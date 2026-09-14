Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft na zes speeldagen een opvallende wijziging doorgevoerd in zijn keepershiërarchie. Argus Vanden Driessche schuift door naar de rol van tweede doelman, terwijl Nordin Jackers voortaan als nummer drie wordt beschouwd. Yann Sommer blijft voorlopig de eerste keuze onder de lat.

Voor Jackers is dat een stevige verandering. De 29-jarige doelman trok in de zomer van 2024 van OH Leuven naar Club Brugge en fungeerde de voorbije seizoenen als vaste doublure. Wanneer Simon Mignolet geblesseerd uitviel, kreeg Jackers geregeld zijn kans en zo verzamelde hij ondertussen 54 wedstrijden voor blauw-zwart.

Volgens Het Laatste Nieuws is Vanden Driessche nu echter voorbij Jackers geschoven in de pikorde. Het jeugdproduct van Club Brugge kwam voorlopig slechts één keer als invaller in actie voor de eerste ploeg, maar krijgt intern dus steeds meer vertrouwen.

Jackers zakt plots naar derde plaats

Jackers speelde zijn volledige carrière in België en kwam doorheen de jaren uit voor KRC Genk, Beveren, OH Leuven en Club Brugge. Bij OHL kwam hij uiteindelijk niet officieel in actie, maar bij blauw-zwart kreeg hij de voorbije seizoenen wél regelmatig speelminuten wanneer Mignolet niet beschikbaar was.

Na het afscheid van Mignolet veranderde de situatie afgelopen zomer. Club haalde Yann Sommer binnen als nieuwe nummer één, waardoor Jackers opnieuw naar de bank verhuisde. Nu verliest hij dus ook de positie als eerste vervanger.

Ook Sommer ligt onder vergrootglas

Opvallend is dat de verandering er komt terwijl Sommer zelf nog niet volledig overtuigt. De ervaren doelman maakte de voorbije weken enkele opvallende fouten en ging ook afgelopen weekend tegen Antwerp niet helemaal vrijuit, ondanks de 3-1-overwinning van Club Brugge.

Voorlopig lijkt zijn positie als eerste doelman niet ter discussie te staan, maar achter hem wordt de hiërarchie dus wel herschikt. Vanden Driessche krijgt voortaan de voorkeur wanneer Sommer niet beschikbaar zou zijn.

Voor Jackers is dat een nieuwe situatie na jaren waarin hij net bekendstond als betrouwbare doublure. Club Brugge kiest nu duidelijk voor zijn jonge jeugdproduct als eerste alternatief onder de lat.

5 reacties
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