nul punten. Na de pijnlijke 3-0 tegen La Louvière groeit de druk op coach Michiel Jonckheere met de dag.
Van slechte start naar diepe crisis
Er was zondagavond weinig meer over van het KV Kortrijk dat in de eerste wedstrijden nog geregeld positieve signalen liet zien. Op bezoek bij La Louvière moest het gebeuren voor de Kerels, maar net op het moment dat de druk het grootst was, zakte de ploeg volledig door het ijs.
Kortrijk verloor met 3-0 en blijft daardoor achter met een dramatische nul op achttien. Nog verontrustender zijn de cijfers achter dat klassement: de West-Vlamingen scoorden in zes wedstrijden amper één keer en incasseerden al vijftien tegendoelpunten.
De nederlaag in de Easi Arena was bovendien niet het gevolg van een ongelukkige avond. Na een redelijke openingsfase werd Kortrijk volledig uit verband gespeeld. Vooral bij de eerste twee doelpunten ging het mis na fouten die volgens de wedstrijdanalyse vermijdbaar waren.
Jonckheere neemt alle verantwoordelijkheid
Voor Michiel Jonckheere was de afgang extra pijnlijk. De coach zag zijn ploeg geen antwoord vinden op de intensiteit van La Louvière en gaf na afloop ruiterlijk toe dat het resultaat bijzonder zwaar aankwam.
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“Deze ploeg heeft altijd mentaliteit getoond en mij nog nooit in de steek gelaten”, stelde Jonckheere na de wedstrijd aan Het Nieuwsblad. Volgens de coach was dit dan ook iets wat hij nog niet eerder had meegemaakt. “Dit gebeurde nog nooit en was echt beschamend.”
Jonckheere ging bovendien niet op zoek naar excuses. Hij nam de verantwoordelijkheid voor de nul op achttien volledig op zich. Tegelijk beseft hij dat zijn positie daardoor onder druk staat.
“Als je nul op achttien hebt en zo’n prestatie neerzet, ben je daar als coach verantwoordelijk voor”, verklaarde hij. Over zijn toekomst wilde Jonckheere zelf niet speculeren. Die beslissing ligt volgens hem bij de clubleiding.
Ook Dejaegere ziet geen excuses meer
De malaise wordt nog duidelijker wanneer zelfs aanvoerder Brecht Dejaegere toegeeft dat het niveau onvoldoende was. Vooral in de eerste helft liep het volgens hem volledig fout.
“Het moet beter. Vooral aan de bal waren we de eerste helft slecht”, erkende Dejaegere. De ervaren speler probeert tegelijk de rust binnen de groep te bewaren.
Na zes nederlagen is dat echter makkelijker gezegd dan gedaan. Irritaties binnen een spelersgroep zijn volgens Dejaegere normaal wanneer de resultaten uitblijven, maar hij wil absoluut vermijden dat de situatie verder escaleert.
De nieuwkomers kunnen het tij niet keren
Ook van de nieuwe gezichten kwam zondagavond te weinig. Invallers Masui, Campbell en Mehssatou brachten na de rust wel meer energie, maar hun inbreng volstond niet om de wedstrijd nog te doen kantelen.
Daarmee blijft een opvallend probleem overeind: Kortrijk vindt nauwelijks de weg naar doel. Eén doelpunt in zes wedstrijden is een cijfer dat bijna onmogelijk te negeren valt. Defensief gaat het evenmin goed. Alleen tegen Anderlecht kreeg KVK minder dan twee goals tegen.
De ploeg lijkt daardoor steeds dieper weg te zakken. Wat aanvankelijk nog als een moeilijke competitiestart kon worden beschouwd, begint stilaan op een structurele crisis te lijken.
Is Beveren de match van de laatste kans?
De vraag dringt zich dan ook steeds nadrukkelijker op: wordt de volgende wedstrijd tegen Beveren de wedstrijd die over Jonckheere beslist?
De coach zelf gaf aan dat hij de vorige wedstrijd eigenlijk al als een soort laatste kans beschouwde. De druk ligt dus niet alleen bij de spelers, maar evenzeer bij de trainer. Dejaegere probeert intussen duidelijkheid te scheppen over zijn positie. “Of dat kan met deze coach? Heel zeker, ik sta volledig achter hem”, benadrukte de aanvoerder.
Dat is een belangrijk signaal vanuit de kleedkamer, maar uiteindelijk zijn het de resultaten die bepalen hoeveel krediet een coach krijgt. En die resultaten zijn voor Kortrijk momenteel vernietigend. Met nul op achttien is er geen ruimte meer voor een nieuwe misstap.
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