Ex-speler KAA Gent scoort hattrick onder goedkeurend oog van coach ... Besnik Hasi

Amedspor blijft hoge ogen gooien in Turkije. De ploeg van Besnik Hasi boekte op eigen veld al zijn derde zege in evenveel wedstrijden en deed dat deze keer met bijzonder veel overtuiging. Istanbul Basaksehir kreeg een stevige 5-0 om de oren. Gift Orban maakte grote sier met een hattrick.

Met 10 punten op 15 is de start van Amedspor meer dan degelijk. De ruime overwinning tegen Basaksehir volgt bovendien op de eerdere thuiszege tegen Trabzonspor, waardoor de ploeg van de voormalige Anderlecht-trainer duidelijk vertrouwen heeft getankt.

Gift Orban beslist duel met hattrick

Bij de rust stond Amedspor al 1-0 voor na een own goal van Emin Bayram, de ex-verdediger van Westerlo. Na de pauze liep de thuisploeg echter volledig weg van Basaksehir met vier extra doelpunten. De grote man was Gift Orban. De Nigeriaanse spits maakte in een tijdspanne van 25 minuten drie doelpunten en zette zo een indrukwekkende hattrick achter zijn naam.

Gift Orban Hatrick for Amedspor 🇳🇬🦅⚽️ pic.twitter.com/qGySeYSli0 — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) September 14, 2026

Ex-spits van AA Gent vindt opnieuw zijn vorm

Voor Orban was het niet de eerste keer dat hij Basaksehir pijn deed. In maart 2023 scoorde hij voor AA Gent nog de snelste hattrick ooit in een Europese competitie, eveneens tegen de Turkse club. Na moeilijke passages bij Lyon, Hoffenheim en Hellas Verona lijkt de ex-Buffalo opnieuw zijn beste niveau te benaderen.

Eerder bezorgde hij Amedspor met een doelpunt in de toegevoegde tijd al de overwinning tegen het Trabzonspor van Mohamed Salah. Vervolgens volgde een dubbele treffer tegen Kasimpasa, nu dus een hattrick.





Hasi bouwt met bekende Pro League-namen

Besnik Hasi kan in Turkije rekenen op heel wat spelers met een verleden in de Belgische competitie. Naast Orban haalde Amedspor deze zomer ook David Bates, Mbaye Diagne en Yira Sor naar de club. Diagne leverde tegen Basaksehir als invaller nog een doelpunt en een assist voor Orban. Zo beschikt Hasi over een aanvallend trio met flink wat Pro League-ervaring.

De volgende opdracht voor Amedspor wordt opnieuw een aantrekkelijke affiche. Besiktas komt op bezoek, de club die later ook Union SG treft in de Europa League. Voor Orban ligt er dan een nieuwe kans om zijn sterke reeks verder uit te bouwen.