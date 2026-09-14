‘Club Brugge roert zich al op de transfermarkt voor extra verdediger’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Club Brugge roert zich al op de transfermarkt voor extra verdediger’
Foto: © photonews
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Tristan Parkes maakte onlangs zijn debuut voor Millwall en wordt volgens transferjournalist Alan Nixon nu gevolgd door Club Brugge en Feyenoord. De 17-jarige verdediger geldt in Londen als een talent voor de toekomst.

Debuut tegen Newcastle

Tristan Sebastian Parkes is amper 17 jaar, maar heeft inmiddels al zijn eerste minuten in het Engelse profvoetbal achter de rug. De in Engeland geboren verdediger maakte op 8 september zijn debuut voor Millwall in de Carabao Cup tegen Newcastle United.

Parkes begon op de bank en mocht in de 88ste minuut invallen voor Jordi Osei-Tutu. Millwall verloor uiteindelijk met 0-1 na een late treffer van Joe Willock.

Daarmee zette Parkes een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Hij zat eerder dit seizoen al meerdere keren bij de wedstrijdselectie van Millwall, onder meer voor duels in de Championship en de League Cup, maar kwam toen niet van de bank.

Een imposante centrumverdediger

Parkes werd geboren op 6 januari 2009 en is Engels international in wording. Zijn natuurlijke positie is centraal achterin. Met een lengte van 1,91 meter beschikt hij bovendien over een opvallend fysiek profiel voor zijn leeftijd. Hij is rechtsbenig en kan volgens The72 eventueel ook als rechter centrale verdediger in een driemansdefensie uit de voeten.

Zijn profiel is dat van een moderne verdediger: sterk in duels, goed in de lucht en bereid om uit zijn positie te stappen om een tegenstander te onderscheppen. The72 benadrukt daarnaast zijn snelheid over langere afstanden, zijn vermogen om één-tegen-één overeind te blijven en zijn gevaar bij stilstaande fases.

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Club Brugge en Feyenoord kijken mee

Volgens The72, dat zich baseert op transferjournalist Alan Nixon, hebben zowel Club Brugge als Feyenoord interesse in Parkes. Er is voorlopig echter geen officiële bevestiging vanuit de betrokken clubs dat zij een transfer voorbereiden.

Parkes doorliep de jeugdopleiding van Millwall en maakte de voorbije periode de stap van de Onder-18 naar de Onder-21. In 2026 verscheen hij voor het eerst op de bank bij de eerste ploeg.

Voor Millwall wordt het daardoor een interessante beslissing. De club beschikt centraal achterin over onder meer Jake Cooper, Tristan Crama, Caleb Taylor, Elkan Baggott en Danny Batth. Als Parkes snel meer speelminuten wil maken, kan de belangstelling uit Europa daarom bijzonder interessant worden.

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