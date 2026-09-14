Defour en Proto zien iets bij Anderlecht dat vorig seizoen ontbrak

Steven Defour en Silvio Proto waren te gast in het RTL TVI-programma Dans le Vestiaire. De twee voormalige spelers van Anderlecht wezen erop dat paars-wit dit seizoen defensief toch iets steviger oogt dan vorig jaar.

Defour haalde onder meer aan dat Anderlecht voor hetzelfde geld de 1-1 had kunnen slikken en zo opnieuw gestraft had kunnen worden omdat het zelf de wedstrijd niet eerder besliste. “Maar dat is net het verschil met vorig seizoen”, reageerde Proto.

Proto en Defour behoorlijk positief over Anderlecht

Volgens Proto heeft dat niet alleen met geluk te maken. “Misschien is het geen geluk, je moet het ook afdwingen. Geluk of pech is vaak het excuus van iemand bij wie het wat minder loopt, want als alles goed gaat, praat je daar niet over.” De voormalige doelman van Anderlecht werkt vandaag nog altijd bij de club als coördinator van de doelmannen.

Ook Defour ziet een positieve evolutie. “Vorig seizoen slaagde Anderlecht er niet in om zulke wedstrijden te winnen. Dit jaar lukt dat wel en dat betekent dat er vooruitgang zit in de ploeg.”

Dat de doelpunten voorlopig niet vlot vallen, hoeft volgens Proto evenmin een groot probleem te zijn. Hij ziet vooral het aantal kansen als een positief signaal. “Ze creëren veel mogelijkheden. Oké, ze werken die niet altijd af, maar de kansen zijn er wel. Vorig seizoen kreeg je er niet zoveel.”

Lees ook... De transfer van Anderlecht die binnen een jaar heel anders kan worden bekeken: dit is waarom›

Volgens Proto zit daar net nog groeimarge. “Het is goed dat je zoveel kansen creëert, want dat betekent dat er nog ruimte is om beter te worden”, besluit hij.