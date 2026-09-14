De stoelendans kan beginnen: wie neemt een vrije trainersplaats in?

Na een dramatische 0 op 18, met amper één gemaakt doelpunt tegenover vijftien tegentreffers, is Michiel Jonckheere niet langer de trainer van KV Kortrijk - al moet dat nieuws nog steeds geofficialiseerd worden. De Kerels bengelen onderaan en moeten snel een antwoord vinden op hun sportieve malaise.

Gezien de moeilijke start en de problemen die Jonckheere tijdens de transferperiode zelf al publiek aankaartte, lijkt het weinig waarschijnlijk dat Kortrijk in volle seizoensbegin een trainer zal kunnen losweken bij een andere club. De markt van vrije coaches biedt wel enkele uiteenlopende pistes.

KV Kortrijk moet snel de juiste keuze maken

Wanneer KV Kortrijk op zoek gaat naar een nieuwe trainer, valt al snel de naam van Hein Vanhaezebrouck. De Oost-Vlaming schreef mee geschiedenis in het Guldensporenstadion en blijft daardoor nauw verbonden met de club.

De vraag is echter of hij nog bereid is om opnieuw in te stappen in een bijzonder moeilijke opdracht. Ook Karel Geraerts is momenteel beschikbaar. Hij wees de voorbije periode al meerdere projecten af, waardoor het niet voor de hand ligt dat hij kiest voor de hekkensluiter in de Pro League.

Ervaren Belgische trainers als alternatief

Een aantal andere vrije coaches lijkt op papier realistischer voor Kortrijk. Sven Vandenbroeck kent het Belgische voetbal door en door, al zou zijn komst ongetwijfeld reacties uitlokken bij Zulte Waregem. Ook Peter Maes, Jonas De Roeck, Yannick Ferrera en Carl Hoefkens beschikken over ervaring op het hoogste niveau.

Hayk Milkon is eveneens een naam om in de gaten te houden. Hij belandde vorig seizoen al in een vergelijkbare reddingsoperatie bij Dender en weet dus wat het betekent om onder zware druk resultaten te moeten halen.



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Frédéric Taquin is een ander profiel. Hij wordt vooral geassocieerd met La Louvière, maar spreekt ook uitstekend Nederlands. Dat kan een voordeel zijn in een kleedkamer en omgeving waar communicatie meteen goed moet zitten.

Keert Bernd Storck terug naar het Guldensporenstadion?

Kortrijk kan ook naar buitenlandse trainers met Belgische ervaring kijken. Bernd Storck is vrij en werkte al twee keer eerder bij de Kerels. Zijn vertrek tijdens de degradatiestrijd naar 1B, toen hij Cercle Brugge ging redden, zorgde destijds wel voor de nodige commotie.

Dominik Thalhammer kent de competitie eveneens, maar trainde al drie jaar geen club meer. Dat maakt hem een minder evidente, maar niet onmogelijke optie. En wat als er binnenkort ook nog een aantal andere coaches sneuvelen?

Ook interne oplossing blijft mogelijk

De vraag is nu welke richting het bestuur uit wil. Kiest KV Kortrijk voor een ervaren coach die de Pro League en een degradatiestrijd kent? Wordt er gezocht naar een verrassende buitenlandse piste? Of schuift de club intern iemand door?

Christophe Lepoint, assistent van Jonckheere en voormalig hoofdtrainer van de U21, behoort in dat laatste scenario tot de mogelijkheden. De komende dagen moeten duidelijk maken wie de opdracht krijgt om de Kerels opnieuw op het juiste spoor te zetten.