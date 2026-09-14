Eerst Cvetkovic, dan Forbs: Van der Heyden onthult waarom hij nu bewust zweeg na rode kaart

Siebe Van der Heyden heeft een reputatie opgebouwd als een verdediger die tegenstanders graag uit hun evenwicht brengt. Zelf ontkent hij niet dat hij scherp uit de hoek kan komen, maar de perceptie dat hij een ‘klootzak’ is, weegt steeds zwaarder.

Winnen boven alles

Van der Heyden begrijpt waar zijn imago vandaan komt. De verdediger speelt met veel intensiteit en gebruikt ook mentale spelletjes wanneer hij denkt dat die zijn ploeg kunnen helpen. Maar volgens hem is er een belangrijk verschil tussen hard en meedogenloos voetballen enerzijds en bewust een slecht mens willen zijn anderzijds.

“Ik ben een winnaar pur sang”, vertelt Van der Heyden aan Het Laatste Nieuws. “En als ik aan het verliezen ben, kan ik een klootzak zijn. Maar dat mensen mij puur als een klootzak zien... Daar ben ik niet mee akkoord.”

De verdediger geeft toe dat hij tijdens wedstrijden bewust probeert te provoceren wanneer dat binnen de grenzen van het spel kan bijdragen aan een overwinning. Een tegenstander uit zijn concentratie halen of hem kwaad krijgen, ziet hij als een onderdeel van de strijd. “Als ik iemand tijdens wedstrijden kan manipuleren of in een slecht humeur kan brengen, zal ik het doen om matchen te winnen. Niet omdat ik een klootzak wil zijn.”

Een reputatie die blijft hangen

Voor Van der Heyden is het probleem dat zulke momenten niet alleen tijdens de wedstrijd blijven bestaan. Zijn uitspraken en acties hebben ervoor gezorgd dat hij volgens hem steeds vaker als de slechterik wordt neergezet.

Dat raakte hem vorig seizoen bijzonder hard. Vooral de gebeurtenissen rond de rode kaart van Anderlecht-spits Cvetkovic zijn hem bijgebleven. Cvetkovic kreeg rood nadat hij zich revancheerde met een slag richting Van der Heyden.



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“Ik ben helemaal afgemaakt”

Na de wedstrijd probeerde Van der Heyden voor de camera's uit te leggen hoe hij naar dergelijke situaties kijkt. Zijn openheid keerde zich volgens hem echter tegen hem.

“Ik voelde me vorig seizoen heel slecht”, vertelt hij. Zijn uitspraak dat je een rode kaart bij een tegenstander moet proberen uit te lokken wanneer dat je ploeg kan helpen, zorgde voor veel kritiek.

Van der Heyden werd naar eigen zeggen vervolgens een doelwit van trash talk. Niet alleen hijzelf, maar ook zijn familie kreeg de negatieve berichtgeving mee. Dat maakte de situatie voor hem extra zwaar.

Daarom zweeg hij na Club Brugge

Toen Forbs na een duw aan Van der Heyden rood kreeg tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge, koos de verdediger bewust voor stilte. Hij wilde geen nieuwe discussie uitlokken. “Ik wist dat er opnieuw 'gezeverd' zou worden”, legt hij uit. De verdediger zegt dat hij sinds het voorval met Cvetkovic voorzichtiger is geworden met zijn woorden.

Van der Heyden wil zijn strijdlust dus niet verloochenen. Hij blijft een speler die alles doet om te winnen, inclusief het bespelen van tegenstanders. Maar hij wil niet dat die eigenschap zijn volledige identiteit bepaalt. Buiten de lijnen, zo maakt hij duidelijk, is het verhaal volgens hem helemaal anders.