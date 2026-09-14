FC Buitenkans? Deze Rode Duivels en gewezen miljoenendeals JPL zitten zonder ploeg

De transferzomer ligt amper achter ons, maar bij sommige clubs leeft nu al de wens om nog een gerichte versterking binnen te halen. Een moeilijke seizoensstart onderin het klassement, of een opeenstapeling van blessures in een bepaalde linie: de noden kunnen snel hoog oplopen. Union SG ondervindt dat momenteel bijvoorbeeld achterin.

Tot de wintermercato is het nog een lange tijd wachten. Wie nu dringend extra kwaliteit zoekt, kan dus alleen nog aankloppen bij transfervrije spelers. En op die markt lopen nog opvallend veel bekende namen rond, ook met een verleden in de Jupiler Pro League.

Ryotaro Ito nog altijd zonder club

Ryotaro Ito springt daarbij meteen in het oog. De Japanner was vorig seizoen een van de smaakmakers bij STVV en leek klaar om een stap hogerop te zetten. KAA Gent informeerde naar de creatieve middenvelder, maar een voorstel dat aan zijn verwachtingen voldeed, bleef uit.

Enkele dagen geleden leek Ito dicht bij een transfer naar Blackburn Rovers te staan. Een probleem tijdens zijn medische tests gooide echter roet in het eten. Daardoor is de voormalige spelverdeler van Sint-Truiden nog steeds beschikbaar voor geïnteresseerde clubs.

Bekende gezichten uit de Jupiler Pro League

Ito is lang niet de enige transfervrije speler die Belgische clubs goed kennen. Benoît Nyssen brak door bij RFC Luik en liet de voorbije twee seizoenen sterke dingen zien bij Zulte Waregem. Ook Krepin Diatta is beschikbaar nadat zijn contract bij AS Monaco afliep. De Senegalese flankspeler bewees op het WK dat zijn snelheid en dribbel nog steeds intact zijn.

Verder zitten ook de geblesseerde Manuel Benson, Sofiane Hanni, Percy Tau, Henry Onyekuru, Jonathan Panzo, Souleyman Doumbia, Samuel Gigot en Joseph Aidoo zonder contract. Die laatste werd ooit door Racing Genk voor acht miljoen euro verkocht aan Celta Vigo.





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De lijst met mogelijke opportuniteiten is nog langer. Rabbi Matondo, Dino Arslanagic, Maximiliano Caufriez, Anton Tanghe, Benjamin Van Durmen, Alexis De Sart, Boli Bolingoli, Owen Maës, Majeed Ashimeru, Joachim Imbrechts en Michaël Heylen kunnen allemaal nog zonder transfersom worden aangetrokken.

Ook voormalige Rode Duivels beschikbaar

Er zijn eveneens enkele oud-Rode Duivels die al geruime tijd uit beeld verdwenen zijn in de Belgische competitie. Adnan Januzaj, Maxime Lestienne en Jason Denayer hebben op dit moment geen club. Hun fysieke paraatheid en wedstrijdritme roepen vragen op, maar hun ervaring en individuele kwaliteiten kunnen voor bepaalde ploegen aantrekkelijk blijven.

Voor vrije spelers wordt de uitdaging groter naarmate het seizoen vordert. Zonder wedstrijden in de benen is het niet evident om halverwege in te stappen en meteen inzetbaar te zijn. Toch leert het verleden dat een herlancering mogelijk blijft.

Zo trainde Marco Ilaimaharitra twee jaar geleden maandenlang mee bij een club uit de Franse negende klasse in zijn geboortestreek Elzas. Zijn volharding leverde hem in januari een kans op bij KV Kortrijk op, waarna hij de daaropvolgende zomer een opvallende passage bij Standard beleefde. Welke Belgische club waagt binnenkort zijn kans op de huidige markt van transfervrije spelers?